Kada učite kako postaviti lampice na božićno drvce, prilično brzo shvatite da je vješanje lampica na drvetu jednostavno. Puno je teže postići da izgledaju kako treba i skinuti ih na kraju blagdana. Srećom, postoji rješenje za oba problema - i to je tako lako.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako se bojite skinuti božićne lampice i to ne samo zato što to znači da su praznici gotovi već zato što križne niti lampica tvore žičanu mrežu koju je gotovo nemoguće otpetljati. Kako to riješiti? Trik je ići gore-dolje, a ne okolo i unaokolo.

Pokazat ćemo vam korak po korak kako odrediti koliko će vam svjetla trebati i kako ih staviti na božićno drvce tako da nema nepopunjenog i praznog prostora.

Kako postaviti lampice na božićno drvce?

Prvo, shvatite koliko lampica trebate za svoje božićno drvce. U pravilu prosječno vam treba 100 lampica za svakih 30 cm drvca, ali možete dodati i više lampica ako želite.

Prije nego što započnete, uključite svjetla kako biste provjerili rade li sve žarulje. Ostavite ih upaljene dok radite kako biste mogli vidjeti kako izgledaju na drvcu i kako biste vidjeli gdje vam fali lampica.

Odlučite kako želite slagati svoje lampice, vertikalno ili horizontalno. Neki dekoratori, preferiraju vertikalnu metodu.

Na ovaj će način svaki vrh vašeg drvca od grane do grane svijetliti. Lampice krenite postavljati od kraja na kojem nije utikač, a neka vise sve do dna vašeg drvca. Kad dođete do dna, vraćate se gore.

Razmak između redova neka bude 10-ak centimetara i postupak ponavljajte sve dok ne pokrijete cijelo drvce. Kako bi i unutrašnjost vašeg drvca svjetlucala, tamo postavite sjajne ukrase o koje će se svjetlost lampica reflektirati.

Postavljanje božićnih lampica horizontalno je tradicionalna metoda. Počevši od dna, nasumično slažite svoje lampice oko drvca i kroz drvo. Pokušajte izbjeći bilo kakav očit uzorak ili spiralno slaganje.

S bilo kojim načinom postavljanja lampica, stavite neke lampice dublje u grane, a neka bliže prednjoj strani kako biste stvorili dubinu. Ako vaše lampice ne stoje točno tamo gdje ih želite, probajte na tom mjestu malo učvrstiti žicu s nekim ukrasom. Ako imate granu koja je obješena ili neprivlačna, jednostavno je uklonite tako da je ošišate parom cvjećarskih škara, piše Real Simple.