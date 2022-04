Koja vam je omiljena igračka iz djetinjstva? Evo što to otkriva...

Svatko je odrastajući imao svoju omiljenu igračku, od Barbie do Hot Wheelsa. Jeste li znali da vaša omiljena nostalgična figurica govori nešto o vama i može dati uvid u vašu osobnost? Evo što vaša omiljena dječja igračka govori o vama.

Barbie

Teško je pronaći nekoga tko nije imao Barbie lutku dok je odrastao. Ona je bila glavna roba u trgovini igračaka od kasnih 1950-ih, ali i dalje je omiljena mnogima, posebno s obzirom na dodatke i proizvode koje možete prikupiti uz nju.

Što Barbie govori o vama ovisi o eri u kojoj ste odrasli. Kasnije generacije pamte Barbie kao ženu od karijere, dok je oni koji su se igrali s njom tijekom 1960-ih i 70-ih vjerojatno pamte kao model s tankim strukom, djevojku koja se izležavala oko bazena i vozila zavidnim kabrioletom. Ako je Barbie bila vaša omiljena igračka tijekom odrastanja, onda ste netko tko uživa u klasicima. Vjerojatno vjerujete u snagu žena kao i u to da žene mogu postići sve što žele, baš kao i Barbie kasnijih generacija!

LEGO

LEGO je bez sumnje jedna od najpoznatijih igračaka ikada napravljenih. Tvrtka je prvi put lansirala svoje plastične kocke 1949. godine, a do danas je i dalje jednako popularna i kod djece i kod odraslih. Većina nas ima lijepa sjećanja na to kako smo odrastali grabeći LEGO kantu, potom je bacivši na tlo kako bi izgradili što god nam srce zaželi.

S druge strane, sjećamo se i tog zamornog pospremanja malenih kockica i boli kada bi slučajno nagazili na jednu. Ako je LEGO bio vaš omiljeni predmet odrastanja, vi ste netko tko je u stalnoj potrazi za kreativnom iskrom. Vi ste umjetnička osoba koja voli raditi svojim rukama. Također ste analitični, što je bilo neophodno kako biste bili sigurni da su vaše LEGO strukture sagrađene stabilno. Ako ste imali sreće, uspjeli ste ovu strast prenijeti u odraslu dob - možda ste postali arhitekt ili dizajner.

Tonka kamioni

Kamioni Tonka nadmašili su generacije. Pojavivši se na tržištu sredinom 1940-ih, metalni kamioni su odmah postali popularni među djecom. Bez obzira jeste li odrasli u tom vremenu ili ste se upoznali s njima nešto kasnije, vjerojatno imate lijepa sjećanja na svoju kolekciju kamiončića.

Ako ste se tijekom odrastanja aktivno igrali s Tonka igračkama, vjerojatno ste bili netko tko je većinu svog vremena provodio na otvorenom, gurajući svoje kamione i minijaturna građevinska vozila kroz zemlju i pijesak. Ova ljubav prema prirodi vjerojatno je ostala u vama i u odrasloj dobi, što znači da ste se možda odlučili za građevinsku karijeru ili neki drugi posao u kojem vam je dopušteno voziti stvarne verzije vozila s kojima ste se igrali kao dijete. Vjerojatno ste i automobilistički fanatik, s istančanim ukusom za klasične, vintage automobile koji su bili popularni tijekom vašeg djetinjstva.

My Little Pony

My little Pony je predstavljen 1982., godinu dana nakon izlaska originalnih My Pretty Pony igračaka. Tijekom '80-ih bila je jedna od najpopularnijih franšiza igračaka na tržištu, ali je ukinuta '90-ih zbog povećane konkurencije. Uslijedio je neuspjeli preporod 1997. i nešto uspješniji 2003. godine.

Privlačnost ovih igračaka bila je jednostavna - djeca vole konje i svijetle boje. Štoviše, grive ponija koje se mogu češljati značile su da im djeca mogu uređivati frizure kakve žele. Ako ste voljeli My Little Pony tijekom odrastanja, vi ste netko tko vidi magiju u stvarima. Vaš mozak ima sposobnost vidjeti dalje od onoga što prosječna osoba vidi, a stalno ste i u potrazi za načinima da život učinite ugodnijim.

Transformers

Transformers igračke su u potpunosti promijenile scenu igračaka nakon što su izašli na tržište 1984. Bile su u modi i iznjedrile su brojne televizijske i filmske serije. Gotovo svaki dječak imao je ovu igračku tijekom 80-ih, a danas se one originalne smatraju vrijednim kolekcionarskim predmetima.

Ako je vaša omiljena igračka tijekom odrastanja bila akcijska figura Transformersa, vjerojatno vas zanimaju najnovije tehnologije. Niste zadovoljni prihvaćanjem neučinkovitih načina života i, kao takvi, uvijek ciljate na budućnost. Možda vjerujete da ćemo tijekom života imati transformirajuće robotske automobile. Također postoji šansa da vas rad tehnološkog napretka i strojeva fascinira, što znači da imate analitički um. Vjerojatno ste postali ili razmišljate da postanete inženjer ili netko tko je uključen u napredne procese dizajna.

Cabbage Patch Kids lutke

Cabbage Patch Kids predstavljene su 1970-ih i gotovo odmah su izazvale ludnicu. Zapravo su bile toliko popularne da su izazvale nerede u trgovinama igračaka u Americi na Crni petak 1983. Gotovo svaka djevojka imala je barem jednu ovu igračku.

Ako ste imali jednu ili više lutki, vjerojatno ste poznati po svojoj majčinskoj prirodi. Volite ljude oko sebe i smatrate se 'mamom' svoje grupe prijatelja, pazeći da svatko ima ono što mu treba. Dok su vaša djeca odrastala, bili ste duboko uključeni u njihovo obrazovanje, sudjelujući na svim školskim sastancima i aktivnostima. Vaši najmiliji vjerojatno ne znaju što bi bez vas.

Mala kuhinjica

Odrastajući, svi su htjeli kuhinjicu-igračku i uz nju pećnicu za pečenje. Kao djeci, roditelji nam nikada nisu dopuštali da koristimo stvarnu pećnicu jer su se bojali da ćemo se ozlijediti ili još gore, zapaliti kuću. S ovom igračkom mogli smo 'ispeći' slatke poslastice bez brige.

Ako ste odrastali uz jednu, vi ste netko tko uživa u kuhinji. Bilo da se radi o pečenju ili kuhanju pravog obroka, osjećate se kao kod kuće smišljajući nove recepte i dijeleći svoja jela sa svojim najdražima. Čak i kada vaša remek-djela ne ispadnu onako kako ste mislili, ne brinete se jer ste uživali u procesu kuhanja. Ako bismo zavirili u vaš hladnjak i smočnicu, vjerojatno bi pronašli nebrojene količine sastojaka.

He-Man i She-Ra

He-Man i She-Ra su bez sumnje dva poznatija lika iz 80-ih. He-Man je publici prvi put predstavljen s He-Manom ​​i Gospodarima svemira, a dvije godine kasnije uslijedili su He-Man i She-Ra: Tajna mača. Popularnost crtića iznjedrila je mnoštvo robe, uključujući akcijske figure. Dok je He-Man bio popularan među dječacima, She-Ra je bila posebno popularna kod djevojčica, koje su voljele imati vlastitu akcijsku figuru, za razliku od lutkica koje im se obično prodaju. Na nju se gledalo kao na simbol ženske neovisnosti i osnaživanja.

Ako ste tijekom odrastanja posjedovali akcijsku figuru She-Ra, vjerojatno ste žestoka, neovisna žena koja zna što želi od života i odbija dopustiti da vam bilo tko stane na put u postizanju vaših ciljeva. Ne dopuštate da vas spuste današnji standardi, a sličan način razmišljanja ste od malih nogu usađivali i vlastitim kćerima.

G.I. Joe

Ovo je jedna od popularnijih igračka s vojnom tematikom. Akcijska figura predstavljena je 1960-ih, a tijekom desetljeća ostala je popularna, unatoč brojnim revizijama. Djeca su posvuda, osobito dječaci, posjedovala barem jednu akcijsku figuru.

Ako je G.I. Joe bio tvoja omiljena igračka, utjelovljujete život vojnika. Vjerojatno si išao u vojsku u mladosti. Baš kao i Joe, prihvatili ste dužnost da služite svojoj zemlji - i to s ponosom, a nakon umirovljenja nastavili ste biti uključeni u braniteljsku zajednicu. Također ste toliko puta prenosili ratne priče svojoj djeci i unucima da oni čujno zastenju kada podijelite još jednu.

Hot Wheels

Hasbro nije ni shvatio ludost koju će stvoriti izdavanjem Hot Wheelsa 1968. Minijaturni automobili i gusjenice su bili, i nastavljaju biti, nevjerojatno popularni. Za mnoge su oni bili ono što ih je prvo natjeralo da shvate da posjeduju afinitet prema automobilima i brzini.

Ako ste bili obožavatelj Hot Wheelsa, automobili su strast i proveli ste velik dio svog života učeći sve detalje o automobilskoj industriji. Vjerojatno posjedujete više od jednog vozila. Cijenite svakoga tko stavlja brigu i ljubav u svoju vožnju. Što se tiče vaše karijere, vjerojatno ste se odlučili za poziciju u automobilskoj industriji, bilo da se radi o proizvodnji, prodaji ili održavanju. Ako niste, pronašli ste druge načine da zadovoljite svoju potrebu za brzinom, prenosi The Vintage News.

