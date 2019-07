Kod nekih prestegnuta kravata može izazvati moždani udar

Pritiskom na vratne vene krv se gomila u glavi stvarajući pritisak. Za većinu ljudi to nije pretjerani problem, no kod onih kojih već imaju poteškoće zbog visokog krvnog tlaka, pušači su ili su starije životne dobi, to bi moglo ozbiljno ugroziti zdravlje, tvrde iz Sveučilišne bolnice Schleswig-Holstein u Njemačkoj.

Foto: Thinkstock

Rad su objavili u stručnom časopisu Neuroradiology. Prethodna istraživanja već su pokazala kako se previše pritiska zbog kravate može povezati s nastankom glaukoma i visokog pritiska u očima.

- Temeljeći našu studiju na tim istraživanjima pratili smo kako nošenje kravate može utjecati na protok krvi u vratnim venama i u mozgu - objasnili su znanstvenici. Na 15 volontera koji su stegnuli kravate toliko da su osjećali laganu neugodu proveli su snimanja magnetskom rezonancijom. Istu pretragu ponovili su kod drugih 15 volontera koji nisu nosili kravatu. Kod muškaraca s kravatom prosječni protok krvi prema mozgu pao je za 7,5 posto, dok u drugoj grupi bez kravate nije bilo promjena u protoku.

Foto: Dreamstime

Smatraju kako je uzrok tim promjenama pritisak kravate na krvne žile. Pritom ističu kako protok krvi u ostatku tijela u obje grupe nije pokazao nikakve promjene. Dotok krvi u mozak važan je zbog pravilnog funkcioniranja tog organa. Krv donosi kisik, glukozu i hranjive tvari. Ukoliko se ta opskrba prekine, u težim slučajevima tkivo se nepovratno oštećuje.

- Sve ovo posebno se odnosi na ljude koji imaju već poznato suženje karotidnih arterija te rizične skupine u kojima su ljudi starije životne dobi, pušači, dijabetičari te ljudi s povišenim masnoćama u krvi. Sva ta stanja ionako sužuju arterije, a dodatni pritisak na njih može u ekstremnoj situaciji izazvati i moždani udar - komentirao je kardiolog prof.dr.sc. Nikša Drinković dodajući kako ljudi osim kravate često zaboravljaju da pritisak na vratne žile može izazvati i pretjerano stegnut ovratnik košulje.

Australski neuroznanstvenik Steve Kassem nije sudjelovao u ovoj studiji, no kazao je kako smatra da pad od 7,5 posto ne može dovesti do ozbiljnijih simptoma kod zdrave populacije.

Foto: AlexRaths

No ljudi koji već imaju tegoba zbog povišenog krvnog tlaka, poput pušača ili onih u starijoj životnoj dobi, mogli bi osjetiti omaglice ili glavobolje, pa čak i mučninu. Njemački liječnici stoga planiraju dodatno proširiti studiju te u nju uključiti ljude sa zdravstvenim tegobama kako bi ustanovili u kojoj mjeri nošenje kravate ima učinka na njihovo zdravstveno stanje.

- Jesu li previše stegnuli odjevni predmet oko vrata ili ne ljudi će najbolje provjeriti stavljanjem prsta između odjeće i vrata. Dakle, ovratnik košulje i kravata moraju biti labaviji i to toliko da se između njih i vrata može staviti prst. Naravno, kod zdrave populacije nema takvih problema i oni mogu nositi odjeću stegnutu koliko god žele - zaključio je prof. Drinković.