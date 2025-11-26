Obavijesti

NEKE SU NEOBIČNE

Koliko ih vi imate? Navike koje su znak visoke inteligencije

Inteligencija ne izgleda uvijek uglađeno niti konvencionalno. Neke od svakodnevnih navika, poput razgovaranja sa samim sobom, kasnog odlaska na spavanje mogu otkrivati dublje kognitivne sposobnosti
Istraživanja pokazuju da izrazito inteligentni ljudi često razmišljaju drugačije, informacije obrađuju na nekonvencionalne načine i osjećaju se najugodnije u rutinama koje drugima djeluju čudno. Te navike nisu mane, nego odrazi znatiželje, kreativnosti i mentalne okretnosti. Evo kako takozvana “čudna” ponašanja mogu biti znak oštrijeg uma. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
