Koji klasični glazbeni spot najbolje odgovara vašoj 'vibri', na temelju dana rođenja?

MTV uskoro obilježava 45 godišnjicu, iako je promijenio format. Započeo je s emitiranjem 1. kolovoza 1981., a mnogima će zasigurno probuditi lijepa sjećanja na vrijeme kada su se 24/7 vrtjeli glazbeni spotovi.

Ali koji klasični glazbeni spot najbolje odgovara vašoj osobnosti? Pogledajte svoj datum rođenja, koji govori o vašem gledištu i osobnosti, za informacije o nostalgičnom spotu koji vam najbolje odgovara.

Rođeni 1., 10., 19. ili 28.: “Express Yourself”, Madonna

Rođeni ste na datum povezan sa suncem, koje u astrologiji vlada slikom o sebi, samopouzdanjem i svrhom. Zračite glamurom čvrsto stojeći u svom osjećaju za sebe. Pomalo ste teatralni, razigrani, šarmantni i naravno osvjetljavate svaku sobu u koju uđete - baš poput Madonne, kraljice popa rođene u Lavu.

Iako je teško usredotočiti se samo na jedan od njezinih mnogih kultnih glazbenih spotova, “Express Yourself” iz 1989. vjerojatno je najbolja opcija. U režiji Davida Finchera i inspiriran klasikom Fritza Langa Metropolis, to je bio najskuplji glazbeni spot snimljen do tada. Madonnine glamurozne vibracije šefice uparene s porukom pjesme o tome da budete izravni o svojim potrebama odražavaju vaš modus operandi.

Rođeni 2., 11., 20. ili 29.: “Love Will Never Do (Without You)”, Janet Jackson

Rođeni ste na dan koji je povezan s Mjesecom, vladarom intuicije, instinkta i emocija. Zauzvrat, duboko ste usklađeni sa svojim srcem, intuitivni i sentimentalni. Lagani, senzualni, romantični ton glazbenog spota za ovaj hit singl iz 1990., s albuma Janet Jackson Rhythm Nation 1814, odgovara vašoj emocionalno ekspresivnoj osobnosti. Snimljen u jednostavnoj crno-bijeloj tehnici i u režiji fotografa Herba Rittsa, video prikazuje pjevačicu kako izgleda opušteno, prozračno i senzualno dok pjeva o prošloj ljubavi kojoj drugi nikada neće biti dorasli - koncept s kojim se svakako možete povezati.

Rođeni 3., 12., 21. ili 30.: "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)", Meat Loaf

Kao netko čiji se datum rođenja svodi na tri, broj kojim vlada Jupiter, najveći planet u našem Sunčevom sustavu koji nadgleda obilje, širenje i sreću, vjerujete u davanje maksimalnog truda. Isto se vjerojatno može reći i za ovu pretjeranu produkciju koja je objavljena 1993. godine. Temeljen na Fantomu iz opere i Ljepotici i zvijeri, video u režiji Michaela Baya snimljen je u vili Greystone u Beverly Hillsu, a Meat Loafova šminka trajala je dva sata. Jasna predanost videa teatralnosti i maksimalnom iskorištavanju umjetničke forme nešto je što vi, kao netko tko teži - ili barem cijeni - maksimalizam, možete podržati.

Rođeni 4., 13., 22. ili 31.: “Sledgehammer” Petera Gabriela

Došli ste na svijet na dan koji se skraćuje na četiri, što je povezano s Uranom, planetom futurističkog, naprednog razmišljanja i elektrizirajućih, naglih promjena. Skloni ste eksperimentiranju, neobičnosti i inovacijama, a sve su to teme koje vam padaju na pamet kada se prisjetite inventivnog, duhovitog glazbenog spota Petera Gabriela iz 1986. za njegov hit singl “Sledgehammer”. Snimljen kadar po kadar, Gabriel je uložio sate i sate rada kako bi postigao otkačeni, vrlo gledan proizvod. Nije ni čudo što je video oborio rekorde osvojivši 9 MTV Video Music Awards 1987. godine.

Rođeni 5., 14. ili 23.: “Take On Me”, A-ha

Vaš numerološki planetarni vladar je Merkur, planet tehnologije, prijevoza, pripovijedanja i cerebralne energije. Urođeno ste sakupljač informacija, cjeloživotni učenik, superkomunikator i potencijalno prilično tehnološki potkovani. Spot iz 1985. (drugi koji su snimili za pjesmu, koja je sama po sebi vrlo Merkurova) najbolje odgovara vašoj osobnosti, s obzirom na svoj jedinstveni izgled, vještinu pripovijedanja i tehnologiju koja stoji iza njega. Koristeći proces koji se naziva rotoskopija, tehnika animacije u kojoj animatori crtaju preko živih video snimaka, kadar po kadar.

Rođeni 6., 15. ili 24.: “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, Whitney Houston

Rođeni ste pod utjecajem Venere, planeta romantike, ljepote, umjetnosti i glazbe - sve su to teme koje cijenite, a možda čak i dajete prioritet u životu. Optimistične, šarene vibracije legendarnog glazbenog spota Whitney Houston iz 1987., za glavni singl s albuma Whitney, odražavaju vaš vlastiti modus operandi s ružičastim naočalama. Slušanje pjesme, kao i gledanje pjevačice kako pleše na setu s tehno-duginim nijansama i vatrometom, onemogućava vam mirno sjediti. Morate ustati i uživati, a sunčani, pjenušavi, romantični osjećaj spota odražava vaš iskren pristup životu.

Rođeni 7., 16. ili 25.: “Sweet Dreams (Are Made of This)”, Eurythmics

Broj usklađen s Neptunom vlada misticizmom, duhovnošću i iluzijom. Ti si sanjar, empatičan, maštovit, obožavatelj eskapizma i emocionalno pronicljiv. Cijeniš iluziju i kreativnost, što oboje oslikava megahit spot za pjesmu "Sweet Dreams" iz 1983. godine. S vizualnim elementima koje je Annie Lennox opisala kao "snažne i moćne", svatko tko je uhvatio emitiranje spota na MTV-u vjerojatno se osjeća kao da im je zauvijek urezan u mozak. Ako itko može poštovati i cijeniti tu razinu umjetničkog talenta, to si ti.

Rođeni 8., 17. ili 26.: “Flashdance… What a Feeling”, Irene Cara

Odgovorni ste, zreli i vrijedni, jer je broj osam povezan sa Saturnom, planetom nadzornika zadataka. Video za hit Irene Care iz filma Flashdance objavljen je 1983. godine i izaziva nostalgiju kod ranih gledatelja MTV-a koji su možda vidjeli video prije odlaska u kino. Stihovi poput “Being’s believing", "Take your passion (what a feeling) and make it happen” odražavaju vašu ambicioznu, marljivu i ciljno orijentiranu prirodu.

Rođeni 9., 18. ili 27.: “Freedom ‘90”, George Michael

Strastveni ste, natjecateljski nastrojeni, impulzivni, ambiciozni i odvažni, jer ste rođeni na dan povezan s Marsom, planetom energije, seksa i akcije. Iako se sam nije pojavio u spotu iz 1990., George Michael stvorio je izuzetno popularan, seksi video s postavom supermodela poput Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linde Evangeliste, Christy Turlington i Tatjane Patitz. U režiji Davida Finchera, video prikazuje Crawford kako pjeva u kadi i Michaelovu kultnu kožnu jaknu - vizuale koji kao da su potaknuti Marsom.