Kokosovim uljem njegujte kosu, skinite šminku i obnovite kožu

Razlikujemo djevičansko hladno prešano (nerafinirano), koje ima miris po kokosu, kao što ima i okus kokosa, dok je prešano i rafinirano – ono koje nema niti miris niti okus po kokosu.

Dakle, bitno je da za kozmetičke potrebe odaberete hladno prešano ulje kako biste od ove moćne tropske biljke izvukli najviše koristi. Na tržištu nećete pronaći bolji regenerator koji dubinski hrani i vlaži suhu kosu, koja već nakon nekoliko primjena opet postaje zdrava i sjajna. Dvije do tri žlice kokosova ulja (ovisno o dužini kose) otopite na pari, nanesite na kosu i ostavite da djeluje najmanje dva sata.

Foto: Dreamstime

Čarobnom ulju možete dodati i druge moćne sastojke poput žličice meda i jednog žumanjka, koji će zajedno stvoriti proteinsku bombu za oštećene vlasi. Miris jaja možete otjerati jednom do dvije kapi eteričnog ulja po želji. Ova odlična maska pomoći će vam i kod rasta kose, u što su se uvjerili mnogi ljudi.

Jednostavan piling za lice

Kad je u pitanju njega lica, kokosovo ulje ovdje može baš sve – od skidanja šminke do njege i hidratacije. Probajte jednostavan piling i više nikad nećete imati potrebu za kupovnim. U manjoj posudici pomiješajte žličicu kokosova ulja i dvije žličice sode bikarbone. Dobro miješajte sve dok ne dobijete pastu. Kružnim pokretima nanesite na lice pa zatim ostavite da djeluje nekoliko minuta. Osim uklanjanja nečistoća, kokosovo ulje će hidratizirati kožu.

Foto: Fotolia

Kombinacija ova dva sastojka pomoći će vam da spriječite stvaranje bora, a dezinfekcijska svojstva kokosova ulja najavit će rat neželjenim prištićima. Djevičansko kokosovo ulje poboljšava hidrataciju kože te smanjuje gubitak vlage kod izrazito suhe kože. Može zamijeniti skupe losione za tijelo te losion za čišćenje lica.

Mora biti hladno prešano

Kružnim, masirajućim pokretima utrljajte ulje na lice i vrat, a potom obrišite talog vatom. Istraživanja su pokazala kako djevičansko hladno prešano kokosovo ulje smanjuje kolesterol i smanjuje rizik od krvožilnih bolesti jer te zasićene masti povećavaju razinu dobroga kolesterola.

No neki stručnjaci ne preporučuju baš svakodnevno konzumiranje kokosova ulja u prehrani jer to potiče stvaranje kolesterola u organizmu. Jedite od dvije do tri žličice ulja na dan kako bi imunitet radio punom paru, ali ako ste na dijeti, budite oprezni jer samo jedna žličica ima 117 kalorija.

Losion ili hidratantni piling

Neobrađeno i po mogućnosti organsko, djevičansko kokosovo ulje savršeno je kao ulje za masažu, losion za tijelo, nježni hidratantni piling te regenerator koji dubinski hrani svaku vrstu kose.

Sredstvo za skidanje šminke

Foto: Fotolia

Umočite malo vatice u kokosovo ulje i skinite šminku. Čak i najtvrdoglavija šminka, poput vodootporne maskare, s kokosovim uljem će se lako skinuti.

Njeguje nokte i zanoktice

Prvo, nanesite ulje na zanoktice kako biste ih omekšali i polako ih pogurajte prema korijenu nokta. Umasirajte ulje u nokat i zanoktice i ostavite 5 minuta da se upije. Ulje od kokosa će vam zaštititi slojeve keratina u noktima, koji će biti jači i zdraviji.

Dezodorans

Puno se priča o štetnom sastavu kupovnih dezodoransa i dugotrajnim posljedicama koje imaju na naše zdravlje. Uvijek je bolja prirodna alternativa. Portal Healthy Natural Cures savjetuje da se pazusi namažu s malom količinom kokosovog ulja.

Foto: Dreamstime

Zbog svojeg antibakterijskog i antifungalnog svojstva će usporiti znojenje i na prirodni način zaštititi pazuhe.

Maska za kosu

Kokos je bogat masnim kiselinama i zbog toga je iznimno hranjiv za skalp i folikule kose. Umasirajte ulje u kosu i ostavite par sati kako biste postigli najbolje moguće rezultate. Isperite te operite kosu šamponom i ponovno isperite. Imat ćete lijepu, sjajnu i punu kosu. Kokosovo ulje možete na isti način koristiti i na obrvama i trepavicama.

Borac protiv peruti

Kokosovo ulje daje potrebnu hidrataciju suhom skalpu i zato je učinkovit borac protiv peruti. Ulje umasirajte u skalp i ostavite neko vrijeme na kosi. Smanjiti će svrab i umiriti skalp, a perut će se isprati s uljem.

Ulje za masiranje

Foto: Fotolia

Kokosovo ulje je izvrstan izbor za prirodno ulje za masažu. Učinkovito smanjuje vidljive strije i ublažava bol u mišićima. Uz hidrataciju kože i uklanjanje nečistoća, od jedne masaže imat ćete višestruku korist.

Melem za lice

Kokosovo ulje je puno vitamina E i svojim hidratantnim, protuupalnim djelovanjem može zamijeniti višestruke proizvode za lice. Kokosovo ulje se puno brže upija od drugih proizvoda, čisti i zateže pore te ga možete koristiti i u borbi protiv sitnih bora oko očiju. Na to područje bogatije nanesite kokosovo ulje i nemojte ispirati.

Kao gel za brijanje

Foto: Dreamstime

Kokosovo ulje možete koristiti na svim dijelovima tijela koje brijete. Ulje će nahraniti folikule, ublažiti crvenilo i hidratizirati kožu za vrijeme i nakon brijanja. Zahvaljujući svojoj teksturi žilet će glatko prelaziti preko vaše kože, a sloj ulja će se i dalje zadržati na koži hraneći i vlažeći ju.

Balzam za usne

Ulje kokosa ima prirodni zaštitni faktor. Tako ćete nahraniti, hidratizirati i zaštititi svoje usne.

Zamjena za sapun za ruke

Budući da je antibakterijske prirode dobro je prati ruke s kokosovim uljem. Uzmite malo ulja i perite ruke s njim nekih 30-ak sekundi. Lagano isperite nečistoće, a ruke obrišite polumokrim ručnikom. Očistit ćete ruke, nahraniti ih i omekšati,