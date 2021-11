Jeste li znali da veličina vašeg nosa korelira s veličinom vašeg penisa? Japanska studija 'Basic and Clinical Andrology' pokazala je da je to istina. Izvješće je objavljeno u veljači ove godine, a odobrio ga je Institucionalni odbor za reviziju Medicinskog sveučilišta prefekture Kyoto, pojasnio je dr. Anthony Youn, estetski kirurg i popularni YouTuber iz SAD-a.

U jednom od svojih nedavnih TikTok snimaka pratiteljima je objašnjavao da se muškarci s većim nosom mogu pohvaliti većim penisom, dok oni s manjim nosom imaju i manje spolovilo. Pozvao se na spomenuto istraživanje.

- Muškarci s većim nosom imali su prosječnu dužinu spolovila od 13,5 centimetara dok su oni s manjim nosom imali prosječnu duljinu od 10,5 centimetara - rekao je i dodao kako je studija pokazala da se duljina spolovila možda ne određuje prema dobi, visini ili tjelesnoj težini – već je zapravo određena još prije rođenja.

Napomenuo je, također, da penis prestaje rasti tijekom tinejdžerskih godina, prenosi Daily Mail.

Situacije koje mogu smanjiti spolovilo

Hladnoća na penis djeluje tako da ga smanjuje, bilo da se radilo o izloženosti hladnoj vodi ili hladnom zraku. Može ga skratiti do 50 posto dok mu se obujam zna smanjiti do 30 postotaka, ovisno koliko je hladno. U isto vrijeme do promjene dolazi i na testisima koji se povuku prema tijelu pokušavajući sačuvati svoju toplinu.

A, zašto se to događa?

Objašnjenje je vrlo jednostavno - krvne žile u spolovilu se na hladnoći sužavaju i automatski tkivo izgleda manje. Sužavaju se, ne samo u penisu, već i na svim ostalim vanjskim dijelovima tijela. Tako tijelo štiti unutarnje organe uslijed niskih temperatura usmjeravajući krv na njih.

Stručnjaci kažu kako se penis može smanjiti i kod stresa. Ali, nemojte paničariti - kao što se stisnuo, tako će se i raširiti kada se promijene uvjeti koji tako djeluju na njegove krvne žile.

Još neke činjenice o penisu i njegovoj veličini: