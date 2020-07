Koja je idealna tava za jaja i palačinke, a koja za pirjanje?

<p>Većina nas ni ne zna da u kućanstvu ima tavu od lijevanog željeza, a oni koji je imaju vjerojatno je i ne znaju pravilno koristiti i očistiti. Ali budući da sve više vremena provodimo kod kuće i koristimo kuhinju više nego ikad prije, vrijeme je da bolje shvatimo koje su tave najbolje za prženje i najsigurnije te što biste trebali imati u vašem domu kako biste uštedjeli vrijeme na čišćenju i održavanju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: pokazala kako to izgleda kada kuhaju osobe s Touretteovim sindromom</p><p><br/> Tave od lijevanog željeza imaju dodani materijal koji premazuje grube rubove tave kako bi bili glatki. Postoje dvije vrste tava od lijevanog željeza: Teflonske i keramičke. </p><p>Teflonske tave postoje već desetljećima i jedne su od najčešćih vrsta. Kompanija DuPont počela je proizvoditi teflon još četrdesetih godina prošlog stoljeća kao materijal kojim se oblažu površine tava i zdjela za kuhanje, kako bi se spriječilo lijepljenje hrane. Kod zagrijavanja teflonske tave na temperaturi 240-350°C dolazi do raspada teflona i ispuštanja otrovnih para. Teflon je proizvod polimerne industrije koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata upotrebljavan u procesu proizvodnje nuklearne bombe.</p><p>Pametan je izbor izbaciti teflonsko posuđe iz kuhinje. Ali čime ga zamijeniti? Koje je posuđe zdravo, a koje nije?</p><p>Danas sve više možemo vidjeti tave te setove posuđa s keramičkim neprianjajućim slojem. Izgledaju vrlo privlačno i čine se kao zdrava alternativa teflonskom posuđu.</p><p>No s druge strane, keramičke posude smatraju se zdravijima i sigurnijima od teflonskih jer su obložene prirodnim materijalima poput pijeska i kamena. Međutim, to nije dokazano, a keramički premaz nije tako izdržljiv kao kod teflonske tave i lako se troši tijekom pranja.</p><p>Ali ono što uistinu zabrinjava je upotreba nanočestica. Naime, nije u potpunosti jasno kako nanočestice djeluju na naše zdravlje i okoliš.</p><h2>Je li ovakvo posuđe sigurno?</h2><p>Američka agencija za zaštitu okoliša (EPA) 2005. godine vodila je sudski proces protiv DuPonta jer je kompanija navodno prikrivala rezultate studija koje su upućivale na štetnost perfluorooktanoične kiseline (PFOA), tvari koje se koristi u proizvodnji teflona. Glavne tvornice složile su se ukinuti uporabu PFOA do 2015. i uspješno su to učinile. Ako ste zabrinuti, potražite posuđe za kuhanje na kojem piše posebno 'bez PFOA' ili 'napravljeno bez PFOA.'</p><p>Prema Američkom udruženju za borbu protiv raka, sam PTFE općenito je siguran dok se posuđe upotrebljava prema uputama.</p><p>Palačinke i jaja: Trebate koristiti tavu na kojoj se vaša hrana neće zalijepiti, u ovom slučaju su to palačinke i jaja. Tave od lijevanog željeza zahtijevaju malo ili ništa ulja, lako se čiste, lagane su i pristupačne cijene. </p><p>Povrće i riba: Preporučuje se tave od nehrđajućeg čelika.</p><h2>Savjeti za kupovinu i čišćenje</h2><p>Nikada ne stavljajte zajedno prati metalno posuđe s vilicama i noževima koji mogu ogrebati i oštetiti površinski premaz. </p><p>Ovisno o materijalu, najvažnije je znati kako održavati takvo posuđe. U teflonsku tavu se ne smiju stavljati nikakva abrazivna sredstva.</p><p>Preskočite metalne lopatice, štipaljke i miješalice kada kuhate s tavama s premazom. Metalni pribor oštetit će glatki premaz pa tavu više nije preporučljivo koristiti. Umjesto metalnog pribora, radije koristite silikonski, plastični ili drveni pribor.</p><p>Nikada teflonsko i keramičko posuđe nemojte ribati s hrapavom stranom spužvice ili žičanom spužvicom koje će sasvim sigurno oštetiti premaz. Obzirom da se hrana za ovu vrstu tava ne lijepi, tavu nakon kuhanja odmah isplahnite vodom kako se ostaci hrane ne bi skorili te nježnim pokretima ruke operite glatkom stranom spužvice.</p><p>Ovisno o ponudi i veličini ovih dviju vrsta materijala posuđa, mijenja se i cijena. Iako su u većini trgovina tave od teflona jeftinije, keramičke se prodaju sve više pa im i cijene postepeno padaju. Naravno, uvijek postoje i razne akcije kada ih je moguće kupiti uz popuste i na taj način uštedjeti. Mnogi profesionalni kuhari zasluženo smatraju najboljim i najpouzdanijim obje vrste posuđa. Koju god vrstu da odaberete, imajte na umu kako posuđe treba pravilno održavati kako bi nas duže i kvalitetnije služilo prilikom pripreme obroka, piše <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.doctoroz.com/article/which-pans-are-best-frying-saut-ing-more-according-experts&sa=D&source=hangouts&ust=1594289225508000&usg=AFQjCNEltKePD3NAu7dy4Vk15PlvYZvd2g" target="_blank">Doctor Oz</a>.</p><p><em><strong>Pročitajte i veliki vodič o najzdravijem izboru suđa, ovisno o materijalu:</strong></em></p><p><em><strong><a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/stakleno-posude-je-idealno-za-pripremu-hranu-a-kod-inoksa-i-emajla-treba-paziti-na-ostecenja-696717">Stakleno posuđe je idealno za pripremu hrane, a kod inoksa i emajla treba paziti na oštećenja</a></strong></em></p>