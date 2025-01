Koliko često biste trebali voditi ljubav da smanjite rizik od srčanih oboljenja?

Iako većina muškaraca ne treba mnogo motivacije za intimne trenutke, novo istraživanje otkriva da redoviti seks nije samo stvar zadovoljstva – on je i ključ za zdravlje vašeg srca.

Znanstvenici su otkrili da muškarci koji imaju seks češće, manje su skloni razvoju bolesti srca. Razlog tome leži u tome što seks aktivira srce, poboljšava cirkulaciju i smanjuje stres, sve što je od koristi za vaše srce.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Što napraviti kada osjetite srčani udar | Video: 24sata/pixsell

Ove bolesti nastaju kada se masne naslage nakupljaju u krvnim žilama, sužavajući arterije i blokirajući protok krvi, što povećava rizik od srčanog zatajenja i srčanih udara.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Znanstvenici sa Sveučilišta Qingdao u Kini analizirali su podatke 17.243 odrasle osobe u SAD-u kako bi shvatili povezanost između učestalosti seksualnih aktivnosti i zdravlja srca. Rezultati su iznenađujući – muškarci koji su imali seks manje od 12 puta godišnje imali su veći rizik od srčanih bolesti i prerane smrti. S druge strane, oni koji su imali seks oko 103 puta godišnje, imali su najniži rizik.

Iako bi idealna brojka bila dva puta tjedno, čak i seks jednom tjedno, odnosno 52 puta godišnje, može pružiti značajne zdravstvene koristi. Stručnjaci također upozoravaju da bi smanjena seksualna aktivnost mogla ukazivati na probleme poput erektilne disfunkcije, što je često i prvi znak srčanih problema.

Foto: Unsplash+

Seksualni problemi mogu signalizirati probleme s krvnim žilama, jer su krvne žile u penisu male i sklone blokadama brže nego one koje opskrbljuju srce. Kad dođe do smanjenog protoka krvi, erekcije postaju teže ostvarive, a to može ukazivati na ozbiljnije srčane probleme.

Dr. Alexis Missick iz UK Meds-a naglašava da seks nije samo emotivno iskustvo – on je izuzetno koristan za fizičko zdravlje, posebno za srce. Redoviti seksualni odnosi mogu pomoći u smanjenju visokog krvnog tlaka, koji je glavni faktor rizika za srčani udar i moždani udar. Seks također oslobađa hormone sreće poput oksitocina i dopamina, koji smanjuju stres.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

No, istraživanje upozorava da previše seksa, točnije više od jednom dnevno, može biti štetno za zdravlje. Prekomjerna seksualna aktivnost može dovesti do negativnih učinaka, baš kao i pretjerana fizička aktivnost, smanjujući dugoročne zdravstvene koristi.