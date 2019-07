'Da sam znala da nosim bebu s Downom, sigurno ne bih rodila'

Da sam znala da nosim dijete sa Downovim sindromom, pobacila bih ga. Bila sam šokirana dijagnozom koju smo dobili tek nakon što se Aleksandar rodio, rekla je Edyta Mordel (33) iz Readinga u Engleskoj, majka četverogodišnjeg Aleksandra, dječaka s Downovim sindromom, na Visokom sudu u Londonu, kao svjedokinja u predmetu koji se pravno naziva 'nezakonito rođenje'.

Majka i njen partner nedavno su digli tužbu protiv britanskog Zavoda za javno zdravstvo, kojom traže odštetu u visini više od 200.000 funti, odnosno više od 1,652.732 kuna, zato što je tijekom trudnoće tražila da se obave odgovarajući testovi koji su mogli pokazati da nosi dijete s Downom, no umjesto toga, dijagnozu je saznala tek nakon što je rodila dječaka. Iako je sada potpuno posvećena malom Aleksandru, na sudu je rekla da bi prekinula trudnoću da je znala da će roditi dijete s Downom.

Statistika iz 2017. godine pokazuje da je Uprava za parnične postupke Državnog zavoda za javno zdravstvo iz Velike Britanije isplatila 70 milijuna funti, odnosno oko 578,45 milijuna kuna roditeljima u slučajevima 'nezakonitog rođenja' tijekom pet godina. To uključuje oko 40 milijuna funti (oko 330 milijuna kuna) za štete u 16 slučajeva u kojima su roditelji tvrdili da ih na prenatalnom pregledu nisu upozorili na rizik da će se njihovo dijete roditi s invaliditetom. Odšteta u prosjeku iznosi oko 20 milijuna kuna po obitelji.

Edyta Mordel tužbu je digla radi naknade za povećane troškove za skrb o djetetu te za činjenicu da ne može raditi dok brine o njemu, pa gubi i zaradu.

Kaže da je, nakon što je 2014. godine otkrila da je trudna, babici odmah rekla da želi testiranje na Downov sindrom. Kad je otišla na pregled u 12. tjednu trudnoće, vjerovala je da je test proveden i da su svi nalazi ok, no ispostavilo se da test nije proveden, a djelatnik koji je radio skeniranje u bilješkama je zapisao da je 'odbila test na Downov sindrom'.

Odvjetnici Državnog zavoda za zdravstveno osiguranje Velike Britanije drže se toga i tvrde da je gospođica Mordel odbila to testiranje, pa gorko požalila nakon što se dječak rodio, no ona kaže kako je oduvijek bila svjesna rizika i sigurna u odluku da želi to testiranje, prenosi Daily Mail.

- Razgovarala sam s babicom o testiranju na Downov sindrom i sama sam se dosta informirala o tome, te pogledala mnogo videa i čitala o testiranju. Od samog početka sam bila sigurna da ću pristati na to testiranje i da neću donijeti drugu odluku - kaže majka. Njezina odvjetnica, Clodagh Bradley QC, rekla je da bi testiranje otkrilo visoki rizik od Downa, a daljnji testovi potvrdili bi stanje, zbog čega bi majci ponudili pobačaj.

- Ona i njezin partner, Aleksanderov otac Lukasz Cieciura, složili su se da bi prekinuli trudnoću - tvrdi odvjetnik. Umjesto toga, rodila je carskim rezom u bolnici Royal Berkshire u siječnju 2015. godine. Liječničko izvješće kaže da je bila 'jako uznemirena i ljuta' kad je Aleksanderu dijagnosticiran Down.

Odvjetnik Michael De Navarro QC, koji zastupa Državni zavod za zdravstveno osiguranje, tvrdi, pak, da se gospođica Mordel predomislila oko testiranja između razgovora s babicom i pregleda. Rekao je da je relativno uobičajeno da trudnice odbijaju testiranje kad saznaju da ono nosi rizik od pobačaja kod jedne od 50 osoba.

- Gospođica Mordel bila je mlada majka, s relativno niskim rizikom od toga da beba ima Downov sindrom, pa je odbila testiranje - tvrdi Michael De Navarro. Dodaje da je nezamislivo da bi liječnik zapisao da je majka odbila testiranje, a da nije tako.

- Ne samo da njezina kopija bilješki sa pregleda sadrži izvješće o testiranjima u kojem je pisalo da je testiranje na Downov sindrom odbijeno, već je morala shvatiti da nikada nije dobila rezultate pregleda koji bi joj potvrdili da nema rizika od Downa - upozorava taj odvjetnik.