Klopaj, cugaj i pleši besplatno s ekipom na Chill&Grill festivalu

Zagreb Chill&Grill i Podravka od 28.4 do 1.5. svaki dan po jednoj ekipi omogućuje ulaz u specijalni VIP korneru gdje možete cugati jesti i plesati do mile volje i to potpuno besplatno cijeli dan.

Tražimo četiri tima, po jedan za svaki dan, sa do maksimalno šest članova koji mogu osvojiti ovu sper priliku.

Sve što trebate napraviti u potpunosti upitnik niže i u istom navesti zašto baš vi trebate osvojiti ulazak u VIP korner.

Najkrativniji odgovor, prema odluci redakcije 24sata, osvajaju nagradu.

Prijave traju do petka 27.4 do 12:00

Dobitnike objavljujemo 27.4 do 17:00 na https://www.24sata.hr/zagrebchillgrill2018

Više o festivalu pronađite na www.chillgrill.hr