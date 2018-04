Proveli su veliko istraživanje: Manje atraktivni zarađuju više?

Kaže se kako je ljepota u oku promatrača i zapravo je teško kategorizirati ljude po tome kako izgledaju, odnosno svrstavati ih u lijepe i ružne. No, stručnjaci iz Londonske škole za ekonomiju i oni sa Sveučilišta u Massachusettsu napravili su upravo to - istraživanje na temu koliko su "ružni" ljudi uspješniji u karijeri.

Analizirali su podatke od 20.000 mladih Amerikanaca. Intervjuirali su ih i ocijenili njihovu atraktivnost kada su imali 16 godina pa su to sve ponovili tri puta tijekom narednih 13 godina. Zanimalo ih je li njihova zarada tijekom kasnijih godina bila povezana s time kako izgledaju, prenosi Daily Mail.

Foto: Dreamstime

Otkrili su da manje privlačni ljudi više posvećeni karijeri od svojih vršnjaka atraktivnijeg izgleda. Oni svrstani u kategoriju "vrlo neprivlačnih" zarađivali su više. Studija je pokazala kako će manje atraktivni pojedinci vjerojatnije biti više posvećeni poslu i bolje ga odrađivati pa je to zapravo zaslužno što znaju i više zarađivati.

Studija stručnjaka iz Londonske škole za ekonomiju i sa Sveučilišta u Massachusettsu pokazala je i to da bolje zarađuju ljudi koji su više ekstroverti, koji su savjesniji i manje su neurotični.

- Neprivlačni ljudi su manje otvoreni za nova iskustva, što može biti povezano s većim zaradama. Vrlo neprivlačni ljudi više su angažirani na svojem poslu, penju se na profesionalnoj ljestvici učinkovitije nego privlačni i otvoreni - smatra psiholog dr. Alex Fredera.

Ipak, postoje ranija istraživanja po kojima atraktivniji ljudi imaju bolje plaće, sigurniji su u sebe, imaju bolje socijalne vještine, a poslodavci ih smatraju sposobnijima.

Foto: Dreamstime

Žene radije biraju manje atraktivne partnere

Čak 26 posto žena radije bi bile u vezi muškarcem prosječnog izgleda nego s nekim vrlo atraktivnim. Na skali od 1 do 10 one bi izabrale onoga čiji izgled može biti ocijenjen s 5, pokazala je to anketa portala YouGov. Nešto manji broj izabrao bi muškarca kojem se može dati ocjena sedam, a za svega sedam posto žena dobar izgled - 10/10 - bi bio glavni kriterij za vezu.

Stručnjaci objašnjavaju kako dosta žena bira muškarce prosječnog izgleda zato što ne žele brinuti o tome hoće li njihov partner biti privlačan velikom broju žena.

- Žene mogu biti nesigurne u vezi s vrlo atraktivnim muškarcem jer je meta pogleda mnogih žena - objašnjava Lucy Beresford, stručnjakinja za seks i ljubavne odnose.

S druge strane, muškarci su tijekom testiranja potvrdili tezu da su vizualniji tipovi od žena, pa bi za njih 22 posto izgled partnerice bio vrlo bitan. Na ljestvici atraktivnosti od 1 do 10, njima bi idealna žena trebala biti najmanje na broju 8. Ženu koja bi morala biti čista desetka, i ništa manje od toga, izabralo bi njih 15 posto.