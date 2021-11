Pregršt zabave donosi vam i ova zima, uz atraktivna klizališta u Zagrebu. Klizanje nije rezervirano samo za one najvještije, već za malce i najhrabrije. Mnogi jedva čekaju zimu kako bi mogli uživati u akrobacijama na ledu. Usavršite svoje vještine i posjetite neka od najljepših klizališta u Zagrebu. Osim nekih već poznatih klizališta otvoreno je i jedno novo na zapadnom dijelu grada, klizalište u Z centru.

Klizalište Z centar

Na 200 kvadratnih metara otvoreno je novo klizalište u Zagrebu. Od 27.11. možete se klizati i u Z centru kada je otvoren prvi advent na zapadu grada, a trajat će sve do 09.01.2022. Otvorenje nije uspjela zaustaviti ni kiša, već se okupilo mnoštvo ljudi koji uz praznične okuse i mirise mogu pronaći ponešto za sebe u bogatoj gastronomskoj ponudi.

Radno vrijeme novog zagrebačkog klizališta je svakim danom od 9:00 do 21:00.

Klizalište Šalata

Najpoznatije zagrebačko klizalište je na Šalati. Program Video-disco klizališta na Šalati poznajemo još od 2002. godine, a program je osmišljen uz pomoć DJ-a. Na video zidu puštaju se glazbeni spotovi, najave zanimljivih događanja u gradu te se organiziraju i nagradne igre. Osim klizališta, održavaju se i treninzi hokeja, sinkroniziranog klizanja, kao i škola klizanja.

Radno vrijeme klizanja za građane je: srijeda, četvrtak, petak 18:00 do 19:30 sati te subota i nedjelja 10:45 do 12:15 sati, 18:00 do 19:30 sati, 20:15 do 21:45 sati. Dozvoljeni broj klizača je 100. Građani su obavezni upisivati se prilikom dolaska, kao i dezinficirati ruke, voditi računa o minimalnom razmaku od 2 metra i nositi maske tijekom boravka u zatvorenim objektima.

Klizalište Velesajam

Još jedno zagrebačko klizalište nalazi se u sklopu Zagrebačkog Velesajma, od kad je prvi put dvorana korištena kao klizalište 1979. Osim klizanja za građane dvorana se koristi za rekreativno klizanje, umjetničko klizanje, hokej na ledu, brzo klizanje te curling.

Radno vrijeme u koje možete otići na klizanje je: petak 20:00 do 21:30, subota 20:00 do 21:30, nedjelja 10:30 do 12:00 i 20:00 do 21:30, također uz poštivanje svih epidemioloških mjera, a dozvoljeni broj klizača je 90.

Supernova Buzin

Otvoreno je i klizalište u Supernovi u Buzinu.

Radno vrijeme rezervirano za uživanje u zimskim radostima i na ovoj lokaciji je od 11:00 do 22:00 sata, a vikendom i praznicima od 10:00 do 22:00.

Novo klizalište - Winter Garden Advent

Očekuje se još jedno zagrebačko klizalište uz veliko otvorenje Winter Garden Adventa. Na Radničkoj cesti 21, u četvrtak, 2. prosinca od 11 sati uz cjelodnevni program za male i velike te ukusne zalogaje otvoriti će se veliko klizalište, još jedna lokacija gdje možete uživati u omiljenoj aktivnosti na ledu.