Koje od njih vi imate? Ovo je deset tipova prijatelja koje svatko od nas treba u životu

U životu trebate imati različite prijatelje koji vam mogu pružiti različite stvari. Svi znaju da su prijateljstva bitan dio zdravog i sretnog života. Ali u ovo doba online društvenih krugova, riječ 'prijatelj' više nije ono što je nekad bila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dok se nekada 'prijateljem' nazivala osoba koju poznajete, danas mnogi imaju 'prijatelje' koje nikada zapravo nisu upoznali.

Svima treba taj prijateljski odnos, onaj u kojem možete otvoriti svoje srce i otkriti svoje najdublje, najmračnije tajne i smijati se, plakati... sve unutar 'svetosti' zone bez osuđivanja. Ali samo zato što svi odnosi ne zadovoljavaju ovaj standard, to ne znači da nisu prijateljstva. To samo znači da različiti pojedinci u vašim u životima govore o različitim aspektima vas samih i sve te aspekte treba poštovati.

Evo 10 različitih vrsta prijatelja koje svatko mora imati u životu:

1. Smiješni prijatelj

Vjerojatno ste odmah prepoznali ovog prijatelja u svom umu, onog koji vas uvijek može nasmijati, bez obzira na to koliko loš dan bio ili što se drugo događalo u vašem životu. Budite sretni ako imate nekoliko ovakvih prijatelja - to su oni čija duhovitost poput britve i brzinom munje može oduzeti dah i natjerati da zaboravite, makar to bilo samo na minutu, zašto se uopće sažalijevate. Smiješni prijatelj često nije pojedinac kojem odajete tajne.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

2. Prijatelj za 'vježbanje'

Riječ 'vježbanje' je navedena kao primjer, radi se o vrsti prijatelja koji vas izvlači iz kuće, bilo da zajedno idete u teretanu, gledate film ili čak vozite kajak. Imate aktivnosti u kojima zajedno uživate i one su ključni dio ovog prijateljstva. Većina žena ima 'prijateljicu za kupovinu', ali također može imati 'prijatelje za kavu', 'prijatelje sa sata joge'... Muškarci mogu imati 'prijatelje za popravke', 'prijatelje koji igraju bilijar' i tako dalje. Radi se o povezivanju zbog nečega što možda vaš suprug ili druga prijateljica ne voli, ili vrlo specifičnog hobija ili interesa. Ova vrsta prijatelja omogućuje da izrazite dijelove sebe koji bi inače mogli biti uskraćeni.

3. Motivirajući prijatelj

To je je onaj prijatelj koji vjerojatno nosi plašt i masku u nekoj alternativnoj stvarnosti. Ovo je osoba koja je ostvarila svoje snove i potiče vas da vjerujete da i vi to možete. Najbolji dio kod motivirajućeg prijatelja je da, budući da su sigurni u sebe, nikada ne koriste sram ili omalovažavanje kao motivirajuće oruđe. Oni iskreno vide potencijal u svakoj situaciji i rado će vam pomoći da vidite potencijal u svojoj. Ovu osobu je ključno imati u svom životu i ona može održati vaš um otvorenim za nova iskustva.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

4. 'Lijeni' prijatelj

Nasuprot motivirajućem prijatelju je prijatelj koji vas nazove ili pošalje poruku da vam objavi da je pojeo cijelu kutiju keksa dok je gledao maraton serija. Ovoj osobi odgovara nered, i njihov i vaš, i tu je da vas oslobodi udica u danima kada pouzdano znate da propadate. Najbolja stvar u vezi s 'lijenim' prijateljima jest to što oni zapravo nisu lijeni - imaju poslove, odgajaju djecu i rade sve ono što radi motivirajući prijatelj samo im je ugodnije uz zastoje i opuštanje. I na taj su način i oni superheroji.

5. Stari prijatelj

Ne nužno kronološki, već se radi o prijateljstvu dovoljno dugog trajanja da ovoj osobi nijedno razdoblje vašeg života nije nepoznato. Poput starog kauča, stari prijatelj je mjesto na koje se možete spustiti i prisjetiti se ili ponoviti ili se ponekad samo žaliti, a da ne morate satima objašnjavati pozadinu. Ova osoba je svjedok svega kroz što ste prošli, i iako ste se možda geografski ili čak ideološki udaljili, ona je uvijek tu kada vam je potrebna.

6. 'Umjetnički' prijatelj

'Umjetnički' može značiti milijun stvari, ali jednog od ovih pojedinaca prepoznate čim ih vidite; bilo da je njihova umjetnost glazba, slikanje, ples, rukotvorina ili bilo što drugo, ovo je najvjerojatnije osoba koja će vas izgurati iz zone komfora. Ovi prijatelji vide svijet drugačijim očima od većine i oni će potaknuti vas da učinite isto. Vaš 'umjetnički' prijatelj mogao bi vas upoznati s operom, baletom ili Van Goghom, ili možda samo potaknuti da obučete novu boju ili probate neku egzotičnu hranu. Ali 'umjetnici' istražuju kreativnost i inspiriraju vas da činite isto.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

7. 'Prijatelj iz drugog mjesta'

To je mogao biti netko koga ste nekada upoznali u ljetnom kampu ili na odmoru, student na razmjeni ili čak samo prijatelj za dopisivanje. Sada s internetom i društvenim mrežama, mogućnosti da steknete ovog prijatelja eksplodirale su; možete se 'sprijateljiti' s nekim tko živi na drugom kraju svijeta. Ključni dio prijatelja iz drugog mjesta je sljedeći - oni su živjeli sasvim drugačijim životom od vas i proširili su vaše horizonte. Ovaj prijatelj je iznimno važan kako bi vas izložio novim idejama i kulturama koje nisu vaše vlastite. U današnje vrijeme mnogi imaju puno prijatelja iz drugih mjesta, a to je jako, jako dobra stvar.

8. Zamoran prijatelj

Zamoran prijatelj je onaj od čijeg se imena trzneš kad ga vidiš na ID-u pozivatelja, ali se svejedno javljaš. Ne preporučuje se imati puno dosadnih prijatelja, ali jedan je od pomoći. Budući da su dosadni prijatelji obično iznimno dobronamjerni, oni pojedinci dobrog srca koji se ipak previše žale, iznose beznačajne detalje ili se ponekad čak i hvale, dosadni prijatelji uče strpljenju i tjeraju da se osjećate kao da ste dobri prijatelji. I to je stvarno sjajan osjećaj.

Foto: DREAMSTIME

9. 'Ludi' prijatelj

Ovo je prijatelj kojeg sigurno svi imaju. I svi ostali prijatelji znaju tko je vaš ludi prijatelj. Ali ti svog ludog prijatelja voliš kao lud. 'Ludi' prijatelji su odvažniji, nemilosrdniji, spontaniji, pustolovniji i više nego što bi većina ikada mogla sanjati. Inspiriraju vas da riskirate i povremeno 'živite'. Podsjećaju da život ne mora biti tako ozbiljna stvar. Dopuštaju da posjedujete svoje strasti i da ih možda, samo možda, i 'živite'.

10. Najbolji prijatelj

To je onaj, najdraži, bez kojeg apsolutno ne možete. Zato vam treba ostalih devet.

I trebalo bi vam biti drago ako imate sve te druge prijatelje da skinu dio pritiska s vas, donosi YourTango.