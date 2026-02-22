Klasične frizure za mladenački sjaj: Izgledat ćete kao djevojčica

Neke se frizure iz generacije u generaciju vraćaju ne zato što slijede trend, već zato što laskaju mnogim oblicima lica. Te klasike lako je nositi na poslu, u slobodno vrijeme ili vikendom, a pritom lijepo rastu
Upoznajte frizure koje će vam dati mladolik izgled, a djeluju prirodno, samouvjereno i dugotrajno.
1. Meki bob - Meki bob pada otprilike do linije čeljusti ili ramena i lagano se kreće. U pravilu je precizno ošišan, ali djeluje opušteno. Odlično pristaje ravnoj ili blago teksturiranoj kosi, a može se prilagoditi razdjeljkom, blagim produljenjem ili diskretnim slojevima.
| Foto: 123RF
2. Dugi slojevi -
Dugi slojevi stvaraju dojam pokreta bez značajnog skraćivanja duljine. Mogu ublažiti težinu na krajevima, dodati oblik oko lica i lako se uklopiti u jednostavnu, svakodnevnu rutinu stiliziranja.
| Foto: 123RF
3. Klasični pixie -
Klasični pixie je kratak, uredan i izražajan. Naglašava crte lica i skraćuje vrijeme potrebno za svakodnevno stiliziranje, a pritom omogućuje prilagodbe kroz teksturu, šiške ili nešto duži gornji dio.
| Foto: 123RF
4. Frizura do ramena - Duljina do ramena djeluje uravnoteženo i svestrano. Pristaje različitim oblicima lica, može se nositi puštena ili vezana, te je jednako prikladna za posao i slobodno vrijeme.
| Foto: 123RF
5. Ravni rez (blunt cut) - Ravni rez ostavlja krajeve precizno odrezanima, što stvara uredan i jasan izgled. Ovisno o duljini može djelovati moderno ili klasično, a posebno lijepo dolazi do izražaja uz prirodan sjaj i jednostavno stiliziranje.
| Foto: 123RF
6. Teksturirani lob - Teksturirani lob, duljinom između kratke i duge kose, pruža osjećaj lakoće i pokreta. Blaga tekstura omekšava liniju frizure i daje prirodniji dojam bez gubitka jasnog oblika.
| Foto: 123RF
7. Razdjeljak na stranu - Razdjeljak na stranu suptilno mijenja ravnotežu i okvir lica. Može osvježiti postojeću frizuru bez radikalne promjene i funkcionira na svim duljinama kose.
| Foto: 123RF
8. Shag inspirirana frizura - Frizura inspirirana shag stilom donosi mekoću kroz slojeve i prirodnu teksturu. Djeluje opušteno i dinamično, s kosom koja se slobodno kreće, ali bez pretjerano trendovskog dojma.
| Foto: 123RF
9. Lagane šiške - Prozračne, lagane šiške nježno uokviruju čelo bez osjećaja težine. Lako se stapaju s ostatkom kose i fleksibilne su tijekom puštanja ili promjene oblika.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. Šišanje za prirodne kovrče - Šišanje prilagođeno prirodnim kovrčama naglašava njihov oblik i elastičnost. Može smanjiti težinu na određenim dijelovima, potaknuti definiciju i omogućiti kovrčama da padaju skladnije, što olakšava svakodnevno održavanje.
| Foto: 123RF
11. Perjasti slojevi -
Perjasti slojevi su lagani i prozračni te dodaju pokret oko lica. Omekšavaju oštre linije i idealni su za one koji preferiraju mekani, fluidni završetak umjesto strogo definiranog reza.
| Foto: OXANA POSPELOVA