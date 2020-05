Kiše ne ispiru pelud, a tijekom oluje ona u zraku ostaje 11 sati

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Neprestano kišete? U tijeku su alergije na trave

Ljudima osjetljivima na pelud trava znanstvenici Sveučilišta Iowa savjetovali su da tijekom olujnih kišnih dana ostanu u kućama napominjući da se iritirajuća pelud pritom u zraku zadržava čak 11 sati.

Kiše ne čiste zrak od peluda nego je razbijaju na vrlo male čestice koje u zraku ostaju do 11 sati, kazali su znanstvenici koji su izmjerili čak 1,3 milijuna opasnih čestica po kubičnom metru u zraku. Smatraju da je tome tako zato što oluje ‘usisavaju’, odnosno podižu pelud sve do oblaka, prije nego što ga oborine ‘zalijepe’ na zemlju.

To su uočili dok su mjerili koncentraciju peluda u atmosferi nakon oluja koje su zahvatile njihovo područje od travnja do svibnja prošle godine. Također, izmjerili su da se pelud u zraku zadržava najmanje 2,5 pa sve do 11 sati nakon oluje.

Foto: Borna Filic/PIXSELL - Pred oluju pelud trava puca zbog vlage u zraku pri čemu se njezin proteinski dio aktivira. U velikim gradovima u kojima je onečišćenje zraka veliko, alergeni dio peludi spaja se sa takozvanim PM česticama (Particulate Matter) i tada je alergijska reakcija intenzivnija kod astmatičara - pojasnila je dr. sc. Barbara Stjepanović, voditeljica Laboratorija za aerobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.



Većina astmatičara toga nije svjesna, dodaje i savjetuje izbjegavanje izlaska iz kuće nakon grmljavinske oluje, osobito u vrijeme visokih koncentracija peludi trava koje poliniraju upravo sada.

U studiji objavljenoj u stručnom časopisu Environmental Science & Technology Letters, izvijestili su da je tijekom studije bilo 28 kišnih dana tijekom kojih su zabilježene slabije oborine, oluje, ali i nekoliko tornada.

Foto: Nicoleta Ionescu - Naši rezultati su pokazali da se razine čestica peluda povećavaju tijekom grmljavinskih oluja nakon čega u zraku ostaju satima. Točnije od 2,5 do 11 sati - rekla je voditeljica studije profesorica Elizabeth Stone.

Pelud je najjači prirodni alergen, mikroskopske je veličine, a proizvode ga biljke kako bi se mogle razmnožavati. Pelud koja se prenosi zrakom može uzrokovati alergijske bolesti dišnog sustava jer se peludna zrnca nošena vjetrom mogu ‘seliti’ na udaljenosti i do nekoliko stotina kilometara od same biljke. Alergenu pelud posjeduje oko stotinu biljaka širom svijeta te je zato vrlo važno pratiti peludni kalendar koji prikazuje informacije o početku, trajanju i kraju cvjetanja.

U proljeće, a osobito u svibnju, u zraku ‘vrebaju’ čestice peluda čempresa, graba, hrasta, breze, pitomog kestena te trava čije su razine trenutno izrazito visoke.

Foto: AntonioGuillem

- informirajte se o dinamici alergene peludi na dnevnoj i tjednoj bazi (pratite alergijski semafor i peludnu prognozu) i prema njima organizirajte dnevne aktivnosti

- izbjegavajte odlazak u prirodu za vrijeme sunčanoga i vjetrovitoga vremena

- izbjegavajte izlazak nakon grmljavinske oluje, osobito u vrijeme visokih koncentracija peludi trava

- za odlazak u prirodu izaberite razdoblja nakon kiše jer su tada koncentracije peludi u zraku najniže

- nakon boravka na otvorenom prostoru pri povratku kući operite ruke, istuširajte se, operite kosu i presvucite odjeću, kako biste spriječili unošenje peludi u prostor u kojem boravite

- ne sušite rublje na zraku u vrijeme cvjetanja biljaka koje vam izazivaju tegobe te za vrijeme visokih koncentracija peludi u zraku

- zatvorite prozore u vrijeme najintenzivnije polinacije/produkcije peludi

- nosite sunčane naočale tijekom dana

- četkajte i operite kućne ljubimce jer oni također skupljaju pelud

- ako je moguće boravite u zatvorenim i klimatiziranim prostorima

- redovito uređujte svoje okućnice i travnjake

- ako ste alergičar, pri košnji travnjaka zaštitite se, odnosno nosite masku za lice

- izbjegavajte šetnju pored i kroz zakorovljene površine

- planirajte odmor koristeći dostupne peludne kalendare za određeno područje

- redovito uzimajte terapiju propisanu od liječnika.

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Neprestano kišete? U tijeku su alergije na trave

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: