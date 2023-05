Zagrebački sportski savez donio plan financiranja sporta: Kasnili dva mjeseca pa kopirali od lani?

Sportski savez Grada Zagreba (SSZG) napokon je, s nekoliko mjeseci zakašnjenja, donio Plan sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023. godinu, strateški dokument o financiranju zagrebačkih klubova/saveza, izvijestio je tajnike zagrebačkih sportskih saveza na sastanku predsjednik SSZG Vjekoslav Šafranić (na slici). Mora još proći povjerenstvo te ga treba potvrditi skupština, no već se može čuti kako se njime nije "ispravila nepravda" niti utvrdila vrijednost bodova u razredu sporta kako se ne bi dešavalo da unutar određenog sporta klub niže kategorije dobiva više sredstava nego klub više kategorije.

Dio tajnika zagrebačkih sportskih saveza prigovorio je da javni poziv za sufinanciranje, kao ni svaki do sada, nema određen kriterij minimalnog broja bodova za ugovaranje projekata. Odnosno, pretpostavlja se da svi koji su se prijavili na javni poziv i ostvarili više od 0 bodova mogu biti sufinancirani. Ne postoji kriterij za vrednovanje boda u svakom pojedinačnom razredu ni kriterij za vrednovanje boda općenito, ni za ekipne, ni za pojedinačne sportove.

Dobili 50-ak prijava više nego prošle godine

Umjesto toga, priznao je predsjednik SSZG Vjekoslav Šafranić na sastanku tajnika saveza, oni su "kopirali" plan od lani uz dodatak određenih klubova koji se prošle godine nisu javili na javni poziv. Među njima je i Košarkaški klub Cibona. Rekao je kako su ove godine dobili ukupno 450 prijava, 50-ak više nego prošle godine. Morali su uvrstiti i KK Cibona jer su klub od važnosti za grad, podmirili su sva dugovanja i ispunili sve uvjete na što nitko ni nije imao primjedbi. Iako je planirani proračun za gradski sport veći od prošlogodišnjeg te je povećan s 115 (15,26 mil. eura) na 135 milijuna kuna (17,9 milijuna eura), za mnoge to znači tek puko preživljavanje.

Višnjica Kvesić, stručna tajnica Zagrebačkog streljačkog saveza i članica stručno-programskog povjerenstva u ovom sazivu pri SSZG, pitala je zašto prije donošenja programa nitko nije kontaktirao tajnike saveza za njihove sportove. Dodala je da tajnici ni ne znaju koji njihovi klubovi ne zadovoljavaju uvjete.

Josip Tus iz Zagrebačkog saveza sportske rekreacije 'Sport za sve' ljutio se jer prijedlog plana nije dostavljen savezima i zapitao se kako rade sastanak bez da su poslali materijal. I tajnici drugih saveza nezadovoljno su komentirali kako su dovedeni pred gotov čin jer više nema vremena kako bi se radio novi plan ili se popravile neke stvari. Na inzistiranje tajnika dijela saveza na dnevni red dodali su i točku o plaćama trenera. Raspravljalo se tako o koeficijentima trenera te novoj klasifikaciji poslova temeljem Zakona o sportu koja je trebala zaživjeti od 1.1.2023.

Glavni tajnik dao ostavku prije tjedan dana

Predsjednik SSZG Šafranić kazao je da im je primarno bilo donijeti plan i program, a tek nakon toga će raditi analizu rada trenera te dodao da je to odluka Upravnog odbora. Osnovica za izračun plaće trenera iznosi 3200 kuna uz koeficijent od 1,6 do 2,6. S druge strane zaposleni u stručnoj službi SSZG imaju koeficijent od 4,0 do 5,5 čak i 7,0 dok tajnici u savezima imaju koeficijent od 3,0 do 3,6. Članica Upravnog odbora Klaudija Bubalo kazala je da je grad protiv povećanja plaća te da nekim trenerima plaća nije rasla deset godina i da je to realnost zagrebačkog sporta. Navela je i primjer trenera koji u slobodno vrijeme vozi taksi uz svoj posao da bi preživio.

Inače, prije tjedan dana ostavku je dao glavni tajnik SSZG Tomislav Stojak, koji je nakon godinu i tri mjeseca na toj dužnosti tek kazao da odlazi jer ima druge planove. Dio tajnika zagrebačkih saveza traži odgovornost predsjednika, Upravnog odbora i stručne službe koji nisu donijeli mjerodavne odluke, a stručne službe izradile potrebne raspodjele prema Programu javnih potreba u sportu za 2023. godinu.

