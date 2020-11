Tracy je napisala: 'Osobno masturbiram 2-3 puta dnevno, uglavnom kad god sam u krevetu u danima kada nisam bila seksualno intimna sa svojim partnerom i trebam seksualno osloba\u0111anje. Shva\u0107am da se ovo mo\u017ee \u010diniti kao izuzetno visoka koli\u010dina s kojom se ve\u0107ina \u017eena ne bi mogla mjeriti, a kamoli sanjati o tome da razgovara ili prizna'.

<p>Ona je fitness instruktorica i majka dvoje djece koja pažnju javnosti privlači svojim blogom, gdje često piše i o škakljivim temama poput seksa, a nedavno je na njemu priznala kako 'bez masturbacije ne može živjeti'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dobrobiti seksa</strong></p><p>Naime, Tracy Kiss tvrdi kako se samozadovoljava tri puta dnevno te da joj je orgazam nužan za život kao što je nekima potrebna voda, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13243064/woman-masturbates-four-times-day-water/">The Sun</a>.</p><p>Rekla je da je masturbacija 'prirodan i normalan dio života i nešto zbog čega se ne trebamo sramiti.'</p><p>Tracy je napisala: 'Osobno masturbiram 2-3 puta dnevno, uglavnom kad god sam u krevetu u danima kada nisam bila seksualno intimna sa svojim partnerom i trebam seksualno oslobađanje. Shvaćam da se ovo može činiti kao izuzetno visoka količina s kojom se većina žena ne bi mogla mjeriti, a kamoli sanjati o tome da razgovara ili prizna'.</p><p>Unatoč tome što je priznala da joj je preferirana metoda uživanja seksualni odnos, dodala je da je samozadovoljavanje 'ključni dio' njezina dana i da je drži 'nasmijanom od uha do uha'.</p><h2>Bilo je muškaraca koji je nisu mogli 'pratiti'</h2><p>Racy je rekla da je u prošlosti istraživala je li 'ovisnica o seksu' nakon što je imala partnere koji se nisu mogli mjeriti s njenom izdržljivošću u spavaćoj sobi - ali utvrdila je da samo ima jak libido.</p><p>- Otkrila sam da se bez orgazma ne mogu opustit i spavati čvrsto. Seksualna napetost me drži pozornom poput pijenja kave ili energetskog napitka - objasnila je.</p><p>Tracy je rekla da kad njen partner želi na spavanje, a da nisu bili seksualno intimni, često se samozadovoljava kako bi se opustila - a to može izazvati napetost ako smatraju da joj ne mogu ugoditi.</p><p>Svoje česte navike samozadovoljavanja opravdala je rekavši da ne traži druge partnere u vezi, ne vara, ne masturbira na bizarnim mjestima i ne osjeća da time bilo kome šteti.</p><p>Tracy tvrdi da joj to samo pomaže da se brine o vlastitim seksualnim potrebama 'ako partner to ne učini'.</p><h2>Svakodnevno 'unosi spermu'</h2><p>Još u svibnju Tracy je privukla pozornost i izazvala čuđenje nakon što je rekla da svakodnevno unosi spermu svog dečka - bilo 'izravno', bilo kao dio smoothieja.</p><p>Tracy, koja je inače veganka, kaže da nije bila bolesna već tri godine i to zahvaljujući svojoj dnevnoj dozi sperme, kako tvrdi. </p><p>Osobna trenerica također stavlja spermu na kožu, koju ona naziva 'prirodnim multivitaminom', kao dio beauty rutine više od tri godine.</p><p>Smatra da je ona prepuno vitamina C, kalcija i magnezija - pa tako poziva ljude da je što više koriste kako bi održali zdravlje tijekom pandemije.</p>