Kiseli krastavci imaju cijeli niz prednosti za zdravlje, jedini problem je udio soli...

Kiseli krastavci jedan su od najstarijih oblika čuvanja hrane: svježi krastavci potapaju se u mješavinu octa, soli i začina, koja im daje prepoznatljiv, osvježavajući okus i dug vijek trajanja. Na policama trgovina nalaze se u raznim oblicima, cijeli, rezani, slani ili blago zaslađeni, a nutritivna vrijednost mijenja se ovisno o vrsti i veličini. U pravilu su gotovo potpuno bez masti i proteina, prepuni vode, ali i bogatiji nekim vitaminima jer slana otopina izvlači te nutrijente iz ploda. Primjerice, jedan veći kiseli krastavac može sadržavati značajnu količinu vitamina K, manji udio vitamina A i C te nešto kalcija i kalija.

Fermentirani ili ukiseljeni?

Većina proizvoda u trgovinama tradicionalno je ukiseljena u octu, no postoji i verzija koja nastaje fermentacijom, prirodnim procesom u kojem mikroorganizmi pretvaraju krastavce u nježniji, probiotikom bogat proizvod.

Takvi se krastavci najčešće mogu pronaći u dućanima zdrave hrane ili ih je moguće pripremiti kod kuće. Pri otvaranju staklenke trebale bi se vidjeti sitne mjehuričaste nakupine, znak da su žive bakterije još uvijek tu.

Zašto ih volimo - mogući benefiti

Iako mali i skromni, kiseli krastavci mogu ponuditi nekoliko dobrobiti, osobito oni fermentirani, koji djeluju kao prirodna potpora crijevnoj mikrobioti.

Beta-karoten iz krastavaca pretvara se u vitamin A i, u sklopu uravnotežene prehrane, može pridonijeti zdravlju srca, očiju i dišnog sustava. Ocat kojim se krastavci najčešće prelijevaju ponekad može pomoći i u održavanju stabilnije razine šećera u krvi.

Zbog visokog udjela vode i niske kalorijske vrijednosti, mogu pridonijeti osjećaju sitosti, a neki sportaši vjeruju da sok od kiselih krastavaca pomaže u bržem oporavku mišića, iako je znanstvena potvrda toga još uvijek vrlo skromna.

Sok od kiselih krastavaca – hit ili mit?

Može biti koristan, ali s mjerom. Sok od kiselih krastavaca često se povezuje s bržom rehidracijom i oporavkom, no zbog vrlo visokog udjela soli ne preporučuje se osobama s povišenim tlakom, osjetljivim želucem ili kroničnim bolestima probavnog sustava.

Kada treba biti oprezan

Najveći problem kiselih krastavaca je natrij. Samo jedan veći komad može sadržavati gotovo dvije trećine maksimalnog dnevnog unosa soli. Previše soli dugoročno povisuje tlak te povećava rizik od srčanih i moždanih udara, oštećenja bubrega i jetre te slabljenja kostiju, jer natrij može potaknuti gubitak kalcija.

Zbog toga se osobama na terapiji za snižavanje tlaka ili onima koje pokušavaju smanjiti unos soli preporučuje umjerenost ili biranje verzija s manje natrija.

Zdravstvene dobrobiti kiselih krastavaca

Kiseli krastavci mogu imati nekoliko potencijalnih koristi za zdravlje:

Podrška probavi - Fermentirani krastavci bogati su dobrim bakterijama, odnosno probioticima, koji su ključni za zdravlje probavnog sustava.

Smanjenje rizika od bolesti - Krastavci su bogati beta-karotenom, antioksidansom koji se u tijelu pretvara u vitamin A. Karoteni su snažni spojevi koji, kao dio uravnotežene prehrane, mogu pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti, moždanog udara, pojedinih vrsta raka i respiratornih oboljenja, a ujedno doprinose i zdravlju očiju.

Mogu ublažiti grčeve u mišićima - Neki sportaši tvrde da im sok od kiselih krastavaca nakon napora pomaže u brzom nadoknađivanju elektrolita. Jedno istraživanje pokazalo je da može biti nešto učinkovitiji od vode u ublažavanju mišićnih grčeva, no dokazi su ograničeni.

Ublažavanje naglih skokova šećera - Pojedine studije upućuju na to da ocat iz soka kiselih krastavaca može pomoći u stabiliziranju razine šećera u krvi.

Smanjenje oštećenja stanica - Antioksidansi u kiselim krastavcima pridonose smanjenju djelovanja slobodnih radikala. Redovita konzumacija namirnica bogatih beta-karotenom povezuje se s boljom kognitivnom funkcijom kod osoba starijih od 65 godina. Istraživanja također pokazuju da prehrana bogata antioksidansima ima snažniji učinak od uzimanja suplemenata, što kiseli krastavac čini dobrim prirodnim izvorom antioksidansa.

Mogu pomoći kod regulacije tjelesne mase - Kiseli krastavci imaju malo kalorija, a njihov visok udio vode pomaže duljem osjećaju sitosti. Sadrže i ocat, koji se povezuje sa smanjenjem apetita. Ocat može usporiti apsorpciju ugljikohidrata, smanjujući inzulinske skokove i pomažući stabilnoj razini energije.

Je li sok od kiselih krastavaca dobar za vas?

Može biti, jer sok od kiselih krastavaca može pridonijeti hidrataciji i bržem oporavku mišića. No, zbog visokog udjela natrija ne preporučuje se pretjerana konzumacija. Može biti nepogodan za osobe s čirom na želucu ili povišenim krvnim tlakom. Najbolje je posavjetovati se s liječnikom o tome je li prikladan za vas i u kojoj količini.

Trebate li brinuti o prevelikoj konzumaciji?

Glavni nedostatak kiselih krastavaca njihov je visok sadržaj soli. Jedan veliki kiseli krastavac može sadržavati više od dvije trećine maksimalne preporučene dnevne količine natrija za prosječnu odraslu osobu. Pretjeran unos soli povisuje krvni tlak i time rizik od srčanog i moždanog udara, dijabetesa i bolesti bubrega. Natrij također može potaknuti gubitak kalcija iz kostiju, što dugoročno povećava rizik od prijeloma.

Krvni tlak

Zbog visokog udjela natrija, kiseli krastavci mogu povisiti krvni tlak. Osobe koje imaju hipertenziju ili nastoje smanjiti unos soli trebaju ih jesti umjereno ili birati proizvode s nižim udjelom natrija.

Opterećenje jetre i bubrega

Prekomjeran unos soli dodatno opterećuje bubrege i jetru. Povišeni krvni tlak koji prati prehranu bogatu natrijem može dodatno pogoršati stanje ovih organa, što je rizično za osobe s bolestima jetre ili bubrega.

Veći rizik od raka želuca

Prehrana s visokim udjelom soli povezuje se s povećanim rizikom od raka želuca. Visoke količine soli mogu izravno oštetiti želučanu sluznicu ili potaknuti infekcije i ulkuse koji se mogu razviti u karcinom.

Povećan rizik od osteoporoze

Visok unos natrija može potaknuti gubitak kalcija iz kostiju, što dugoročno može pridonijeti slabljenju kostiju i većem riziku od osteoporoze, osobito ako se ne unosi dovoljno kalcija.

Kako napraviti kisele krastavce kod kuće

Dva su osnovna načina pripreme: kiseljenje u octu ili fermentacija krastavaca u otopini vode i soli. Bez obzira na metodu, slijedite ove smjernice:

Birajte svježe, čvrste krastavce bez oštećenja.

Koristite sol za kiseljenje ili konzerviranje, jer druge soli mogu zamutiti salamuru.

Dodajte sjemenke kopra, hren, sjemenke gorušice, češnjak i druge začine po želji.

Pažljivo slijedite upute za kuhanje i pasterizaciju kako biste spriječili razvoj štetnih bakterija.

Čuvajte krastavce u dobro zatvorenim staklenkama nekoliko tjedana prije konzumacije, piše webmd.