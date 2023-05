Klaumerije i komedije: Uskoro kreće Zagreb Clown Festival

Zagreb postaje domaćin svjetski poznatim imenima neverbalnog teatra, odnosno klaunske umjetnosti: 4 Zagreb Clown Festival održat će se u Kulturnom centru Travno (KUC Travno) od 11. do 14. svibnja.

Foto: GREG INDA

Kako kaže umjetnička direktorica Triko Cirkus Teatra, organizatora festivala, Iva Peter-Dragan tema ovogodišnjeg festivala je upornost i sve što taj pojam podrazumijeva kao termin u svakodnevnom životu.

U 4. izdanju jedinstvenog festivala u Hrvatskoj organizatori su i ove godine publici pripremili sjajan internacionalni program s posebnim EX YU blokom predstava te Majstorskom radionicom iz klaunerije i fizičke komedije Johna Towsena, koja će se održavati od 11. do 13. svibnja u sklopu festivala.

Foto: Zagreb Clown Festival

- Pripreme za ovogodišnji festival počele su još lani raspisivanjem natječaja. Pristiglo nam je više od 50 prijava, a mi smo na osnovi teme festivala koja je ove godine upornost, odabrali one koje se najbolje uklapaju u cijelu tematiku i koje su umjetnički i izvedbeno iznimno kvalitetne. Tema je izuzetno bitna za klauna. Svi koji se bave klaunskom izvedbom to znaju. Ne samo što je klaunska umjetnost sama po sebi prilično marginalizirana pa se trudimo održati je, već i zato što klaun uvijek pokušava napustiti najlogičnije obrasce ponašanja i pokazati svoj način hvatanja u koštac s nekim problemom ili izazovom te ostvariti uspjeh - objasnila je Iva Peter-Dragan, organizatorica 4. Zagreb Clown Festivala.

Foto: Branislava Brandic

Za to je ponekad potrebno puno više energije nego da smo se odlučili za uobičajeno djelovanje. Ali, isto tako ulaganje te energije kreira mnogo zabave i iz toga nastaju vrlo često komične situacije. Upornost kako bi se nasmijala publika i sve ono što se događa u našim promašajima u namjeri da to postignemo, to je klaunska upornost i vodi ka uspjehu i zato je to tema ovogodišnjeg festivala - zaključuje Peter-Dragan.

