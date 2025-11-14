Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
ŽIVI NOVI ŽIVOT

'Imam 46 godina, ali izgledam deset godina mlađe zahvaljujući ovom jednostavnom triku'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
'Imam 46 godina, ali izgledam deset godina mlađe zahvaljujući ovom jednostavnom triku'
Foto: Instagram / devinedwelling

Nakon godina borbe s fizičkim i mentalnim zdravljem, Amerikanka je prije par godina odlučila preuzeti kontrolu nad vlastitim životom. Uvela je nekoliko promjena i osjetila ogromnu razliku

Imam 46 godina, ali izgledam deset godina mlađe zahvaljujući jednostavnom i jeftinom triku zbog kojeg se osjećam bolje nego ikad prije, govori Erin Devine. Ova 46-godišnja majka troje djece iz Kalifornije, otkrila je da ju je nekoliko jednostavnih prehrambenih promjena pomladilo i potpuno promijenilo njezin život.

Nakon godina borbe s fizičkim i mentalnim zdravljem, Erin je u dobi od 43 godine odlučila preuzeti kontrolu nad vlastitim životom. Kao osobna trenerica i certificirana health coach, pokrenula je svoj program “Fit After 40”, tvrdeći da joj je upravo promjena prehrane, a ne tjelovježba, donijela dugotrajnu vitalnost, energiju i zdravlje koje je tražila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prof.dr. Lejla Šebić 00:59
VIDEO: Budite spremne da probudite svoju unutrašnju snagu i ženstvenost. Program je osmišljen isključivo za žene! - To je spoj znanosti i pokreta - kaže Lejla! | Video: Instagram

Prije te prekretnice, Erin priznaje da je redovito pila alkohol, pušila kanabis i cigarete, a njezino je mentalno zdravlje bilo narušeno. Danas svoju svježinu i mladolik izgled pripisuje prehrani bogatoj proteinima, zdravim mastima i cjelovitim namirnicama koje su, kako kaže, potpuno preoblikovale njezino tijelo i duh.

U nedavnom videu otkrila je nekoliko ključnih zamjena koje su promijenile njezinu svakodnevicu, počevši od doručka. Zobenu kašu zamijenila je jajima iz slobodnog uzgoja, koja, kaže, pomažu mozgu i mišićima te održavaju stabilnu razinu šećera u krvi.

PRIRODNI LIJEKOVI Vrijedi probati: Ovo su neobični načini kako ublažiti migrenu
Vrijedi probati: Ovo su neobični načini kako ublažiti migrenu

Industrijski kruh zamijenila je fermentiranim sourdough kruhom, koji je, prema njezinim riječima, lakše probavljiv i bolji za crijevnu floru, s manje aditiva. Kava joj je i dalje omiljeni napitak, ali više ne koristi umjetno vrhnje, umjesto toga bira pravo vrhnje bogato vitaminima i zdravim mastima, bez biljnih ulja i stabilizatora.

Čak je i kave za van zamijenila domaćim napitcima, kako bi izbjegla višak šećera i sirupa. Umjesto koktela sada pije mineralnu vodu ili bezalkoholne napitke obogaćene mineralima, što joj, kaže, pomaže u hidrataciji, podržava rad jetre i sprječava dehidraciju kože i kose.

Tjesteninu i bijeli kruh izbacila je iz prehrane, a zamijenila ih povrćem i voćem bogatim vlaknima, vitaminima i bojom.

- Osjećam se i izgledam bolje nego ikad, a razlog nije odricanje, već to što uživam u cjelovitim obrocima koji me hrane iznutra i daju mi energiju - kaže Erin.

Također se odrekla proizvoda bez masnoća i prešla na punomasne verzije, tvrdeći da joj zdrave masti pomažu da dulje ostane sita, reguliraju hormone i omogućuju bolju apsorpciju vitamina. Umjesto biljnih napitaka od orašastih plodova, koji često sadrže aditive i biljna ulja, bira pravo mlijeko, maslac i prirodna ulja poput maslinovog, avokadovog ili maslaca od mlijeka krava hranjenih travom.

Kada joj zatreba međuobrok, odlučuje se za kuhana jaja, tunu, voće i maslac od orašastih plodova, jer, kako kaže, “prava hrana daje prave hranjive tvari i dulje zadržava sitost.”

NE PREKASNO Svi dijetetičari se slažu: Ovo je najbolje vrijeme za večeru
Svi dijetetičari se slažu: Ovo je najbolje vrijeme za večeru

- Posljednje tri godine su najbolje u mom životu. Svaki dan je bolji od prethodnog. Živi sam dokaz da se možeš izgraditi iznova,  fizički, mentalno i duhovno - ističe Erin.

Umjesto da juri za kratkotrajnim rezultatima, kaže da je ključ bio usmjeriti se na zdravlje, a ne na brzi gubitak kilograma:

- Nisam više željela skinuti 10 kilograma u dva mjeseca, željela sam se napokon osjećati dobro i biti majka kakvu moja djeca zaslužuju - rekla je.

Njezin glavni savjet svima koji žele promjenu jest strpljenje i dosljednost. 

- Postavljajte male, ostvarive ciljeve svaki dan. Ti mali uspjesi grade samopouzdanje, stvaraju navike i zdravlje, i prije nego što shvatite, potpuno ćete promijeniti svoj život, čak i ako imate više od četrdeset - savjetuje.

KAKAV BIZARLUK... Češka te dolje? Poliži lizu! Kardasihanka izbacila lizalice za bolje zdravlje i okus vagine
Češka te dolje? Poliži lizu! Kardasihanka izbacila lizalice za bolje zdravlje i okus vagine

Početkom ove godine Erin je pokrenula program The Devine Glow Method, 28-dnevni plan za žene inspiriran vlastitim iskustvom. Program, koji su pregledali liječnici, temelji se na uravnoteženom postu, obrocima bogatim proteinima i održivim promjenama načina života – istim principima koji su Erin pomogli da izgleda i osjeća se mlađe nego ikada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Najopasniji znakovi Zodijaka: Manipuliraju i agresivni su
PAZITE IH SE!

Najopasniji znakovi Zodijaka: Manipuliraju i agresivni su

Bilo da je u pitanju toksično ponašanje, ovisnost o kontroli ili dar za stvaranje problema, neki znakovi su jednostavno opasnost za okolinu, tvrde astrolozi
Koje je značenje kućnog broja: Izračunajte svoj i otkrijte što vam dobro i loše donosi u životu
PREMA NUMEROLOGIJI

Koje je značenje kućnog broja: Izračunajte svoj i otkrijte što vam dobro i loše donosi u životu

Utjecaj brojeva na sreću izučavali su stari Egipćani, Kinezi, Grci i Indijci. Time se bavi i feng shui, a navodno kućni broj ima velik utjecaj na život ukućana...
11 laži koje većina muškaraca govori ženi s kojom su u vezi
ŽELE IZBJEĆI RASPRAVE

11 laži koje većina muškaraca govori ženi s kojom su u vezi

Ponekad su to male i nevine laži koje muškarci izgovaraju jer ne žele povrijediti voljenu ženu, a nekad su to laži koje skrivaju ozbiljne probleme u vezi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025