Još je moja prabaka na zagrebačku Harmicu nosila i prodavala trešnje. Taj stari voćnjak moje obitelji još je živ na Markuševcu, visoka su to stabla i do 15 metara s deblom u obujmu od dva i pol metra. Ali otkad znam za sebe, nije se dogodilo da u tom voćnjaku ne uberem ni jednu trešnju, ove godine s grane neću skinuti baš ništa, govori nam to Rober Hadžić kojega po trešnjama znaju kupci sa zagrebačkog Kvatrića.