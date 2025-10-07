Obavijesti

VRTLAR ŽELE

Kerum u sakou pozirao u vrtu: 'Danas sadimo raštiku, brokulu'

Kerum u sakou pozirao u vrtu: 'Danas sadimo raštiku, brokulu'
"Bravo vrijedni radnici", "Uvijek je bilo tko radi i imat će", "Bravo Žele", "Pravi gospodin, i u vrta u odijelu", samo su neki od komentara koje su mu ostavljali pratitelji.

Bivši gradonačelnik Splita i poduzetnik Željko Kerum više puta se hvalio kako jede povrće koje sam uzgaja, a u utorak je objavio i nekoliko fotografija sa svog OPG-a.

- Dragi moji, evo vam par slika sa mog opg-a. Danas sadimo kelj, brokulu, raštiku, poriluk, verzot - stoji u Kerumovoj objavi uz forografije kako u trapericama i sakou stoji usred vrta.

ZABAVA UZ PRIJATELJE VIDEO Kerum je proslavio 65. rođendan! Pogledajte kakvu mu je tortu pripremila supruga Fani
VIDEO Kerum je proslavio 65. rođendan! Pogledajte kakvu mu je tortu pripremila supruga Fani

"Bravo vrijedni radnici", "Uvijek je bilo tko radi i imat će", "Bravo Žele", "Pravi gospodin, i u vrta u odijelu", samo su neki od komentara koje su mu ostavljali pratitelji. Bilo je tu i savjeta poput: "Je li zaprašivaš polje od štetočina. Uradi to jer nećeš ubrati ni glavice".

U objavi se Kerum dotaknuo i 'rata' koji vlada na gastro sceni između vlasnika restorana s Michellinovom zvjezdicom "Noell", Marija Mandarića" i portala Plava kamenica.

- Više ovo valja nego svi "mišelini i "plave kamenice". Sretno svima - zaključio je u objavi.

