Klinika Vrapče: 'Kada depresija stisne jače, naša 'kapa' pomaže'

Prema dostupnim studijama, može se reći da 30 do 40 posto pacijenata s depresijom ima terapijski rezistentnu depresiju, koja se prema novim stručnim smjernicama naziva 'depresijom koja se teško liječi'. To uključuje pacijente koji nisu postigli nikakvo značajno poboljšanje lijekovima, kao i one kod kojih je poboljšanje djelomično. U oba slučaja rutinski se u daljnjem liječenju koristi transkranijalna magnetska stimulacija (TMS), uz koju se može postići remisija kod više od 30 posto, i poboljšanje, kod više od 60 posto terapijski rezistentnih pacijenata, kaže psihijatar doc. dr. sc. Anđelko Vidović, dr. med. šef Odjela za akutno liječenje u Zavodu za afektivne poremećaje u Klinici za psihijatriju Vrapče.

