Ljudi koji imaju problema sa spavanjem umjesto treće šalice kave u poslijepodnevnim satima će popiti kavu bez kofeina jer misle da im to pomaže u lakšem usnivanju. Stomatolozi kažu da beskofeinska kava manje oštećuje zube, piše EatThis.

Napitak čak mnogi preporučuju trudnicama koje moraju paziti na unos kofeina. No što ako se šalica beskofeinske kave puna opasnosti o kojima niste ništa znali? Teško je zamisliti da bi alternativa običnoj kavi mogla biti opasna za konzumaciju, no nakon razgovora s nekoliko dijetetičara i liječnika, otkrio se niz popratnih pojava koje utječu na promjenu stava.

1. Unosite štetne kemikalije

Zrna kave prirodno sadrže kofein, a taj stimulans je teško ukloniti na prirodan način.

- Zrna se uranjaju u kemijsku otopinu koja izvlači kofein. Neke od tih kemikalija su iste one koje koristimo u razrjeđivačima za boje i sredstvima za uklanjanje laka s noktiju - upozorava dr. William Li, medicinski direktor Fondacije Angiogenesis i autor knjige Eat To Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself.

Iako je Agencija za hranu i lijekove te kemikalije proglasila sigurnima u uklanjaju kofeina iz kave, osobito diklormetan, još predstavljaju niz rizika za zdravlje.

2. Zdravstvene tegobe

Diklormetan nije blaga kemikalija. Dr. Rashimi Byakodi ističe da inhalacija uzrokuje iritaciju nosa i grla te utječe na živčani sustav.

- Smatra se da on privremeno usporava naš središnji živčani sustav - ističe dr. Ava Williams.

- Diklormetan je potencijalni mutagen i opravdano smatramo da je kancerogen za ljude - nastavlja dr. Byakodi.

Osim kemikalija, i sam postupak dekofeinizacije je upitan .

- Neke studije su pokazale potencijalni rizik od nastanka reumatoznog artritisa - upozorila je dr. Olivia Audrey.

Dr. Williams dodaje kako se otkrilo da postupak podiže razinu masnih kiselina i na taj način utječe na metabolički sindrom i razvoj rizika od bolesti srca. Te kemikalije utječu na živčani sustav i predstavljaju rizik od raka.

3. Podižu kolesterol

Čini se da je sam postupak uklanjanja kofeina i korištenje kemikalija tek dio problema, a rizik nastaje već pri odabiru zrna.

- Kava bez kofeina tipično se izrađuje od zrna koja imaju veći udio masnoća nego uobičajena kava arabica, a to predstavlja rizik za povećanje razine kolesterola i dugoročne probleme sa srcem - kaže dr. Audrey.

- Za kavu bez kofeina najčešće se koriste zrna robusta kave. Ona sadrži masti koje stimuliraju proizvodnju masnih kiselina u tijelu - poručuje dr. Williams.

4. Manje zdravstvenih benefita

Nutricionistica Ella Davar sažela je bit problema.

- Proces uklanjanja kofeina kavu pretvara u ultraprocesiranu namirnicu - kaže Davar.

Pa iako je kava prilično prirodna, njezina verzija bez kofeina upravo je suprotno. Osim očitih prednosti konzumacije prirodnih tvari nasuprot umjetnima, obična kava ima brojne zdravstvene benefite koje kava bez kofeina nema.

- Prirodne bioaktivne sastavnice kave osnažuju naš imunološki sustav, no one se gube prilikom procesa uklanjanja kofeina - ističe dr. Li.

Među njima se posebno ističe klorogenična kiselina koja aktivira imunitet i usporava stanično starenje. Dr. Ceppie Merry dodaje kako pojedina istraživanja ukazuju da zrna koja koriste za izradu kave bez kofeina nemaju isti kardioprotektivni učinak kao zrna obične kave.

5. I dalje unosite kofein

Dr. Li ističe da beskofeinska kava nije posve bez kofeina te ga obično sadrži oko pet posto, pa ukoliko zbog zdravstvenih razloga želite prestati piti kavu, beskofeinska kava vam u tome neće osobito pomoći.

Iako je manje kisela, registrirana dijetetičarka Nomam Imam kaže da ona i dalje povećava koncentraciju seruma gastrina kojeg potiču kiseline. U osnovi, sve opasnosti obične kave iste su i kad je riječ o beskofeinskoj kavi. Dr. Byakodi navodi rezultate komparativne studije koja je zaključila da je zamjena kofeinske kave beskofeinskom posve neopravdana.