Kobne posljedice: Dan kada su nestali vrapci otkrio nam je sve

Ovo je diktatorsko naređenje uzrokovalo do tad neviđenu ekološku katastrofu, a razlog je bio bizaran, kao i njegov nalogodavac - a takav primjer iz povijesti uči nas o važnosti svih vrsta na našem planetu

<p>Ekološke katastrofe česte su u povijesti čovječanstva, ali se rijetko koja može usporediti s onim koja je započeta 1958. godine u Kini. Naime tada je Mao Zedong, vođa Narodne Republike Kine, naredio da se svi vrapci u zemlji moraju ubiti. </p><p>Zašto su mu smetali nesretni vrapci? Mao je odlučio kako su vrapci štetočine koji u Kini uopće nisu potrebni. Ono što je on znao je da vrapci jedu previše žitarica i činilo mu se racionalnim kako će njihovo ubojstvo značiti više hrane za narod.</p><p>Jasno je kako Mao nije bio neki veliki ljubitelj životinja, ali je fascinantno da nije baš ništa znao o važnosti hranidbenog lanca i postojanja uloge svake karike u njemu.</p><p>Prema Mao Zedong, vrapci su stali na put ekonomskom razvoju Narodne Republike Kine. Tijekom sljedeće tri godine 45 milijuna ljudi umrlo je u gladi uzrokovanom lošim upravljanjem ekonomijom, državnim terorom i ekološkom katastrofom, piše <a href="https://www.thevintagenews.com/2016/09/26/1958-mao-zedong-ordered-sparrows-killed-ate-much-grain-caused-one-worst-environmental-disasters-history/" target="_blank">Vintage News</a>.</p><h2>S bubnjevima ih tjerali da lete dok ne umru</h2><p>Mao Zedong je poduzeo nekoliko masovnih kampanja u pokušaju modernizacije i poboljšanja života u Kini. U tu je svrhu trebala služiti i kampanja protiv vrabaca, koju je smatrao jednim od glavnih dijelova svog programa nazvanog "Veliki skok naprijed".</p><p>Taj je ekonomski i socijalni plan bio na snazi od 1958. do 1961. čiji je cilj bio iskoristiti kinesku ogromnu populaciju kako bi se zemlja brzo preobrazila iz poljoprivredne ekonomije u modernu industrijaliziranu.</p><p>"Kampanja protiv četiri pošasti" usmjerena protiv štakora, muha, komaraca, ali ponajviše vrabaca. Stanovništvo je poticano da ubija ove životinje što više može.</p><p>Ljudi su bili mobilizirani za iskorjenjivanje ptica. Koristili su bubnjeve da bi uplašili ptice pri slijetanju, prisilivši ih da lete dok ne bi umrle od iscrpljenosti.</p><p>Ljudi bi rušili gnijezda vrapca i gađali vrapce u zraku. Rezultat kampanje bio je potiskivanje ptica blizu izumiranja u cijeloj zemlji.</p><p>Nem podataka o tome koliko je točno bilo vrabaca u Kini 1958., ali ako je na svakog čovjeka dolazio jedan vrabac, tada ih je bilo više od 600 milijuna. Ne zna se niti koliko ih je točno ubijeno, ali pomor je bio strašan, no to je dovelo i do ogromnih problema sljedeće godine - velikog porasta broja insekata na poljima.</p>