Koje ste voće prema znaku Zodijaka - Jeste li slatki i sočni ili ste gnjecavi i kiseli

BIK – GROŽĐE Kao Bik, vi ste poput grožđa. Puni užitka, senzualnosti i ljubavi prema životu. Znate cijeniti sve što je lijepo i ugodno, od dobrog vina do romantičnih trenutaka. Vaša priroda teži stabilnosti i blagostanju, a vladajuća Venera daruje vam osjećaj za sklad i ljepotu. Vi ste osoba koja zna kako uživati u malim stvarima i pretvoriti običan trenutak u pravo zadovoljstvo. | Foto: Fotolia