VIDEO Kerum je proslavio 65. rođendan! Pogledajte kakvu mu je tortu pripremila supruga Fani

Predsjednik Hrvatske građanske stranke i bivši gradonačelnik Splita, Željko Kerum, danas slavi 65. rođendan. Povodom obljetnice, Kerum je na svom Facebook profilu podijelio video sa slavlja, na kojem se vidi kako se zabavlja u društvu prijatelja uz glazbu.

Posebno je privukla pažnju rođendanska torta, koju je osmislila tvrtka Dolcemania, vlasništvo Saše Horvata, brata njegove supruge Fani.

Kerum je rođen 25. rujna 1960. godine u Ogorju. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a od 1974. živi u Splitu gdje je pohađao srednju tehničku školu, smjer strojarski tehničar. Kratko je radio u građevinskom poduzeću Melioracija, a 1989. otvara prvu trgovinu. U narednim godinama proširio je poslovanje te je 2003. kupnjom Diokoma i 2007. izgradnjom trgovačkog centra Joker postao jedan od vodećih dalmatinskih poduzetnika.

U politiku ulazi 2009. godine kao nezavisni kandidat, a u drugom krugu lokalnih izbora pobjeđuje kandidata SDP-a Ranka Ostojića i postaje gradonačelnik Splita.

Privatni život Željka Keruma odavno je predmet interesa javnosti. Njegova veza s 24 godine mlađom Fani Horvat počela je 2004. godine, dok je bio u braku s Ankicom Kerum. Javnosti je tu vezu priznao 2009. godine tijekom TV emisije, objavivši da se razvodi i da očekuje dijete s Fani. Par se vjenčao 2013. u Rimu, a imaju troje djece: Franu, Zvonimira i Eleonoru.

Kerum i Fani trenutno žive u luksuznoj vili na splitskim Mejama, a ponekad ih se može vidjeti zajedno u javnosti.