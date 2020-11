Koliko djeca doista šire koronu? Strana istraživanja pokazuju dosta podijeljene rezultate

Većina istraživanja o djeci provedena je proljetos kada je na snazi bila karantena u velikom broju zemalja. Kada imaju simptome, zarazni su kao i ostali, ali i dalje se ne zna što s asimptomatskim slučajevima

<p>Jesu li djeca značajan izvor širenja zaraze koronavirusom? Deset mjeseci od početka pandemije stručnjaci su još podijeljeni u pogledu tog pitanja, što vladama otežava odluku treba li zatvoriti škole ili ne.</p><p>Tijekom prvog vala pandemije stvorio se znanstveni konsenzus po kojemu bi djeca mogla biti važan vektor u širenju novog koronavirusa, kao što to i jesu kad je u pitanju virus gripe. A zatim je stiglo ljeto i prevladala je druga teorija - nekoliko je studija ukazivalo na to da djeca, posebno ona manja, nisu tako zarazna. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stanje u Hrvatskoj</strong></p><p>- Znanstvena literatura to nije razjasnila - kaže epidemiologinja Dominique Costagliola s pariške Sorbonne. Ti evidentno kontradiktorni rezultati nisu olakšali stvari onima koji odlučuju o ravnoteži zdravlja njihovih građana i njihove ekonomije. </p><p>Činjenica je da su u proljeće brojne studije pokazale da djeca, koja rijetko pokazuju simptome infekcije koronavirusom, nisu visoko zarazna za ostale članove obitelji, no to je bilo u vrijeme kad su škole bile zatvorene, a širenje virusa usporeno, napominje epidemiologinja Zoe Hyde, profesorica na Sveučilištu zapadne Australije. </p><p>- Većina studija o odnosu Covida-19 i djece provedena je tijekom karantena ili u vrijeme niskog prijenosa virusa u zajednici - napisala je Hyde u časopisu Medical Journal of Australia.</p><p>No neke novije studije iz Sjedinjenih Država, Indije i Južne Koreje dovele su u pitanje pretpostavku o tomu da djeca nisu toliko zarazna. </p><p>Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavio je rezultate studije provedene na 300 ljudi u kojoj je zaključeno da je 'transmisija korona virusa među članovima kućanstva česta, bez obzira na to je li riječ o odraslima ili djeci'. </p><p>Puno opsežnija britanska studija objavljena prošli tjedan pokazuje drugačiju sliku. </p><h2>Kad imaju simptome, zarazni su kao i odrasli</h2><p>- Življenje s djecom do 11 godina starosti nije povezano s povećanim rizikom od infekcije korona virusom, razvojem bolesti Covid-19 ili smještajem u bolnicu - pokazalo je istraživanje Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu i Sveučilišta u Oxfordu utemeljeno na podacima prikupljenim među više od devet milijuna odraslih. </p><p>Djeca od 12 do 18 godina predstavljaju određen rizik, ali malen, zaključeno je u studiji. </p><p>- Djeca mogu prenijeti virus ostalima, no čini se da se to događa rjeđe nego među odraslima - kazala je epidemiologinja WHO-a Maria Van Kerkhove.</p><p>Mlađa djeca među sobom virus prenose rjeđe nego tinejdžeri vršnjaci međusobno jer je kod njih stopa infekcije otprilike jednaka kao u odraslih. </p><p>- Kad imaju simptome, djeca ispuštaju slične količine virusa kao odrasli i mogu zaraziti druge kao što to čine odrasli. No nije poznato kakva je situacija sa zaraženom asimptomatskom djecom - objavio je u kolovozu europski Centar za prevenciju i kontrolu bolesti.</p><p>Ako je mogućnost da djeca prenose korona virus dvojbena, nema nikakve sumnje da su ona općenito ili asimptomatska ili imaju lakše oblike bolesti u usporedbi s odraslima. Ovoj znanstvenoj raspravi na važnosti daje i politički nabijeno pitanje o tomu trebaju li</p><p>škole ostati otvorene. </p><h2>Rizik nije nula </h2><p>Većina škola u brojnim zemljama bila je zatvorena tijekom proljetne karantene što je kompromitiralo obrazovanje djece i izazvalo velik pritisak na roditelje. </p><p>- Svi razumiju koliko su škole važne za djecu, ne samo za obrazovanje, nego i za njihovo mentalno zdravlje i sigurnost. U nekim slučajevima djeca se ondje i hrane - rekla je Van Kerkhove. </p><p>Mnoge zemlje, uključujući Francusku, Britaniju, Irsku i Austriju, uvele su ponovno nacionalne karantene, potpune ili parcijalne, kako bi zaustavile drugi val širenja virusa, ali su ovaj put škole ostavile otvorenima. </p><p>- Rizik povezan sa školama nije nula i to nitko ne tvrdi. Veliki broj škola otvoren je diljem svijeta i, u najvećoj mjeri, nema problema - kazao je francuski zdravstveni dužnosnik Daniel Levy-Bruhl, dodavši da se izolirani slučajevi ipak moraju staviti u perspektivu. </p>