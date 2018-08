Kod napadaja astme važno je ne paničariti i smiriti oboljelog

Osoba koja ima astmu mora biti jako dobro upućena u svoju bolest. Netko tko ima astmu uvijek sa sobom mora imati Ventolin. Ako do napadaja dođe, važno je smiriti disanje, ne paničariti i uzeti Ventolin u preporučenoj dozi. U slučaju da se čovjek koji pati od astme uznemiri, treba ga umiriti. Ljudi oko njega ne smiju stvarati paniku i dodatni stres, rekao je dr. Ivica Cvetković.

Kod težih napada, kada inhalator ne pomaže, treba pozvati hitnu medicinsku službu na broj 194, piše na portalu Hitne medicinske službe.

Dok se čeka hitna pomoć čovjek treba uspravno sjesti, koncentrirati se na disanje i pokušati što dublje i polakše disati te ostati miran. Ako je okidač napadaja još uvijek u blizini, treba se od njega što prije udaljiti.

Postoji više vrsta astme:

1. Alergijska astma koju uzrokuju grinje, dlaka, perje, plijesan te pelud

2. Nealergijska astma koju uzrokuju cigaretni dim, sredstva za čišćenje,parfemi i mirisi te unutarnji i vanjski onečišćivači zraka

3. Profesionalna astma, koju uzrokuje izloženost parama, kemikalijama, smolama, prašini, insekticidima, dimovima i ostalim supstancijama na radnom mjestu.

4. Astma inducirana tjelesnom aktivnošću

5. Astma inducirana aspirinom (ili dodacima hrani)

Okidači i simptomi astme

Najčešći okidači astme su: duhanski dim, grinje, zagađenje zraka, žohari, dlaka kućnih ljubimaca i plijesan. U rjeđim slučajevima astmatični napadaj može potaknuti gripa, prehlada ili respiratorni sincicijski virus, piše Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti.

Astma se može pojaviti u najranijoj dobi, a napadaje mogu izazvati grinje, pelud, ali i fizičko naprezanje. Mnogi aditivi i konzervansi, poput bisulfita, kalijeva metabisulfita i sumpornog dioksida, mogu izazvati teške napadaje astme, a njih nalazimo u sušenoj ili konzerviranoj hrani, voću i alkoholnim pićima pa ih je potrebno izbjegavati.

Znanstvenici s britanskog Instituta za dječje zdravlje upozorili su da uklanjanje zaštitnog sloja kože snažnim sredstvima za pranje može izazvati ne samo ekceme nego i druge alergijske probleme kao što su peludna groznica, astma i rinitis.

Alergijska astma se može razviti kao posljedica alergije, a prati ju otežano disanje i tada se obavezno treba javiti liječniku za pomoć. Čak 80 posto djece i 50 posto odraslih ljudi koji imaju astmu imaju i alergije, najčešće na pelud i grinje.

S obzirom na učestalost i težinu napadaja, astma kod ljudi se može pojavljivati s vremena na vrijeme ili može biti stalna. Astmatični napadaj može započeti jako naglo tako da čovjek počne hripati, kašljati i otežano disati. Hripanje je u ovom slučaju naglašeno pri izdisajima, piše na portalu Medicinski priručnik. U drugim slučajevima astmatični napad se pojavljuje postepeno, a najčešće se prvo uočava otežano disanje, pa kašalj i na kraju stezanje u prsima.

Liječenje i kontrola astme

U liječenju astme, prema studiji objavljenoj u časopisu Clinical and Translational Allergy, učinkovit bi mogao biti i vitamin C koji je prirodni antihistaminik.

Naime, skupina znanstvenika analizirala je učinak 0,2 grama vitamina C na dan kod djece s astmom u dobi od 7 do 10 godina te se pokazalo da se u godinu dana, koliko je trajalo provođenje istraživanja, forsirani ekspiracijski volumen (maksimalni volumen zraka koji je moguće izdahnuti u prvoj sekundi) povećao za 37 posto. Također, kako su objavili, na učinak vitamina C u liječenju astme utječe i dob, ali i težina simptoma, no dokazano djeluje.

Liječenje između napadaja provodi se redovitom terapijom, pravilnom prehranom i sportom, koji je najučinkovitija pojedinačna preventivna i terapijska intervencija za astmu.

Astma se može odlično kontrolirati lijekovima, a djeca koja ide na redovite kontrole i koriste profilaksu ne bi trebala imati gotovo nikakvih tegoba. U kontroli astme iznimno su važni fizička aktivnost djeteta i prehrana.

