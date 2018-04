Maslačak prirodno liječi jetru, dijabetes, probavu i celulit...

Maslačak (Taraxacum officinale) povoljno djeluje na bubrege, žučni mjehur, gušteraču, želudac, crijeva i krv. Smatra se jednim od najsigurnijih i najvažnijih biljnih lijekova za jetru. Gorke tvari maslačku daju snažno diuretičko djelovanje.

Zato se listovi maslačka rabe kod zadržavanja vode, bubrežnih smetnji, celulita i pretilosti. Sadrži i kalij, koji nadomješta količinu tog minerala koji se gubi pojačanim mokrenjem. Korijenje djeluje diuretički i blago laksativno (potiče stolicu). Listove maslačka (radič) pripremite kao salatu i uživajte u ukusnom obroku koji po vitaminskom bogatstvu nadmašuje špinat i rajčicu. Zbog visokog sadržaja inzulina maslačak se preporučuje dijabetičarima. Listovi maslačka bogati su vitaminima i mineralima te ih je dobro jesti u salatama. Najbolje ih je brati u proljeće prije nego što biljka procvjeta jer nakon cvatnje razvija gorak okus, koji je mnogima neugodan. Gorčinu možete izbjeći i ako jedete samo gornje dijelove listova. Nakon što maslačak ocvate, obično krajem ljeta, pojavljuju se novi mladi listovi, koji se također mogu skupljati. Stabljike maslačka najbolje su dok biljka cvate. Rijetko se rabe za hranu, no sok iscijeđen iz njih može ukloniti bradavice. Austrijska travarka Maria Treben stabljike maslačka preporučuje u kuri protiv kronične upale jetre (pet-šest stabljika na dan) i dijabetesa (deset komada na dan).

Takve kure traju tri tjedna, no nema znanstvenih istraživanja koja bi potvrdila njihovu učinkovitost. Da biste dobili korijenje, birajte biljke stare dvije godine. Najkvalitetnije je ono s nepokošena tla, gdje je zemlja bogata i rahla. U tvrđem tlu korijen može biti račvast i pretvrd. Korijenje ubrano u proljeće slađe je od jesenjeg zbog većeg sadržaja fruktoze, no treba ga ubrati prije no što cvjetni pupoljci postanu veliki jer crpe hranjivu snagu iz korijena. Idealno vrijeme za sakupljanje korijenja je od rujna do veljače – tad sadrži najviše inulina, zbog čega mu je i ljekovito djelovanje snažnije. Može se jesti sirov, tanko narezan ili pržiti pa upotrijebiti za pripremu nadomjestka za kavu. Od cvjetova maslačka prave se vino i sirup, koji može poslužiti kao zamjena za med. Cvjetove je najbolje upotrijebiti istog dana kad ste ih ubrali, no treba paziti da nisu prskani kemikalijama. Siguran je i u većim količinama. Čak i trudnice mogu rabiti lišće maslačka. Djeci može postati mučno ako pojedu previše maslačkovih cvjetova, a tu će pomoći čaj od metvice. Maslačak bi trebalo pustiti da slobodno raste u vrtu, a ne ga uništavati jer privlači korisne kukce – čak 85 različitih kukaca.

Recepti s maslačkom

1. Čaj od maslačka

Dvije žličice korijena i/ili listova maslačka prelijte s 250 ml vrele vode, ostavite da odstoji deset minuta i procijedite. Ujutro i navečer popijte po šalicu, najbolje pola sata prije jela. Preporučuje se protiv bubrežnih tegoba, zadržavanja vode, celulita i pretilosti.

Foto: 123RF

2. Protiv celulita

Pripremite 25 g listova maslačka, 25 g listova koprive, 25 g korijena maslačka i 25 g korijena čička. Žličicu korijenja prelijte šalicom vode, stavite na vatru i kuhajte 20 minuta. Dodajte žličicu lišća, maknite s vatre, ostavite da stoji 10 minuta pa procijedite. Pijte 2-3 šalice čaja na dan.

3. Dječji čaj

Pripremite po 25 g listova matičnjaka, listova metvice, sjemena anisa, korijena maslačka i korijena echinacee. Posebno pomiješajte korijenje, posebno ostale sastojke. Žličicu korijenja prelijte šalicom vode, stavite na vatru i kuhajte 20 minuta. Dodajte ostale sastojke, maknite s vatre, ostavite da stoji 10 minuta pa procijedite. Pomaže protiv ospica, zaušnjaka, vodenih kozica i prehlade. Dajte djetetu dvije šalice na dan.

Foto: Madeleine Steinbach

4. Domaći sirup

Pripremite 250 svježih cvjetova maslačka, 1,5 l vode, 2 limuna, 2 naranče i 1 kg šećera. Cvjetove prelijte hladnom vodom, dodajte narezane limun i naranču te ostavite da pokriveno stoji na hladnom 24 sata. Procijedite. Dodajte šećer, zakuhajte i kuhajte 90 minuta, uz povremeno miješanje, da se stvori gust sirup. Ulijte u staklenke i čuvajte na hladnom. Uzimajte po žlicu prije svakog obroka za reguliranje probave i jačanje apetita.

5. Njegujuće ulje

Ispunite od pola do dvije trećine male staklenke cvjetovima maslačka. Prelijte ulje preko cvjetova do vrha tako da ih potpuno prekrije. Promiješajte smjesu da izađu mjehurići zraka. Stavite gazu na vrh staklenke i pričvrstite je gumicom ili vezicom. Ostavite staklenku na sunčanom toplome mjestu dva tjedna ili dok cvjetovi ne postanu smeđi. Nakon toga procijedite ulje u steriliziranu tamnu bocu. Čuvajte ulje na hladnom i tamnom.

6. Anemija

Pomiješajte jednake dijelove listova maslačka, koprive i potočarke (Nasturtium officinale). Stavite u staklenku. Prilikom pripreme čaja žličicu te mješavine prelijte šalicom vruće vode i ostavite da odstoji 10 minuta. Pijte tri šalice na dan.

Foto: 123RF

7. Kolesterol

Za čaj koji postupno smanjuje kolesterol potrebna vam je mješavina jednakih dijelova korijena maslačka, čička (Arctium lappa) i đumbira. Žličicu te mješavine prelijte šalicom vode, stavite na vatru i kuhajte 20 minuta. Nakon toga maknite s vatre, dodajte žličicu plodova ili cvjetova gloga, ostavite da odstoji još deset minuta i popijte.

8. Svježi sok

Tri šake maslačkova lista i 50 ml vode procijedite u sokovniku ili usitnite u električnoj miješalici pa procijedite kroz gazu. Čuvajte u hladnjaku. Uzimajte triput na dan po žlicu. Svježi sok koristan je protiv proljetnog umora, potiče izlučivanje tekućine, olakšava artritis i bakterijske plućne bolesti.

Foto: 123RF

9. Povišeni šećer

Pomiješajte 30 g korijena maslačka, 30 g listova borovnice, 15 g sjemena koromača i 30 g sjemena piskavice (Trigonella foenum – graecum). Prelijte 1-2 žličice šalicom vrele vode i ostavite 10 min. Pijte dvije do tri šalice na dan.

10. Kava od maslačka

Korijenje maslačka operite, razrežite i ispržite u pećnici. Sameljite ga u mlincu za kavu. Pripremajte ga samostalno poput kave ili kao dodatak kavi.

Foto: Dreamstime

11. Maslačkovo vino

Pripremite 6 l vode, 5 l svježih cvjetova maslačka, 2 i 1/2 kg šećera, 2 limuna, 2 naranče, 20 g kvasca i malo grožđica. Cvjetove prelijte vrelom vodom, poklopite i ostavite da odstoje 24 sata. Ocijedite pa dodajte sok te kore limuna i naranče (neprskane) pa šećer. Kuhajte 10 minuta, procijedite, ohladite i umiješajte razmrvljeni kvasac. Ostavite u loncu dok se ne pojave mjehurići, ulijte u boce i začepite zatvaračima od mekog bijelog papira. Pričekajte nekoliko tjedana da prestane fermentirati, u svaku staklenku stavite malo grožđica i zatvorite prokuhanim zatvaračem. Vino je pitko nakon šest mjeseci.

12. Upala jetre

Kod kronične upale jetre treba uzeti 5-6 svježih cvjetnih stabljika dnevno u sirovu obliku. Za poremećaje jetre također prokuhajte 25 grama listova i istu količinu korijena u litri vode pola sata. Popijte jednu šalicu ovog napitka prije svakog obroka.

13. Stres i glavobolja

Pola žličice korijena maslačka i pola žličice kore bijele vrbe prelijte šalicom vode, stavite na vatru i kuhajte 20 minuta. Maknite s vatre, dodajte pola žličice kamilice i pola žličice metvice, ostavite da odstoji još deset minuta i ocijedite.

Foto: 123RF

14. Bradavice

Biljnim sokom koji se stvara kad prelomite cvjetnu stabljiku namačite bradavice nekoliko puta na dan. Bradavice bi trebale postati smeđe i nakon mjesec dana nestati.

15. Žučni kamenac

Potrebno vam je 40 g korijena maslačka, 40 g vodopije (Cichorium intybus) i 20 g metvice (Mentha piperita). Sve pomiješajte i stavite u staklenku. Prilikom pripreme čaja uzmite 3 žlice mješavine, prelijte litrom kipuće vode, poklopite i ostavite da odstoji 2 sata. Pije se svaka dva sata po jedna velika žlica.

Foto: 123RF

16. Zeleni frape za mršavljenje

Potrebna vam je jedna banana, 300 ml vode, 100 g šumskog voća (svježeg ili zamrznutog), 100 g listova maslačka te žličica meda prema želji. Sve sastojke stavite u blender i meljite 1-2 minute. Sok popijte odmah, malim gutljajima. Može poslužiti i kao zamjena za jedan obrok.

17. Maslačkov med

Pripremite 500 cvjetova maslačka, 4 veća limuna, litru vode i 5 kg šećera. Stavite svjetove u veliku posudu i prelijte hladnom vodom (1 l). Narežite limun na ploške i potopite uz cvjetove te ostavite da odstoji 24 sata. Zgnječite cvjetove te dobro procijedite. Ocijeđenu tekućinu lagano zagrijavajte i dodajte kilogram po kilogram šećera, ali prije nego što se tekućina zagrije. Lagano miješajte i kuhajte dok se ne zgusne.

Foto: 123RF

18. Slatki liker

Pripremite 50 cvjetova maslačka, 60 g meda, 1 kg šećera, limun, litru domaće rakije ili votke. Maslačak stavite u staklenku, prelijte medom (ako je kristaliziran, zagrijte ga da se otopi) i šećerom, prekrijte limunom narezanim na tanke ploške te prelijte rakijom. Ostavite da stoji na tamnome i toplome mjestu dva tjedna pa procijedite i ulijte u boce.

19. Čaj od korijena

Korijen maslačka moćan je lijek za jetru i želudac. Šest šalica čaja od korijena maslačka dnevno navodno mogu izliječiti hepatitis u roku od dva tjedna. Fitoterapija s ovim čajem liječi svakovrsne tegobe. Preporučuje se kod probavnih tegoba, nedovoljnog lučenja žuči, visokog tlaka i manjka apetita.

20. Za bolji vid

Pomiješajte 50 g listova maslačka, 25 g sušenih borovnica i 50 g očanice (Euphrasia officinalis). Žličicu korijena maslačka prelijte šalicom vode, kuhajte 20 minuta i maknite s vatre. Dodajte žličicu ostalog i pustite da odstoji još deset minuta. Ovaj čaj bogat je beta-karotenom i luteinom te potiče cirkulaciju u području očiju.