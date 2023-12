Kava vas napuhava? Ovo su mogući razlozi zašto je tako

Mnogi ovise o vrućoj šalici kave za početak dana. Ne samo da ona daje prirodni poticaj za energiju, već donosi i neke dobrobiti tijelu. Iako ima pozitivnih učinaka, kava kod nekih može izazvati neugodne nuspojave, poput nadutosti.

Pokretanje videa ... Zagreb: Jesenski napitci u Kavanaturi | Video: 24sata/pixsell

Kava ne bi trebala uzrokovati nadutost kod većine. Dok oni s postojećim probavnim, odnosno crijevnim problemima mogu otkriti da im kava izaziva neugodne simptome, većina se ne bi trebala osjećati napuhnuto nakon što popiju kavu.

Ako vas napitak čini nadutima, provjerite što je u njemu - to bi moglo biti zbog onoga što dodajete u kavu. Pokušajte izbaciti vrhnje, mlijeko i zaslađivače i uzmite crnu kavu da vidite pomaže li. Ako ništa drugo ne uspije, provjerite pomaže li kretanje ili masaža. Ako i dalje osjećate povremenu nadutost nakon što ste popili kavu, prošećite kratko ili si brzo izmasirajte trbuh. Ako se nadutost redovito javlja bez obzira što jeli i pili, posjetite liječnika.

Napuhava li vas kava?

Kava sadrži niz spojeva koji utječu na crijeva, uključujući kofein i polifenole, ali kod većine ne bi trebala uzrokovati nadutost. Oni sa stanjima povezanim s crijevima, poput sindroma iritabilnog crijeva i upalne bolesti crijeva, imaju veću vjerojatnost da će osjećati nadutost, plinove i proljev nakon gutljaja kave.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zapravo, studije pokazuju da je kava jedan od najčešće prijavljivanih prehrambenih okidača za simptome poput nadutosti, boli i proljeva. Studija iz 2021. objavljena u časopisu Frontiers in Nutrition otkriva značajan odnos između unosa kofeina i težine simptoma sindroma iritabilnog crijeva, među sudionicima s prekomjernom težinom i pretilošću, što znači da kava s kofeinom može pogoršati ili povećati učestalost simptoma. Oni s upalnim bolestima crijeva, također imaju veću vjerojatnost da će prijaviti kavu i kofein kao okidače simptoma.

Kava se često povezuje s izazivanjem i pogoršanjem simptoma, poput boli i nadutosti, a čini se da također povećava rizik od ponovne pojave smetnji. Međutim, nalazi istraživanja pokazuju da većina zdravih pojedinaca ne osjeća simptome nakon što popiju kavu.

Studija koja je uključivala 40 zdravih odraslih osoba otkriva da ispijanje šalice kave, uključujući toplu i hladnu instant kavu, hladni espresso i vruću filtriranu kavu, nije imalo učinka na simptome probavnog trakta, koje su sami prijavili, kao što su nelagoda u trbuhu, nadutost, dispepsija i žgaravica.

Međutim, sastojci koji se obično nalaze u kavi, poput krema na bazi mliječnih proizvoda i određenih zaslađivača, mogu izazvati nadutost kod onih koji nemaju problema s crijevima. Na primjer, više od polovice svjetske populacije nema sposobnost pravilne probave laktoze, šećera koji se nalazi u mlijeku. Oni koje ne podnose laktozu imaju simptome poput proljeva i nadutosti nakon konzumacije proizvoda koji sadrže laktozu, uključujući napitke od kave na bazi mlijeka poput latte i cappuccina. Određeni zaslađivači, poput šećernih alkohola, također mogu izazvati nadutost kod osjetljivih osoba.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kava i probava

Uzroci i načini uklanjanja nadutosti

Većina zdravih odraslih osoba neće doživjeti neugodne nuspojave kave. Međutim, oni s crijevnim problemima, mogu osjetiti simptome poput nadutosti i boli. Uobičajeni sastojci i dodaci u kavi, poput mlijeka ili vrhnja, također mogu uzrokovati smetnje kod onih koje ne podnose laktozu.

Iako se ne zna u potpunosti zašto kava kod nekih uzrokuje nadutost, čini se da to ima veze s jedinstvenim načinom na koji spojevi u napitku djeluju na probavni sustav.

Stimulira želučanu kiselinu: Kava utječe na pokretljivost želuca i proizvodnju kiseline u želucu. Poznato je da povećana proizvodnja kiseline izaziva dispepsiju ili probavne smetnje, koje karakteriziraju simptomi poput nelagode u želucu, povećanih plinova, podrigivanja i nadutosti.

Oslobađa ključne hormone: Kava također potiče oslobađanje hormona uključenih u nešto što se zove gastrokolični refleks, što je prirodni proces koji se javlja nakon jela. Ovaj refleks kontrolira kretanje hrane kroz donji trakt nakon jela. Ispijanje kave potiče otpuštanje hormona gastrina i kolecistokinina, koji posreduju u gastrokoličnom refleksu. Kod onih s probavnim smetnjama, konzumiranje određene hrane i pića može izazvati pretjeranu reakciju gastrokoličnog refleksa, što može dovesti do simptoma poput nadutosti, bolova u trbuhu i proljeva.

Utječe na jednjak: Poznato je da kava pogoršava simptome gastroezofagealne refluksne bolesti, smanjujući pritisak donjeg ezofagealnog sfinktera, prstenastog mišića smještenog na donjem kraju jednjaka koji štiti jednjak od želučane kiseline i sprječava povrat progutane hrane iz želuca.

Drugi razlozi zbog kojih se možete osjećati napuhano nakon kave

Osim utjecaja kave na probavni sustav, možda postoje i druga objašnjenja zašto šalica omiljenog napitka dovodi do nadutosti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Evo nekoliko razloga zašto se možete osjećati napuhano nakon što popijete kavu:

1. Ne podnosite laktozu

Ako ste netolerantni na laktozu, vjerojatno ćete doživjeti neugodne probavne simptome poput plinova i nadutosti nakon ispijanja napitaka od kave koji sadrže laktozu. Mliječni proizvodi, poput vrhnja i mlijeka, među najčešćim su sastojcima cappuccina i drugih specijalnih pića. Kava s maslacem i kava s kokosovim uljem također su rastući trendovi koji bi mogli uznemiriti trbuh.

- Prije nego što izbacim kavu, malo bih pogledala što dodajete kavi i kako je pijete - objašnjava dijetetičarka Amanda Sauceda.

Ako ne podnosite laktozu, Sauceda preporučuje prelazak na kremu bez laktoze ili alternativu mlijeku, poput kokosovog, zobenog ili orašastog mlijeka.

2. Osjetljivi ste na zaslađivače ili zamjene za šećer

Ako se osjećate napuhano nakon što ste popili aromatizirani ili zaslađeni napitak, možda reagirate na alternativu zaslađivaču ili šećeru. Na primjer, šećerne alkohole, poput maltitola i sorbitola, razgrađuju bakterije u debelom crijevu, pri čemu se oslobađaju plinovi. Dakle, ako konzumirate velike količine njih u kratkom vremenskom razdoblju, možete osjetiti neugodne simptome. Drugi zaslađivači, poput meda i kukuruznog sirupa s visokim udjelom fruktoze, također mogu izazvati nadutost, osobito kod pojedinaca s probavnim problemima.

3. Pijete previše kave

Ako konzumirate veliku količinu kave, to također može uzrokovati osjećaj nadutosti. Ispijanje velikih količina bilo kojeg pića, uključujući i običnu vodu, može učiniti da se osjećate pretjerano punim i neugodnim zbog rastezanja želuca da prihvati veliku količinu tekućine. Prebrzo ispijanje previše tekućine također može uzrokovati mučninu i nelagodu. Možete udahnuti puno zraka dok pijete kavu, zbog čega se možete osjećati pomalo napuhano. Svi različito metaboliziraju kofein, tako da je sve u pronalaženju količine koja vam odgovara u određenom danu. Pokušajte smanjiti za pola šalice odjednom i provjerite pomaže li to simptomima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Pijete kavu s hranom koja izaziva nadutost

Ako osjetite nadutost nakon što ste završili s obrokom ili međuobrokom uz kavu, možda nije kava ta koja uzrokuje problem. Postoji niz namirnica i sastojaka za koje se zna da potiču napuhnutost, kao što su kupusnjače, brokula, kupus, cvjetača te grah i mliječni proizvodi. Ako se osjećate nelagodno nakon jela, važno je suziti izbor hrane koja može pridonijeti tim simptomima tako što ćete isprobati eliminacijsku dijetu, uzimati dodatke zdravlju crijeva kao što su probiotici ili surađivati s liječnikom kako biste identificirali dijetalne okidače .

Drugi razlozi

Uz navedene potencijalne okidače, postoje i drugi, ozbiljniji razlozi zašto ste napuhnuti. Ako osjećate značajnu, stalnu nadutost koja je bolna ili ne prolazi, ili ako ne možete otkriti uzrok, važno je otići na pregled. Neka ozbiljnija medicinska stanja mogu uzrokovati nadutost, stoga je važno izbjeći samodijagnosticiranje i zatražiti od liječnika da isključi temeljne uzroke.

Pokušajte smanjiti aditive, pijuckati kavu sporije i kombinirati je s jelima koja su pogodna za crijeva i provjerite hoće li to pomoći.

Kao što je spomenuto, česta nadutost nije nešto što biste trebali zanemariti i važno je surađivati s liječnikom kako biste došli do uzroka. Ipak, ako je problem uzrokovan određenom hranom i pićima, poput kave, postoji nekoliko učinkovitih načina za brzo uklanjanje nadutosti.

Evo nekoliko savjeta koji mogu pomoći, prema stručnjacima:

1. Šetnja

Tjelesna aktivnost je možda posljednja stvar koja vam je na pameti kada se osjećate napuhano. Ali kretanje svakako može pomoći.

- Nježno kretanje može biti od pomoći kada se osjećate napuhano i imate plinove - kaže Sauceda.

Ona predlaže šetnju ili nekoliko koraka oko zgrade ako imate nadutost na poslu. Ovo također može pomoći u stabilizaciji šećera u krvi nakon pića ili jela.

2. Umirujući čaj

Sauceda i dijetetičarka Amy Shapiro, predlažu ispijanje biljnog čaja, poput čaja od paprene metvice, đumbira ili komorača kada se osjećate napuhnuto.

- Preporučujem prijelaz na čajeve koji mogu pomoći u probavi i smanjiti nadutost, osobito čajeve od maslačka, komorača, metvice i đumbira - kaže Shapiro.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

3. Masaža trbuha

Nježna masaža trbuha može pomoći ublažiti nadutost i izbaciti plinove. Stručnjaci za zdravlje crijeva poput gastroenterologa preporučuju masiranje trbuha kako bi se ublažili simptomi stezanja, pritiska, grčeva i nadutosti.

Program za kontrolu crijeva Sveučilišta u Michiganu preporučuje osobama koje imaju nadutost isprobati sljedeću tehniku masaže za ublažavanje simptoma: Počevši od desne strane trbuha od zdjelične kosti, lagano kružnim pokretima trljajte desnu stranu trbuha dok ne dođete do rebara. Pomaknite se ravno na lijevu stranu trbuha, zatim se spustite ulijevo do kosti kuka i natrag do pupka dvije do tri minute. Zatim provedite oko jednu minutu u svakom pokretu od desne kosti kuka do desnog rebra, zatim preko sredine, a potom dolje do lijeve kosti zdjelice do pupka. Ponovite ovu masažu u smjeru kazaljke na satu 10 minuta.

Uz navedene savjete, važno je dati tijelu malo vremena ako osjećate napuhnutost. U većini slučajeva nadutost povezana s hranom ili pićem, poput kave, nestat će sama od sebe. Ako ne nestane nakon nekoliko sati ili ako redovito osjećate i ne možete otkriti uzrok, dogovorite sastanak s liječnikom kako biste isključili temeljna zdravstvena stanja i druge potencijalne uzroke.

Iako ispijanje kave utječe na gastrointestinalni trakt, pa je zato neki pijuckaju kako bi pokrenuli stvari, ne bi trebalo uzrokovati neugodne nuspojave poput nadutosti. Ako ste zdrava osoba bez utvrđenih problema s probavom i osjećate se napuhnuto nakon kave, to bi moglo biti zbog onoga što je u njoj. Pokušajte ispijati crnu kavu ili je aromatizirati sastojcima poput cimeta ili kakaovca i provjerite hoće li to pomoći. Sporije ispijanje i pijenje manje šalica dnevno također bi se moglo isplatiti.

Kava, osobito organski uzgojena, prepuna je fitokemikalija koje mogu poboljšati kardiometaboličko zdravlje. Također, oni koji su osjetljivi na kofein mogu prijeći na kavu bez kofeina. Općenito, to je zdrav svakodnevni gutljaj ako ga možete podnijeti, donosi MBG.