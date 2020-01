Kina objavila svoj plan zabrane korištenja jednokratne plastike

Kineska je vlada, inače jedan od najvećih svjetskih potrošača plastike, u nedjelju objavila plan za smanjenje upotrebe jednokratne plastike koji uključuje zabranu plastičnih vrećica u supermarketima i trgovačkim centrima u velikim gradovima, i to do kraja 2020. U vladinom priopćenju stoji da je cilj plana značajno smanjiti proizvodnju i upotrebu plastike do 2025.

Zabrana plastičnih vrećica proširit će se i na manje gradove do kraja 2022., a povjerenstvo Kine kaže i da će se u zemlji 'zabraniti i ograničiti proizvodnja, prodaja i upotreba nekih plastičnih proizvoda, aktivno promovirati alternativni proizvodi, standardizirati recikliranje plastičnog otpada i redovno i efektivno kontrolirati zagađenje plastikom'.

Foto: PIXSELL

Zabrana nerazgradivih plastičnih slamki predviđena je tako do kraja 2020., kao i zabrana uvoza plastičnog otpada, a takav će postepeni pristup omogućiti Kini da ubrza svoju proizvodnju biorazgradivih i alternativnih proizvoda koji će zamijeniti plastiku.

Planom je predviđena i zabrana korištenja nerazgradivog pakiranja za neke dostavne službe u velikim gradovima, a na cijelu će se zemlju praksa proširiti do 2025.

Kina je ovim zabranila proizvodnju i prodaju jednokratnog plastičnog pribora za jelo, pamučnih ubrusa, te proizvoda za kućanstvo koji sadrže mikro čestice plastike do kraja 2020., a prodaja će im se zabraniti dvije godine kasnije, do kraja 2022..

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ovo je za Kinu, kako piše Forbes, inače 'zadnji tren' za ovakav plan, a dobar primjer lošeg upravljanja smećem u zemlji je odlagalište Jiangcungou u provinciji Shaanxi veličine 100 nogometnih igrališta i izgrađeno je za primanje 2 500 tona otpada dnevno - a na njega se bacalo 10.000 tona otpada dnevno.

Iako je Kina jedan od najvećih proizvođača otpada na svijetu, u SAD-u se proizvode više otpada po osobi. Do danas je u SAD-u, upotreba jednokratnih plastičnih vrećica zabranjena u samo tri države - Kaliforniji, Havajima i New Yorku od ožujka 2020. godine.

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU VIDEO SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Eko