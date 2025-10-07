Kerum u sakou pozirao u vrtu: 'Danas sadimo raštiku, brokulu'

Bivši gradonačelnik Splita i poduzetnik Željko Kerum više puta se hvalio kako jede povrće koje sam uzgaja, a u utorak je objavio i nekoliko fotografija sa svog OPG-a.

- Dragi moji, evo vam par slika sa mog opg-a. Danas sadimo kelj, brokulu, raštiku, poriluk, verzot - stoji u Kerumovoj objavi uz forografije kako u trapericama i sakou stoji usred vrta.

"Bravo vrijedni radnici", "Uvijek je bilo tko radi i imat će", "Bravo Žele", "Pravi gospodin, i u vrta u odijelu", samo su neki od komentara koje su mu ostavljali pratitelji. Bilo je tu i savjeta poput: "Je li zaprašivaš polje od štetočina. Uradi to jer nećeš ubrati ni glavice".

U objavi se Kerum dotaknuo i 'rata' koji vlada na gastro sceni između vlasnika restorana s Michellinovom zvjezdicom "Noell", Marija Mandarića" i portala Plava kamenica.

- Više ovo valja nego svi "mišelini i "plave kamenice". Sretno svima - zaključio je u objavi.