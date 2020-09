Kleopatra se kupala u kiselom mlijeku za bolju teksturu kože

<p>Mliječne kupke stoljećima su bile dio rituala ljepote i opuštanja. One mogu imati velike koristi za vašu kožu - umiriti i hidratizirati kožu, bila ona suha ili sklona svrbežu.</p><p>Kleopatra se kupala u kiselom mlijeku kako bi poboljšala teksturu svoje kože, a zašto ne biste i vi iskušale sličan tretman.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Koje su prednosti mliječnih kupki?</h2><p>Mliječne kupke čine kožu mekom i elastičnom. To je zbog toga što djeluje kao alfa hidroksi kiselina koja se nalazi u najluksuznijim kožnim kremama. Ova supstanca otapa proteine koji povezuju mrtve stanice kože. Mliječna kupka u kombinaciji sa spužvom za piling će kožu ostaviti mekom i svježom.</p><p>Mliječne kupke mogu liječiti i neke česte bolesti, uključujući opekline od sunca i osip. Proteini i vitamini pomoći će smiriti upalu. Ako liječite opekline od sunca, nakon kupke namažite tijelo aloe Verom kako bi koža zadržala vlagu.</p><p>Mlijeko također sadrži njegujuće sastojke za vašu kožu, poput proteina, masti, vitamina i minerala.</p><h2>Jesu li mliječne kupke sigurne?</h2><p>Sigurni su za većinu ljudi, ali ne i za sve. Ako imate izuzetno osjetljivu kožu ili alergiju na mlijeko, onda ćete morati preskočiti mliječne kupke. Mliječna kiselina prilično je nježna, ali u teoriji bi mogla izazvati iritaciju ako je netko izuzetno osjetljiv. </p><p>Preporučuje se kupanje jednom tjedno u mliječnoj kupki.</p><h2>Koja je vrsta mlijeka najbolja za kupku?</h2><p>Za mliječnu kupku možete koristiti punomasno mlijeko, kokosovo mlijeko, kozje mlijeko, rižino ili sojino mlijeko. Kravlje mlijeko najčešće se koristi jer je jeftino, a punomasno mlijeko najučinkovitije će nahraniti vašu kožu. Kozje mlijeko je također poznato po visokom udjelu masti i snažnim umirujućim svojstvima.</p><p><strong>Kako napraviti mliječnu kupku kod kuće:</strong></p><p>Da biste kod kuće napravili mliječnu kupku, dodajte sljedeće sastojke u toplu vodu za kupanje. Zatim se opustite u kadi 20 do 30 minuta.</p><p>Sastojci:</p><p>Aromatični dodaci mogu biti lavanda, esencijalno ulje, kao i neke druge biljke.</p><p>Upotpunjavanjem vaše mliječne kupke sa esencijalnim uljem možete svoju kupku iskoristili za relaksaciju i obnovu energije. Pogodna esencijalna ulja su ulja naranče i bergamota, kao i lavande, piše <a href="https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/a33511086/milk-bath-benefits/" target="_blank">GH.</a></p>