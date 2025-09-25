Obavijesti

ZABAVA UZ PRIJATELJE

VIDEO Kerum je proslavio 65. rođendan! Pogledajte kakvu mu je tortu pripremila supruga Fani

VIDEO Kerum je proslavio 65. rođendan! Pogledajte kakvu mu je tortu pripremila supruga Fani
Povodom obljetnice, Kerum je na svom Facebook profilu podijelio video sa slavlja, na kojem se vidi kako se zabavlja u društvu prijatelja uz glazbu

Predsjednik Hrvatske građanske stranke i bivši gradonačelnik Splita, Željko Kerum, danas slavi 65. rođendan. Povodom obljetnice, Kerum je na svom Facebook profilu podijelio video sa slavlja, na kojem se vidi kako se zabavlja u društvu prijatelja uz glazbu.

Posebno je privukla pažnju rođendanska torta, koju je osmislila tvrtka Dolcemania, vlasništvo Saše Horvata, brata njegove supruge Fani.

Kerum je rođen 25. rujna 1960. godine u Ogorju. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a od 1974. živi u Splitu gdje je pohađao srednju tehničku školu, smjer strojarski tehničar. Kratko je radio u građevinskom poduzeću Melioracija, a 1989. otvara prvu trgovinu. U narednim godinama proširio je poslovanje te je 2003. kupnjom Diokoma i 2007. izgradnjom trgovačkog centra Joker postao jedan od vodećih dalmatinskih poduzetnika.

U politiku ulazi 2009. godine kao nezavisni kandidat, a u drugom krugu lokalnih izbora pobjeđuje kandidata SDP-a Ranka Ostojića i postaje gradonačelnik Splita.

Privatni život Željka Keruma odavno je predmet interesa javnosti. Njegova veza s 24 godine mlađom Fani Horvat počela je 2004. godine, dok je bio u braku s Ankicom Kerum. Javnosti je tu vezu priznao 2009. godine tijekom TV emisije, objavivši da se razvodi i da očekuje dijete s Fani. Par se vjenčao 2013. u Rimu, a imaju troje djece: Franu, Zvonimira i Eleonoru.

Kerum i Fani trenutno žive u luksuznoj vili na splitskim Mejama, a ponekad ih se može vidjeti zajedno u javnosti.

