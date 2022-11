Kineski zid i danas skriva tijela tisuća radnika koji su ga gradili

Dugačak je gotovo devet tisuća kilometara i iako nije rađen u komadu, čini jednu cjelinu koja ipak nije vidljiva iz svemira, kako smo godinama vjerovali, a pogotovo ne s Mjeseca. Astronauti su potvrdili da je za to ipak potrebna vrhunska moderna oprema. Kineski zid bio je način obrane kineskih kraljevina od sjevernih napadača iz današnje Mongolije. U svakoj od njegovih 25 tisuća kula mogla se smjestiti manja vojna jedinica koja je mogla biti opremljena zalihama dovoljnima da se izdrži četveromjesečna opsada.

Gradnja je počela još prije 2500 godina, a dovršena je između 14. i 18. stoljeća. Uglavnom je kao materijal korišten kamen, a vezivni materijal rađen je od vapna i ljepljive riže. Zid se zapravo sastoji od dva zida, vanjskog i unutrašnjeg, s ispunom od drugih materijala poput zemlje, pijeska, gline, kao i raznih otpadaka te tijela poginulih radnika. Prosječna visina zida je oko 16 metara, a širina do osam metara.

Kineski zid je danas jedna od najvećih atrakcija u Kini i svijetu, a postao je simbol nacionalnog jedinstva i najveća kineska turistička atrakcija. Od 10. studenog 1970. godine otvoren je za obilaske i stranih turista, a godišnje ga posjeti oko deset milijuna ljudi. UNESCO ga je u međuvremenu uvrstio na popis svjetske baštine, a do dana današnjeg ostao je jedna od najfascinantnijih građevina koje su napravile ljudske ruke.

Foto: Mihaela Erceg

Do njega se dolazi prvo dvosatnom vožnjom iz Pekinga, kako bi se prvo došlo do podnožja planine Mutianyu. A onda postoje dva načina da dođete do vrha planine, gdje je smješten i Kineski zid. Jedan od njih je pješačenjem, što je poseban izazov i u sklopu turističkih ponuda, a drugi je žičarom, koja vas doveze za jednu minutu. Legenda kaže da oni koji se popnu na Kineski zid dobivaju titulu prave žene, odnosno pravog muškarca, pa se mnogi odlučuju na uspon od podnožja do vrha težim putem.

Neki povjesničari tvrde da je zid gradilo gotovo dva milijuna radnika i da su mnogi završili s fatalnim posljedicama zbog neishranjenosti, umora ili nesretnim slučajem. Neki izvori govore da je prilikom radova poginulo 400.000 ljudi. Jedna od najpoznatijih i najtužnijih legendi o gradnji zida je ona o Meng Jiang-nu. Ona godinama nije vidjela supruga koji je mobiliziran za gradnju zida i pošla ga je potražiti. Kad su joj rekli da je preminuo, plakala je toliko da je suzama natopila zid koji se urušio i pred njom su se pojavili ostaci njezina supruga, kojeg je potom mogla dostojno pokopati.

Dijamant Hope je nakon Mona Lise najposjećeniji izložak

Posljednji vlasnik poznatog dijamanta Hope, Amerikanac Harry Winston, predao ga je muzeju Smithsonian u Washingtonu D.C. 10. studenog 1958. godine. Toliko ljudi godišnje pogleda dijamant Hope da je on drugi najposjećeniji izložak u svjetskim muzejima nakon 'Mona Lise' u francuskom Louvreu. Ima reputaciju ukletosti jer su svi prijašnji vlasnici, poput Luja XVI. i Marije Antoanete ili Jacquesa Coleta, prerano umrli.

Japan je odabrao cara koji je zemlju uveo u rat

Hirohito je na spektakularnoj ceremoniji 10. studenog 1928. godine okrunjen za cara. Japan je tako dobio novog vođu koji će zemlju uvesti u Drugi svjetski rat, a za njegove vladavine doživjeti će i stradanje uslijed dvije atomske bombe koje su prvi put bačene na ljude u Hiroshimi i Nagasakiju.

