Kemija ili možda sudbina? Evo zašto biramo baš njega ili nju

Ono što nas sve fascinira je kako i zašto se zaljubljujemo baš u tu jednu, odabranu osobu. Dok prolazimo kroz gomile ljudi koji nas ostavljaju ravnodušnima, u nekom trenutku netko prođe pored nas on ili ona i cijeli se naš unutarnji svijet preokrene. Neki to nazivaju sudbinom, pjesnici susret srodnih duša, no znanost nudi mnogo opipljiviju, no ništa manje fascinantnu istinu. Na pitanje zašto biramo baš tu jednu osobu ne postoji jedinstven odgovor - naša je konačna odluka zapravo rezultat složene, nevidljive povezanosti između biokemijskih i psiholoških procesa, ali i toga da se nalazimo na pravom mjestu u pravo vrijeme.

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Zaljubljenost je intenzivno emocionalno stanje praćeno snažnom privlačnošću i idealiziranjem druge osobe. Zaljubljenost na nas djeluje kao zasljepljujuća svjetlost koja nas obasja i od njezine jačine ne vidimo ništa, kako ona prelazi u neku drugu emociju, manje intenzivnu, počinju se nazirati obrisi osobe u koju smo zaljubljeni, vidimo neke mane, karakterne osobine, navike, uočavamo stavove i vrijednosti u koje osoba vjeruje, vidimo i neke nove obrasce ponašanja koje u zaljubljenosti nismo primjećivali. Znanstvenici govore da zaljubljenost najčešće traje od nekoliko mjeseci do dvije ili tri godine. Nakon toga može prijeći u stabilniju ljubav ili postupno nestati.

Prva razina odabira događa se na razini podsvijesti, ali i u sferi neurologije i biokemije. Prije nego što uopće razmijenimo prve riječi, naša tijela već komuniciraju. Perceptivni kanali, genetika, hormoni igraju ulogu u prepoznavanju i povezivanju osoba. Znanost je, primjerice, otkrila fascinantnu pojavu imunološke komplementarnosti – podsvjesno nas privlače osobe čiji je imunološki sustav drukčiji od našeg, čime priroda osigurava zdravije potomstvo. Ta biološka kompatibilnost stvara onu neobjašnjivu "kemiju" o kojoj svi govore.

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Ipak, „kemija prve privlačnosti“ samo je početak ljubavne priče. Da bi se ona pretvorila u pravu zaljubljenost, na scenu stupa psihološka struktura potencijalnih partnera. Suprotno mitu da se suprotnosti privlače, dugoročno nas najsnažnije privlače „ogledala“ u kojima vidimo sebe. Tražimo psihološku kompatibilnost, ljude koji dijele naše temeljne vrijednosti, interese i životne ciljeve, ili nas nadopunjavaju, imaju nešto što nama nedostaje. Još važnije, naš izbor duboko je oblikovan obrascem koji smo naučili još u djetinjstvu. Zaljubljujemo se u osobu u kojoj prepoznajemo emocionalni ključ za naše unutarnje brave, nekoga tko nesvjesno odgovara našem viđenju ljubavi i bliskosti. Ne zaljubljujemo se samo u osobu, već i u to tko smo mi kada smo s njom.

Za ljubav je još nešto važno. Čak i ako su svi biološki i psihološki uvjeti savršeni, ljubavna čarolija se neće dogoditi bez dva ključna, vrlo prizemna faktora: vremena i blizine. Možemo sresti savršenu osobu, ali ako je sretnemo u trenutku kada smo emocionalno nedostupni, iskra će se ugasiti, ili do nje neće niti doći. Vrijeme i okolnosti moraju biti sinkronizirani, moramo biti u razdoblju života u kojem smo otvoreni za primanje i davanje ljubavi. Ljudski mozak voli ono što mu je poznato i sigurno. Ljude koje češće viđamo, s kojima dijelimo svakodnevicu (kafić, hodnike u školi ili na poslu, prijevozno sredstvo, mjesto u kojem ljetujemo…), podsvjesno počinjemo primjećivati. Učestalost kontakta tako postaje tihi saveznik koji polako, iz dana u dan, priprema teren da privlačnosti preraste u zaljubljenost.

Zaljubljenost ne kreće od srca, nego od mozga. Mozak u vrlo kratkom vremenu obrađuje velik broj informacija. S evolucijskog gledišta, mozak obrađuje informacije koje upućuju na dobro zdravstveno stanje ili reproduktivnu sposobnost mogućih partnera. Prvi dojam nastaje u nekoliko sekundi. Mozak procjenjuje: simetriju lica, izraze lica, pokrete tijela, držanje, kontakt očima, osmijeh, znakove zdravlja i vitalnosti i dr. Glas nosi informacije o dobi, spolu, emocionalnom stanju i nekim hormonalnim obilježjima. Miris ima važnu ulogu. Tijelo izlučuje brojne kemijske spojeve koje mozak može prepoznati. Između ostalog, mozak prati: način komunikacije, humor, inteligenciju, empatiju, ljubaznost, društveni status, pouzdanost i dr. Mozak ne donosi odluku poput računala, nego neprestano integrira biološke signale, emocije, sjećanja, iskustva i trenutačne okolnosti. Vrlo brzo obrađuje informacije i ako određeni podražaji aktiviraju sustav nagrađivanja, oslobađa se dopamin. To je poruka mozga: "Obrati pozornost na ovu osobu."

Hormoni omogućuju i pojačavaju osjećaje, ali ne utječu na izbor partnera. Na njega utječu i iskustva iz djetinjstva, kultura, odgoj, vjera, osobne vrijednosti, prethodne veze i još puno toga.

Kada mozak procijeni da je osoba potencijalno vrijedan partner, aktivira sustav nagrađivanja i započinje oslobađanje dopamina. Ako se odnos razvija kroz pozitivne interakcije, uključuju se oksitocin, vazopresin i endorfini, koji postupno stvaraju osjećaj privrženosti i mogu dovesti do dugotrajne ljubavi. Drugim riječima, kemijski procesi ne stvaraju zaljubljenost sami od sebe, nego pojačavaju interes za osobu koju je mozak već procijenio kao značajnu.

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Mnogi su osjetili "ljubav na prvi pogled", znanost to objašnjava kao rezultatom vrlo brze integracije mnogih signala – izgleda, glasa, mirisa, ponašanja, konteksta i prethodnih iskustava – koja u djeliću sekunde aktivira sustav nagrađivanja. Neki istraživači govore o "neurološkom podudaranju", odnosno tome da određena osoba iz nekog razloga snažno odgovara našim nesvjesnim obrascima privlačnosti.

Zaljubiti se u jednu određenu osobu stoga nije niti puka sudbina, ali ni hladni matematički izračun naših hormona i gena. To je spoj brojnih faktora i jednostavne činjenice da se s nekim dijelili isto vrijeme i prostor. Upravo zato što zahtijeva preklapanje toliko različitih faktora, pronalazak te jedne osobe i dalje ostaje najveći i najljepši misterij ljudskog postojanja.

Prema Jungu kada se zaljubimo "na prvi pogled" i osjetimo magnetsku privlačnost, mi zapravo ne vidimo stvarnu osobu ispred sebe. Umjesto toga, na nju projiciramo vlastitu Animu ili Animusa. Ta je osoba, slikovito rečeno, savršeno platno na koje je naše nesvjesno projiciralo svoj unutrašnji ideal. Ljubav započinje iluzijom. Mi se zaljubljujemo u vlastiti nesvjesni dio koji smo "odjenuli" na drugu osobu. Istinska ljubav, prema Jungu, počinje tek kada ta prva projekcija propadne – što se neizbježno događa. Kada shvatimo da partner nije savršeno božanstvo iz naše mašte, već nesavršeno ljudsko biće sa svojim manama, suočavamo se s razočaranjem. Ako smo spremni povući projekciju, prestati tražiti od partnera da bude naša unutrašnja polovica i prihvatiti ga u njegovoj realnosti, tek tada prelazimo prag zrele ljubavi. Kroz taj proces ne samo da učimo voljeti drugoga, već integriramo vlastitu Animu ili Animusa, postajući cjelovitije ličnosti.

Na privlačnost snažno utječu prethodna iskustva. Primjerice, osoba koja je odrasla uz toplog i brižnog roditelja često će tražiti slične osobine kod partnera, ili netko tko je odrastao u nestabilnim odnosima može nesvjesno osjećati privlačnost prema emocionalno nedostupnim osobama jer mu je takav obrazac poznat. To ne znači da je taj izbor racionalan ili koristan. Mozak često bira poznato, a ne nužno najbolje.

Na izbor partnera utječu i kultura, obitelj, prijatelji, životna faza, prilike za upoznavanje ljudi.

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Zašto se zaljubimo u "nekompatibilnu" osobu?

Iz evolucijske perspektive cilj mozga nije pronaći "savršenog partnera", nego povećati vjerojatnost stvaranja veze i reprodukcije.

Zaljubljenost nastaje kada se u jednom trenutku poklope biološki signali, emocionalna iskustva, psihološki obrasci i životne okolnosti. Sustavi u mozgu koji pokreću zaljubljenost prvenstveno povećavaju motivaciju za povezivanje, dok procjena dugoročne kompatibilnosti ovisi o drugim psihološkim procesima koji se razvijaju tek tijekom odnosa.

Može se dogoditi da se osoba zaljubi u nekoga tko ima potpuno drukčije životne ciljeve ili ne dijeli iste vrijednosti kao i partner. Mozak ne procjenjuje dugoročnu održivost odnosa, on reagira na ono što je u tom trenutku emocionalno i biološki snažno. Uz to, mozak ima nekoliko 'nezgodnih' kognitivnih sklonosti, to su:

idealiziranje partnera – u ranoj zaljubljenosti manje primjećujemo partnerove mane;

selektivna pažnja – usredotočujemo se na ono što nam se sviđa.

Sve to može pojačati osjećaj zaljubljenosti čak i onda kada postoje jasni znakovi nekompatibilnosti.

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