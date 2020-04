Kolege iznenadile liječnički par s 'video bolničkim vjenčanjem'

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Ljubav u doba korone: Prvi spoj bili prisiljeni imati na balkonu

Pandemija korona virusa svima mrsi planove, a jedan je par odlučio da svoje vjenčanje neće otkazati zbog toga. Dr. Shelun Tsai i dr. Michael Sun zavjetovali su se jedan drugome na doživotnu ljubav i podršku na improviziranoj ceremoniji vjenčanja na odjelu ginekologije i porodništva u bolnici Duke Durham u Sjevernoj Karolini.

Dosadašnji kolege liječnici, ona ginekologinja, a on psihijatar - držali su se svih propisa socijalne distance pa je mladoženja ceremoniji prisustvovao preko Zoom aplikacije, preko koje su i prijatelji i članovi obitelji para mogli prisustvovati bolničkom vjenčanju.

2 @dukesom residents had a @zoom_us wedding at @DukeHospital Birthing Center today! The ceremony commemorated what would have been their big day in NYC. Fam & friends virtually watched @dukeobgyn resident Shelun Tsai exchange vows w/ @DukePsychiatry resident Michael Sun 🎉 🎊 💕 pic.twitter.com/p8RKwBXBWA