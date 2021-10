Ako mu je manji od prosjeka

Iako većina žena, htjele to priznati ili ne, voli obdarene muškarce, postoje i one kojima su muškarci sa manjim penisom bolji ljubavnici. Teorija zašto je to tako kaže kako se oni, da to nadoknade, više trude u razvijanju oralnih seksualnih sposobnosti ili ručnog zadovoljavanja žene.

- Veličina nije bitna ako muškarac zna biti kreativan. Osim toga, većina živčanih završetaka nalazi se u prvoj trećini vaginalnog kanala i gotovo svi penisi ispunjavaju taj uvjet - objasnila je Cox.

Trikovi:

Ako mu i jest 'manji', to prešutite

Ako je zaista ispod prosjeka, besmisleno je da mu to 'nabijate na nos'. Umjesto toga mu recite da vam se sviđa način na koji jedno drugome pašete, ili da vam je oralni seks puno važniji, a da on briljira u tome.

Recite mu da vas veličina njegovog penisa ne brine, pa da ne bi trebala brinuti ni njega. Ponovite to svaki put kad to spomene. Ne dopustite da ga to muči.

Napominjete mu da doživite orgazam i prije penetracije

Penetracija ionako nije najvažnija za žene - većina žena ne može doživjeti orgazam samo od vaginalne penetracije. Neka vas dovede do orgazma koristeći ruke, jezik ili seksualnu igračku.

Poigrajte se s vibratorom

Vaginalni kanal također ima živčane završetke, ali klitoris ih ima mnogo više. Zato se usredotočite na stimulaciju klitorisa.

Pažljivo s lubrikantima

Upotrijebite dovoljnu količinu da vam bude udobno, ali pazite da ne pretjerujete jer će vam samo smetati.

Dodajte jastuke

Čvršće je bolje. Jastuk stavite ispod sebe, kad god je on na vrhu.

Vježbajte mišiće maternice

Mišići dna zdjelice najvažniji su za ovaj dio. Zato, ne zaboravite raditi Kegelove vježbe za jačanje tih mišića. Omogućit će vam jači orgazam i još ugodniji seks za vas i vašeg partnera. Mišiće možete prepoznati tako da ih stisnete dok pokušavate urinirati. Kada ste ih prepoznali stisnite ih i držite dok ne nabrojite do tri. Napravite najmanje tri takva seta i 15 do 20 ponavljanja dnevno.

Probajte analni seks

Ako uživate u analnom seksu, muškarci s 'manjim alatom' idealni su za vas. S njima ćete puno više uživati u analnom seksu jer su kreativniji.

Isprobajte 'unaprijeđenu misionarsku pozu'

Eksplozivni vrhunac najlakše se postiže takozvanom tehnikom koitalnog usklađivanja, unaprijeđenom misionarskom pozom. Nakon penetracije, skupite noge (ispružene) i pozicionirajte ih između nogu partnera. Na ovaj će način partner tijelom i penisom stvarati trenje i pritisak koji će ravnomjerno stimulirati klitoris tijekom penetracije.

Poze:

'DOGGY POZA'

Ova je poza koja omogućuje duboku penetraciju, a muškarac određuje brzinu i dubinu. Vrh njegova penisa direktno stimulira osjetljivi prednji dio vagine i G točku. Ako privučete noge bliže jednu drugoj, tada se pojačava pritisak na klitoris, a istovremeno i povećava kut za dublju penetraciju.

Čak i ako je penetracija plitka, vjerojatno će pogoditi prednju vaginalnu stijenku, što je vrlo osjetljivo. Također se možete pokušati nagnuti preko nečega npr. preko ruba kauča. To će omogućiti dublju penetraciju.

'KRIŽNI MISIONAR

Za ovu pozu možete koristiti i kućanski namještaj, samo trebate paziti da je prave visine i da je dovoljno čvrst. Kuhinjski stol je često dobar izbor.

Lezite na leđa, a on neka bude između vaših nogu. Neka vas malo podigne i ruke stavi na vašu stražnjicu. Podignuti noge na partnerova ramena, jer će to omogućiti još dublju penetraciju i intenzivniju stimulaciju. Noge možete staviti i na njegova prsa.

Kako bi pozu učinili manje izazovnom stavite više jastuka ispod kukova kako bi dobili isti efekt. Za još bolji osjećaj stavite obje noge na jedno njegovo rame, tako da se zdjelica nagne.

'POZA RAŠIRENI ORAO'

Legnite na leđa, podignite noge i povucite ih prema ramenima koliko god možete, šireći ih u slovo V. On neka leži na vama, sa skupljenim nogama. Ova poza je najbolja za intenzivnu i duboku penetraciju.

Ako mu je puno veći od prosjeka...

Prijatelji će mu vjerojatno zavidjeti, ali ženama jako velik penis može biti više zastrašujuć nego privlačan. Takvi muškarci moraju biti dobri u predigri kako bi penetracija bila ugodnija, a u nekim slučajevima i moguća.

Trikovi:

Nemojte slati krive poruke

Kao i prema muškarcima s manjim penisom, trebate biti pažljive. Ako ugledate jako velik 'alat' nemojte se prepasti i pobjeći. Vaš muškarac će se zbog toga osjećati grozno. Recite mu: 'Kako impresivno, idemo s tim jako polako i nježno.'

Koristite lubrikante. Savjet: silikonski lubrikanti traju duže.

Produžite predigru

Iako to nije primjetno, što ste uzbuđeniji to je vagina zapravo veća, a ako je vagina veća, to će manje boljeti. Prije nego što upotrijebi penis, prstima neka masira vašu vaginu. Osim što će se tako vagina proširiti, manje će boljeti prilikom penetracije, a i spriječiti ćete mogućnost pojave nekih infekcija.

Usporite

Neka prvo uđe jedan centimetar, a onda se zaustavi, kako bi se vaginalni mišići upustili. A, ako je njegov penis prevelik možda i ne želite da cijeli uđe. Pokušajte koristiti različite pokrete kako bi lakše ušao.

Odaberite najbolji tempo i položaj

Trebate imati kontrolu kako bi se lakše opustili. Što ste više napeti, teže će biti prodiranje.

Poze

'OBRNUTA KAUBOJKA'

Muškarac treba leći s ispruženim nogama, a vi trebate sjesti na njega okrenuta mu leđima. Klečeći spuštajte se na penis i kontrolirajte ritam. Ova poza je dobra zato što vam dopušta da kontrolirate dubinu penetracije i ritam. Možete i eksperimentirati tako da se nagnete naprijed ili natrag kako biste promijenili kut i pronašli još bolji položaj.

'POLOŽAJ MOLITVE'

Muškarac treba biti jako fleksibilan za ovu pozu. Partner treba sjediti, koljena mu trebaju biti savijena, a pete dodirivati stražnjicu. Sjedite mu u krilo, a noge stavite oko njegovih bokova. U ovoj pozi neće moći ići previše duboko, a gledanje direktno u oči će povećati užitak. Ako je previše neudobno, partner može ispružiti noge ispred sebe.

JEDNO POKRAJ DRUGOG

Ova poza je jako intimna jer ste okrenuti jedno prema drugome. Poza ne dopušta duboku penetraciju. Podignite jednu nogu preko njegovog boka, kako bi omogućili penetraciju, zatim promijenite položaj nogu dok ne budete zadovoljni koliko je daleko išao. Ako želite manje penetracije, držite noge ravno, piše Daily Mail.