Koje je vaše cvijeće? Možete ga lako odrediti prema Zodijaku

Prirodni ciklus klijanja i rasta cvijeta pokazuje perspektivu cvjetanja naše osobnosti, životni rast i potencijal koji možemo dosegnuti. Povezivanje karaktera, odnosno zodijačkog znaka s određenim cvijetom uči nas kako da prihvatimo različite faze u životu, od nekih vrhunaca i uspjeha do padova i teških trenutaka. Kao i cvijet i mi dosežemo svoje najdivnije i najraskošnije trenutke, a potom ulazimo u fazu pada i hibernacije. Cvijet dodijeljen našem znaku uči nas i kako prihvatiti prirodu života. Kako ne možemo primorati cvijet da raste, tako moramo prihvatiti i vlastiti tempo osobnog rasta i sve zamke i krize koje nas pritom očekuju.



Orlova kandža - Ovan

Poruka cvijeta: 'Moja se loza penje u visine'

Ako ste rođeni pod ovim cvijetom, krasi vas šarm, hrabrost i odlučnost. Neustrašivo hrlite prema naprijed. Ljude privlačite šarmom i osobnošću. Kao što pčele ne mogu odoljeti slatkom nektaru vašeg cvijeta, tako niti ljudi ne mogu odoljeti vašoj energičnosti. Asertivni ste, rođeni da budete vođa. Snažni ste, teško vas je pokolebati i odvratiti od cilja koji ste si zacrtali. Ne bojite se izazova, dapače vrlo samouvjereno ulazite u nepoznate situacije. To vas uzbuđuje. Volite istraživati dokud sežu granice vaših mogućnosti.

Mak - Bik

Poruka cvijeta: 'Tvoja osjetila osvajam ljepotom'

Ako je vaš zodijački cvjetni znak mak, imate profinjeni ukus. Volite lijepe stvari, uživate u njima i rado ih dijelite s drugima. Posjedujete strast prema dizajnu, imate oko za detalje i sve što radite, radite sa stilom. Razgranat, dug i do 1 m korijen ovog naizgled krhkog cvijeta govori o vašoj potrebi da s obje noge stojite čvrsto na zemlji i promatrate stvarnost onakvom kakva jest. Krvavo crvena boja njegovih latica simbolizira vašu strastvenu prirodu, senzualnost i neodoljivost. Otporni ste i nema te nedaće s kojom ne možete izaći na kraj.

Lavanda - Blizanci

Poruka cvijeta: 'Oduševit će te prostranstva moje ljepote'

Ako je vaš cvijet lavanda, svoj ćete krajolik obogatiti zanimljivim idejama. Rado dijelite svoje misli i spoznaje s drugima, a povratne informacije vam donose korisne uvide. Ekspresivni ste, uvijek u potrazi za nečim što će vas motivirati i probuditi znatiželju. Nevjerojatno ste produktivni, kreativni i krasi vas aktivni um. mnogo razmišljate i puno pričate. Kao što se i lavanda prepušta snazi vjetra, tako se i vi prepuštate životu. Otvoreni ste prema novim iskustvima i spoznajama. Ponekad ste rastrgani na više strana i hoćete sve odjednom.

Primog - Rak

Poruka cvijeta: 'Moje latice iscijelit će te od zabrinutosti'

Osjetljivost je jedna od karakteristika ovog cvijeta, pa tako i vaša. Perceptivni ste intuitivni i poput spužve upijate sve ono što se događa oko vas. Razvijena empatija omogućuje vam da osjetite tuđa raspoloženja i povežete se s drugima. Topla ste osoba, istovremeno i jako ranjiva. Reaktivni ste na vanjske podražaje, pogađaju vas sitnice, no često to prešutite, pa vaši bližnji ne znaju što se uistinu događa u vama. Sigurnost i topli ugođaj doma je vaša životna baza, mjesto s kojeg odlazite u svijet i na koje se uvijek vraćate.

Suncokret - Lav

Poruka cvijeta: 'Osvijetlit ću tvoju tamu'

Kao i suncokret uvijek ste okrenuti prema suncu, odnosno svijetloj strani života. Velikodušni ste, otvoreni, u društvu se namećete kao vođa. Svakoj situaciji prilazite samouvjereno i sigurno u sebe, kao da nemate mrvu sumnje da ste upravo vi savršena osoba za tu priču. Dobro podnosite izazove i težite najvišim pozicijama. Prezirete prosječnost. Kao što je nemoguće ne zamijetiti upadljivost vašeg cvijeta, isto tako će se teško dogoditi da prođete nezamijećeno gdje god da se pojavite. Znate kako privući pažnju i dobiti ono što trebate.

Poljski slak - Djevica

Poruka cvijeta: 'Omogućit ću ti jasnoću uvida'

Poljski slak raste obavijajući se oko drugih biljaka, tako i vi trebate druge ljude, tako se osjećate jačima i sigurnijima. Promišljeni ste i introspektivni. Svaka vaša aktivnost dobro je promišljena i isplanirana. Organizirani ste i uviđavni. Opažate i najsitnije detalje, a često vam oni najviše govore o nekoj osobi i situaciji. Puno razmišljate, analitični ste. Volite pomagati drugima, no isto tako očekujete da vam usluga bude uzvraćena. Vrlo ste uredni i ne podnosite nemar i nečistoću. Ponekad znate biti vrlo kritični prema sebi i drugima.

Ruža - Vaga

Poruka cvijeta: 'Moja će ti ljepota pokloniti unutarnju ravnotežu'

Raskoš i ljepota ruže pričaju priču o tome koliko je ljepota važna u vašem životu. Poklanja se kao simbol ljubavi, a vama je ljubav iznimno važna. Veliki ste esteta. Okružujete se lijepim stvarima, družite se s lijepim ljudima, za vas je ljepota inspiracija i nadahnuće. Umjetnička ste duša. Tražite smisao i istinu u svemu. Sposobni ste razotkriti skriveno, uočiti ono što leži ispod površine stvari. Imate nultu točku tolerancije za nepravdu i okrutnost. Najsretniji ste kada su osobe koje vas okružuju zadovoljne.

Krizantema - Škorpion

Poruka cvijeta: 'U mom misterioznom svijetu čuda su moguća'

Teško vas je dokučiti. Taman kad drugi pomisle da su vas upoznali i shvatili, iznenadit ćete ih nekom odlukom kojom ćete njihova uvjerenja o vama srušiti kao kulu od pijeska. Iako težite jednostavnosti života i bitno vam je da znate na čemu ste i kuda idete, vrlo često ćete sami sebi nepotrebno zakomplicirati život. No vi volite izazove. Oni vas uzbuđuju, osnažuju vaš duh. Poklonik ste dobre borbe i osvajanja. Što je cilj teže osvojiti, vama je slađi. U našim krajevima ovaj je cvijet simbol prolaznosti, a vi ste itekako svjesni kako sve ima svoj kraj.

Narcis - Strijelac

Poruka cvijeta: 'Izgubi se u dubinama mojih snova'

Cvijet narcis dobio je ime po liku iz grčke mitologije Narcisu koji se zaljubio u svoj odraz na površini vode, što donekle govori i o vašem pozitivnom samoljublju. Osoba ste koja dovoljno cijeni sebe i ne dopušta da ga bilo što ugrožava ili ponižava. Direktni ste, iskreni, pouzdani i otvoreni. Obdareni ste inteligencijom i nekim vještinama koje ne posjeduje mnogo ljudi. Imate i onu ranjivu, osjetljivu stranu koju ne pokazujete drugima. Svoj ćete prljavi veš sakriti od javnosti, naime nerado se suočavate s vlastitim slabostima, pa to ne dopuštate niti drugima.

Karanfil - Jarac

Poruka cvijeta: 'Jednostavnost je blagoslov sam po sebi'

Krajnje ste organizirani, odgovorni, ne podnosite neizvjesnost, rizik i nagle promjene. Težite nekoj svojoj ustaljenoj rutini u kojoj sve ima svoj raspored i mjesto. Nerado izlazite iz sigurne zone, osobito ako niste na to primorani. Odlučni ste, imate snažnu volju, posvećeni ste poslu i karijeri, veliki ste radnik (ipak je vaš cvijet bio simbol radničko pokreta). Naglašena ambicija vodi vas prema velikim ostvarenjima, osobito na profesionalnom planu. Kad nešto preuzmete na sebe, to ćete i dovršiti, no ponekad teško podnosite odgovornost.

Orhideja - Vodenjak

Poruka cvijeta: 'Moja posebnost je moja učinkovitost'

Ovaj cvijet iznimne ljepote simbol je ljubavi i duhovnosti. I vi ste rođenjem u ovom znaku predodređeni da pronađete smisao života, svoj duhovni put, a najčešće to put ljubavi. Raditi ono što volite, voljeti ono što radite. Veliki se idealist, imate puno snova koje želite ostvariti, a krasi vas i osobit svjetonazor koji drugi ljudi ne razumiju pa vas proglašavaju ekscentričnim, ponekad i čudnim. No vi imate svoj put, svoj način i sviđa vam se ta vlastita posebnost. Humani ste, volite pomagati drugima, to vas drži povezanima s ljudima.

Lopoč - Ribe

Poruka cvijeta: 'Moji korijeni dodiruju neistraženo znanje'

Ovo je cvijet koji vas opisuje kao emocionalno duboke, osjetljive i perceptivne osobe. Imate razvijenu intuiciju, često vidite ili osjetite nevidljivo. Apsorbirate misli i ideje osoba koje vas okružuju, a život vam je prepun neobičnih podudarnosti i sudbinskih događaja. Teško kontrolirate svoju emocionalnost, lako zaplačete, lako se rastužite, no vrlo brzo osjetite i radost i oduševljenje. Nadareni ste za ples, glazbu, fotografiju. Imate barem jedan neosporni umjetnički talent koji vrijedi razvijati i usavršavati. Kao i vaš cvijet vezani ste uz vodu.

