Koji ste tip? Stavljate li male pregrade za robu kod blagajne na traci ili vas one živciraju?

Poludim kad vidim te pregrade! Nikad ih ne koristim, pa valjda je jasno gdje počinje moja roba!? Baš imam neki otpor prema korištenju tih pregrada, valjda je dovoljno samo malo koncentracije da se izbjegne greška, svjedoči kupac kojeg smo anketirali kod blagajne jednog domaćeg trgovačkog lanca.

No, ima i onih koji posve drugačije razmišljaju:

- Ne mogu podnijeti da moja roba dodiruje tuđu na traci! A tek pomisao da će blagajnica greškom nastaviti skenirati moju robu kao da pripada kupcu ispred mene?! Pa onda dok ona to poništi, pa me još prijekorno upita zašto nisam stavio taj graničnik.. Ne, to mi je nepodnošljiva pomisao. Čim dođem to trake, još i prije no što počnem vaditi robu iz košare, pogledam je li kupac ispred mene postavio graničnik. Ako nije, posežem za njim i precizno ga postavljam. Vjerujte, nije to nikakav Monkov sindrom, to je naprosto olakšavanje kupovine sebi, onome ispred i onome iza, a najviše blagajnicama, kazuje nam kupac, ozbiljno zainteresiran za anketu i ljude koji odbijaju staviti graničnike:

- Zar ima i takvih? Pa to mi je nepojmljivo. Valjda su to ljudi koji imaju neki problem oko preuzimanja odgovornosti, kladim se da imaju i druge slične otpore zdravorazumskim idejama.

Rasprave o ovoj pregradi vode se na društvenim mrežama širom svijeta.

U SAD-u se neki žale da ljudi posežu za tim pregradama samo kako bi dali osobi iza sebe znak da zadrži pristojnu udaljenost dok čeka pred blagajnom, a tu je tezu fotografijom neobično postavljenog graničnika postavio i meteorolog Ryan Vaughan:

Foto: Twitter

- Mislim da kupcu koji je pregradu postavio vertikalno prema blagajni nije jasno da je ta pregrada namijenjena blagajnici, a ne tome da osobi iza sebe daje do znanja kako osjeća da mu je ugrožen osobni prostor... No, neki to očito ne shvaćaju...

Ne zna se mnogo o izumitelju ovoga graničnika kao ni o počecima njegove uporabe, nagađa se da seže u tridesete godine prošlog stoljeća u SAD-u, kada su u upotrebi bile i prve blagajničke trake. Osim rasprava o uporabi, žestoki se sukobi vode i oko toga treba li graničnik stavljati kupac tamo gdje njegovi artikli počinju ili gdje završavaju...

