Ako ste ujutro navikli krenuti u svakodnevne obaveze bez doručka, samo uz kavu i cigaretu, to kod ljudi s inače osjetljivim želucem može imati štetne posljedice. Kava može potaknuti proizvodnju više kiseline u želucu, što može dovesti do učestalih žgaravica, ili refluksa, no ne smeta svim ljudima jednako i ne postoji jedinstvena preporuka oko toga je li štetno započeti dan bez ranojutarnjeg obroka - kaže dr. Milan Marković, gastroenterolog iz Splita.

POGLEDAJTE VIDEO: Činjenice o kavi

Štoviše, dodaje, jutarnja kava može imati i pozitivne efekte, jer nas osvježava, a djeluje i kao diuretik, pa potiče jutarnje izbacivanje otrova. Pritom svatko sam mora procijeniti kako se osjeća nakon kave natašte, te ako osjeti neke simptome jednostavno prekinuti s tom navikom i osmisliti barem neki lagani obrok koji može pojesti prije šalice tog opojnog napitka. Dobar izbor su tost s malo maslaca i marmelade, ili zobena kaša s malo cimeta.

- Oko cigarete nema spora: Ona je štetna u bilo koje vrijeme, i prije i poslije obroka, i svakome bih preporučio da prestane pušiti. No, ta se šteta prije svega odnosi na stanje krvnih žila i respiratornog sustava, manje je povezano s gastroenterološkim problemima. Kava bez doručka, s druge strane, nekim ljudima može smetati, odnosno može se dogoditi da se nakon godina takve prakse jave određeni simptomi, dok kod drugih neće biti reakcija - kaže dr. Marković.

S druge strane, dodaje, taj jutarnji ritual za mnoge ljude ima i emocionalni efekt.

- Tih pet minuta na početku dana mnogima pomažu da se psihički pripreme za radne i obiteljske obaveze, kao ritual koji pomaže da se lakše nosimo s onim što nas čeka tako da je teško samo zabraniti tu naviku onima koji su na nju navikli - kaže dr. Marković. Dodaje kako bi njegova preporuka zato bila: Vodite računa o reakcijama organizma i ako primijetite da vam smeta, mijenjajte navike.

Ukratko: Ako vam kava i cigareta na prazan želudac ujutro još ne smeta, bilo bi dobro imati na umu da s vremenom mogu dovesti do povećane razine kiselina u želucu, što može dovesti do oštećenja sluznice želuca i žgaravice. Da biste to prevenirali, dobro je uvesti barem manji jutarnji obrok prije kave, a obavezno ga treba uvesti ako primijetite simptome.

- Također, jako je važno da se uskladite s potrebama i navikama organizma. Dakle, ako je netko navikao pojesti nešto ujutro, pa tek onda popiti kavu, ne bi trebalo mijenjati tu naviku čak ni onda kad vam se čini da nemate vremena za doručak, jer se u takvim situacijama reakcija može razviti brzo - savjetuje gastroenterolog.