Klub u Tokiju zabranio ulaz starijima od 40: Evo zašto

Tori Yaro Dogenzaka, izakaya (tipični japanski pub s pristupačnim cijenama) smješten u užurbanoj četvrti Shibuya, početkom 2026. godine postavio je natpis ispred ulaza kojim je jasno naznačio da je ulaz dozvoljen samo gostima između 29 i 39 godina, odnosno osobama mlađima od 40 godina.



POGLEDAJ VIDEO: Trešnje cvatu u tokiu





Pokretanje videa... 01:54 trešnje cvatu u tokiu | Video: 24sata/REUTERS

Ovo su nova pravila

Iako bi se moglo činiti da restrikcija potpuno zabranjuje starijima ulazak, postoje određene iznimke: osobe starije od 40 mogu pristupiti lokalu ako su u pratnji barem jedne mlađe osobe, ili ako su članovi obitelji zaposlenika, njihovi prijatelji ili poslovni partneri. Odluka o dopuštenju ulaska u konačnici je prepuštena zaposlenicima na vratima, koji procjenjuju „prikladnost“ gostiju, što uključuje i njihovu spremnost da prihvate glasnu, dinamičnu atmosferu karakterističnu za ovaj pub.



Foto: 123RF

Motivacija vlasnika i reakcije

Iz pubova je objašnjeno da je cilj ove drastične mjere usklađivanje očekivanja gostiju s atmosferom lokala. Pub je poznat po niskim cijenama, jednostavnom uređenju i izrazito bučnoj, veseloj atmosferi, koja je tradicionalno popularnija među mlađim generacijama.

- Naši su gosti uglavnom mladi - rekao je Toshihiro Nagano, glasnogovornik lanca, navodeći kako su upravo stariji gosti često oni koji se žale na buku i gužvu.

Međutim, na društvenim mrežama i online forumima odmah se pojavila kritika da ovakva praksa predstavlja oblik diskriminacije na osnovi dobi. Kritičari ističu da postoji velika razlika između kronološke i mentalne dobi te da ne bi trebalo automatski isključivati starije osobe iz prostora samo na temelju godine rođenja.

Odluka je odmah potaknula žestoke rasprave na društvenim mrežama i forumima, gdje su se korisnici podijelili u dva tabora. Dok jedni tvrde da je riječ o čistoj dobnoj diskriminaciji i neprihvatljivoj praksi, drugi smatraju da vlasnici imaju pravo odrediti kakvu publiku žele u svom lokalu. Posebno se raspravljalo o tome je li dob dobar kriterij za “uklapanje” u atmosferu ili se radi o neopravdanom isključivanju cijele generacije.

Foto: VTT Studio

Iako je ovakvo formalno uvođenje gornje dobne granice rijetkost, praksa diskriminatornih politika prema starijim posjetiteljima nije posve jedinstvena u Aziji. U nekim dijelovima Južne Koreje, posebno u studentskim i noćnim četvrtima poput Hongdae, Itaewona i Gangnama u Seulu, neslužbena pravila često dovode do toga da klubskiprostori preferiraju mlađu publiku ili čak odbijaju goste starije od 25 ili 30 godina. U nekim slučajevima, postoje i tzv. “zone bez starijih osoba”, iako se one obično odnose na znatno starije dobne skupine (npr. starije od 70 godina).

Dok neki vlasnici kafića i pubova brane ovakve mjere kao pokušaj boljeg marketinškog pozicioniranja i prilagodbe ciljnoj skupini, skeptici upozoravaju na opasnost od normalizacije diskriminatornih praksi. Pitanje ostaje otvoreno: gdje je granica između uređenja atmosfere i isključivanja pojedinih dobnih skupina — i treba li takve odluke regulirati?