Kći zabranila mami svingerici da bude gost na njezinoj svadbi: 'Učinili su mi pakao od života'

Opisujući 'divlju' situaciju, zaručnik je pozvao policiju majci svoje djevojke koja je pritom uhićena zbog neovlaštenog upada u njihovu kuću.

U objavi na Redditu, muškarac je objasnio da njegova zaručnica Regan ima ograničen kontakt sa svojim roditeljima zbog njihove ljubavi prema svinganju.

- Odrastanje je bilo stvarno teško za Regan. Svi u njenom malom gradu su znali za to i svi su je nemilosrdno ismijavali. Mrzila je to, ali su u isto vrijeme oni bili njezini roditelji - ispričao je muškarac.

Dok je Regan bila maturantica, netko je na internetu postavio videozapise njezine mame koje su pronašli dječaci iz njezina razreda.

- Napravili su joj pakao od života. Stoga je odmah otišla daleko na koledž i stvarno nije imala kontakt s roditeljima otada - dodao je zaručnik.

Međutim, njezini roditelji nastavili su joj se obraćati i počeli su okrivljavati njezina zaručnika za njihovo otuđenje. Regan se jako dobro slaže s njegovim roditeljima, a nakon iskustva 'normalnog' obiteljskog života odlučila je ne pozvati mamu i tatu na vjenčanje, prenosi MSN.

Međutim, njezina braća i sestre nisu dobro prihvatili vijest.

Rekla je da joj je neugodno zbog svojih roditelja i da ne želi da ljudi saznaju tko joj je mama.

- Njezina braća i sestre su se naljutili na ovo i ona je odlučila i s njima prekinuti vezu i ne pozvati ih, zbog čega je Reganina mama eksplodirala - ističe muškarac, dodajući da otkako je uklonjena s popisa gostiju, mama njegove zaručnice neprestano ih zove i pojavljuje se u njihovoj kući, unatoč tome što je svaki put zamole da ode.

Ovog vikenda Regan je imala djevojačku večer.

- Bio sam sam kod kuće. Čujem nekoga na vratima. Vidim da je to njezina mama i izgledala je emotivno. Otvorio sam vrata i rekao joj da Regan nije kod kuće i zamolio je da ode. Nastavila je kucati i govoriti da zna da je unutra, da samo želi razgovarati s njom - priča zaručnik.

Potom mu je i susjed poslao poruku i pitao je li sve u redu jer je čuo galamu. Buduća svekrva nije odustajala nastavivši lupati i ponavljati da samo želi razgovarati s kćeri.

- Rekao sam joj da ima jednu minutu da napusti posjed, što nije učinila pa sam pozvao policiju koja ju je uhitila zbog neovlaštenog upada - dodaje zaručnik, zabrinut da je otišao predaleko.

Studija, koju je proveo Karl Pillemer, obiteljski sociolog i profesor ljudskog razvoja na Sveučilištu Cornell, otkrila je da se jedna od četiri odrasle osobe u Americi otuđila od svoje obitelji.

Dok je istraživao za svoju knjigu 'Fault Lines: Fractured Families and How to Mend Them', Pillemar je otkrio da je povijest zlostavljanja - bilo psihičkog, fizičkog, seksualnog, emocionalnog ili zanemarivanja - ključni razlog zašto su se odrasla djeca otuđila od svojih roditelja.

Ostali uobičajeni razlozi za otuđenje uključuju sukob vrijednosti, nesuglasice oko novca ili nasljedstva, favoriziranje jednog djeteta i teškoće u obiteljskim odnosima.

Mnogi korisnici Reddita vjeruju da je muškarac učinio pravu stvar, a njegov post je dobio više od 900 komentara.

- Njezini roditelji svakako mogu slobodno biti svingeri, ali bilo je vrlo sebično ne razmišljati o tome kako su njihovi životni izbori utjecali na njihovu djecu - napisao je jedan.

- Imaš svako pravo pozvati policiju. Ušla je na tuđi posjed, očito je napravila scenu, bila je upozorena da će policija doći, a ona je i dalje ostala dok se policija nije pojavila - dodaje drugi komentator.

Međutim, neki su sugerirali da je majka bila zabrinuta za dobrobit svoje kćeri.

- Gledajte na to iz njihove perspektive. Regan im mora jasno objasniti svoje osjećaje, o tome zašto nisu dobrodošli u njezin život - komentirao je netko, a drugi se složio, napisavši kako Regan postavlja svog zaručnika u nezgodnu situaciju tako što ga tjera da radi 'prljavi posao' umjesto nje.

- Ona mora kontrolirati svoj odnos s roditeljima - glasio je još jedan komentar.

