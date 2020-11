Koliko će žena moći lako postići orgazam ovisi i o građi vagine

Dokazano je kako neke žene mogu doživjeti vrhunac pri samom snošaju, dok je drugima za to potrebna stimulacija klitorisa, a ključ u građi vagine te udaljenosti klitorisa od otvora urinarnog trakta

<p>Često se vjeruje kako je anatomija muškarca zaslužna, ili pak kriva za to što žena ne može doživjeti orgazam pri seksu, no nova studija Sveučilišta Indiana otkriva kako je za to odgovorna sama građa ženskih genitalija.</p><p>Naime, znanstvenici su otkrili kako presudnu razliku čini udaljenost klitorisa i urinarnog trakta, a to je fizičko obilježje koje se određuje još dok je ženska beba u maternici.</p><p>Kod žena kod kojih je ta udaljenost manja od tri centimetra, klitoris prima dovoljno podražaja tijekom tradicionalnog snošaja. S druge strane, ako je ta udaljenost veća, podražaja je premalo pa žena ne može svršiti isključivo penetracijom.</p><p>- Magičan broj je 2,5 centimetra - rekla je istraživačica Elisabeth Lloyd s Kinsey Instituta, dodajući kako drugi faktori, poput veličine penise, privlačnosti partnera i njegove tehničke izvedbe mogu imati manji efekt na orgazam, no onaj najveći čini anatomska udaljenost urinarnog trakta od klitorisa.</p><p>Prema studijama, muškarci najlakše postižu orgazam tijekom vaginalne penetracije, dok veći broj žena prije postiže orgazam samom stimulacijom klitorisa, primjerice kod oralnog seksa.</p>