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Koji protein odabrati? Razlike su velike, a pravi izbor ovisi o vašim zdravstvenim potrebama

U posljednje vrijeme piletina nije piletina, a riba nije riba - odjednom su sve "proteini". To je vrlo pojednostavljena verzija nutrijenta koji sadrže jedinstven asortiman masti, vitamina i minerala, ovisno o tome koju vrstu odaberete.
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Koji protein odabrati? Razlike su velike, a pravi izbor ovisi o vašim zdravstvenim potrebama
Dijetetičari i nutricionisti podijelili su za Huffpost prednosti glavnih vrsta hrane koja sadrži proteine, ovisno o zdravstvenim ciljevima. Neki od ovih sastojaka čak se preporučuju za više zdravstvenih problema. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Dijetetičari i nutricionisti podijelili su za Huffpost prednosti glavnih vrsta hrane koja sadrži proteine, ovisno o zdravstvenim ciljevima. Neki od ovih sastojaka čak se preporučuju za više zdravstvenih problema. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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