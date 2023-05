'Kćer je prošla veza baš uništila, hoće li nova biti uspješnija?'

Dragi Mevludine,

hoće li mojoj kćeri krenuti nabolje? Znam da je povrijeđena izašla iz prošle veze, a u ovoj novoj se osjeća nekako mlako i nesigurno. Novi dečko je dobar, no nisam sigurna u njihov uspjeh. Molim vas za savjet.

šifra: zabrinuta mama

POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za bezbrižan odmor

Odgovor:

Vaša kći je posebno kreativna i ambiciozna te općenito pozitivna, no pomalo nesigurna i preosjetljiva. Imala je dužu vezu koja nije uspjela i koja ju je veoma obeshrabrila i oneraspoložila te razočarala u ljubav, a to može biti vrlo bolno. No kad prihvati da ju druga strana nije voljela koliko zaslužuje, ona će se trgnuti i krenuti dalje. Čovjek s fotografije je fin, kulturan, dopadljiv, intelekt mu je na visokom nivou, radišan je i voli obiteljski život.

Foto: Alen Vuković

Važno je i da je pažljiv prema njoj, takav joj treba. Tek su krenuli u vezu, no vidim da će uspjeti. Ona se još osjeća nesigurno, no nema potrebe da strahujete jer već do polovice ove godine je vidim u braku. Vidim joj i djecu te pozitivne promjene na poslu. U iduće dvije godine vidim je na tronu, uspjet će na mnogim poljima. Zdravlje joj je dobro. Stoga je i vi malo ohrabrite i glavu gore. Ovaj je čovjek za nju idealan izbor. Sretno.