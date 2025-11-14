'Imam 46 godina, ali izgledam deset godina mlađe zahvaljujući ovom jednostavnom triku'

Imam 46 godina, ali izgledam deset godina mlađe zahvaljujući jednostavnom i jeftinom triku zbog kojeg se osjećam bolje nego ikad prije, govori Erin Devine. Ova 46-godišnja majka troje djece iz Kalifornije, otkrila je da ju je nekoliko jednostavnih prehrambenih promjena pomladilo i potpuno promijenilo njezin život.

Nakon godina borbe s fizičkim i mentalnim zdravljem, Erin je u dobi od 43 godine odlučila preuzeti kontrolu nad vlastitim životom. Kao osobna trenerica i certificirana health coach, pokrenula je svoj program “Fit After 40”, tvrdeći da joj je upravo promjena prehrane, a ne tjelovježba, donijela dugotrajnu vitalnost, energiju i zdravlje koje je tražila.

Prije te prekretnice, Erin priznaje da je redovito pila alkohol, pušila kanabis i cigarete, a njezino je mentalno zdravlje bilo narušeno. Danas svoju svježinu i mladolik izgled pripisuje prehrani bogatoj proteinima, zdravim mastima i cjelovitim namirnicama koje su, kako kaže, potpuno preoblikovale njezino tijelo i duh.

U nedavnom videu otkrila je nekoliko ključnih zamjena koje su promijenile njezinu svakodnevicu, počevši od doručka. Zobenu kašu zamijenila je jajima iz slobodnog uzgoja, koja, kaže, pomažu mozgu i mišićima te održavaju stabilnu razinu šećera u krvi.

Industrijski kruh zamijenila je fermentiranim sourdough kruhom, koji je, prema njezinim riječima, lakše probavljiv i bolji za crijevnu floru, s manje aditiva. Kava joj je i dalje omiljeni napitak, ali više ne koristi umjetno vrhnje, umjesto toga bira pravo vrhnje bogato vitaminima i zdravim mastima, bez biljnih ulja i stabilizatora.

Čak je i kave za van zamijenila domaćim napitcima, kako bi izbjegla višak šećera i sirupa. Umjesto koktela sada pije mineralnu vodu ili bezalkoholne napitke obogaćene mineralima, što joj, kaže, pomaže u hidrataciji, podržava rad jetre i sprječava dehidraciju kože i kose.

Tjesteninu i bijeli kruh izbacila je iz prehrane, a zamijenila ih povrćem i voćem bogatim vlaknima, vitaminima i bojom.

- Osjećam se i izgledam bolje nego ikad, a razlog nije odricanje, već to što uživam u cjelovitim obrocima koji me hrane iznutra i daju mi energiju - kaže Erin.

Također se odrekla proizvoda bez masnoća i prešla na punomasne verzije, tvrdeći da joj zdrave masti pomažu da dulje ostane sita, reguliraju hormone i omogućuju bolju apsorpciju vitamina. Umjesto biljnih napitaka od orašastih plodova, koji često sadrže aditive i biljna ulja, bira pravo mlijeko, maslac i prirodna ulja poput maslinovog, avokadovog ili maslaca od mlijeka krava hranjenih travom.

Kada joj zatreba međuobrok, odlučuje se za kuhana jaja, tunu, voće i maslac od orašastih plodova, jer, kako kaže, “prava hrana daje prave hranjive tvari i dulje zadržava sitost.”

- Posljednje tri godine su najbolje u mom životu. Svaki dan je bolji od prethodnog. Živi sam dokaz da se možeš izgraditi iznova, fizički, mentalno i duhovno - ističe Erin.

Umjesto da juri za kratkotrajnim rezultatima, kaže da je ključ bio usmjeriti se na zdravlje, a ne na brzi gubitak kilograma:

- Nisam više željela skinuti 10 kilograma u dva mjeseca, željela sam se napokon osjećati dobro i biti majka kakvu moja djeca zaslužuju - rekla je.

Njezin glavni savjet svima koji žele promjenu jest strpljenje i dosljednost.

- Postavljajte male, ostvarive ciljeve svaki dan. Ti mali uspjesi grade samopouzdanje, stvaraju navike i zdravlje, i prije nego što shvatite, potpuno ćete promijeniti svoj život, čak i ako imate više od četrdeset - savjetuje.

Početkom ove godine Erin je pokrenula program The Devine Glow Method, 28-dnevni plan za žene inspiriran vlastitim iskustvom. Program, koji su pregledali liječnici, temelji se na uravnoteženom postu, obrocima bogatim proteinima i održivim promjenama načina života – istim principima koji su Erin pomogli da izgleda i osjeća se mlađe nego ikada.