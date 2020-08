Kći je odabrala krivi fakultet i sada žali, što li će s njom biti?

<h2>Dragi Mevludine,</h2><p>molim vas da nam pomognete oko moje kćeri i njenog odabira fakulteta. Upisala je studij radiologije, ali se nakon saznanja koje sve rizike nosi taj posao pokajala i premišlja se prebaciti na drugi fakultet. Molim vas da nam kažete gdje je vi vidite i što će na kraju biti njezin poziv. Unaprijed se puno zahvaljujemo ako nas uzmete u obzir. </p><p><strong>šifra: umorna majka</strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Draga gospođo, vaša je kći poprilično komplicirana, vrlo je tvrdoglava i ambiciozna, no njen je veliki problem što se brzo zasiti svega i poslije se nigdje ne vidi. Inteligentna je, no vrlo često mijenja raspoloženja. Direktna je i otvorena, no mislim da bi njoj radiologija vrlo dobro sjela. Svi su poslovi pomalo nezdravi, no nije to tako strašno. Radiologija je kvalitetan posao i vrlo profitabilan, no ona će se teško u svemu pronaći. Vidim da je često eksplozivna, a u ovoj godini je očekuju borbe i nedoumice, neodlučna je. Već u idućoj će joj mnogo bolje krenuti u daljnjem školovanju, no ja je vidim zadovoljnu u bijeloj kuti. Očekuju je poslije brak i djeca, a za pet godina će biti ispunjena na svim poljima. Dakle, nema pretjerana razloga za brigom. Ovo je njezin izbor, no nema potrebe da se opterećuje ako je radiologija zanima. To je fina grana medicine koja njoj dobro leži. Sretno.</p>