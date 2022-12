Kod kolekcionarke Meneghello otvorena je izložba umjetnina

Na adresi Krležin gvozd 23 otvoren je Advent kod kolekcionarke umjetnina - Dagmar Meneghello. 'Šutej - Friščić - Eterović - Ćorković: Susreti u prostoru-vremenu svemira' naziv je izložbe u kojoj se mogu vidjeti djela spomenutih autora.

POGLEDAJTE VIDEO: Advent kod Dagmar Meneghello

Gospođa Dagmar je u svom privremenom domu odlučila otvoriti vrata za sve ljubitelje umjetnosti kako bi im prikazala jedinstvena umjetnička djela. Djela Ive Ćorkovića, Miroslava Šuteja, Joška Eterovića i Ive Friščića predstavljaju jednu vrstu apstraktne i suvremene umjetnosti koja se ne može bilo gdje vidjeti.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Poseban naglasak je na djelima Ive Ćorkovića čija se izložba sada može po prvi puta vidjeti u Zagrebu. Ivo i Dagmar su dugogodišnji prijatelji pa se zato odlučio na izložbu u njenom domu, a inače ovaj umjetnik čitav život izbjegava javne izložbe.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

- Ivo je sa svojim umjetničkim radom pokazao koliko ljepote može biti u svijetu - izjavila je Dagmar i dodala kako se ovom izložbom želi pokazati da se stvarno može živjeti s umjetnošću i to vrlo blisko - gotovo kao ljubavnici.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Izložba se može posjetiti na već spomenutoj adresi u Zagrebu od prosinca pa sve do veljače i to petkom i subotom od 16 do 19 sati ili najavom na telefon 0914783110.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

