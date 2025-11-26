Koliko ih vi imate? Navike koje su znak visoke inteligencije

2. NOĆNO BDJENJE: BOLJA KONCENTRACIJA U KASNIM SATIMA Rani jutarnji tipovi često se percipiraju kao disciplinirani, no to ne znači da noćni tipovi nisu jednako učinkoviti. Noćne ptice često bolje rješavaju kognitivne zadatke u večernjim satima te tvrde da im najjasnije i najoriginalnije ideje dolaze kada se svijet utiša. Istraživanja sugeriraju da smanjeni vanjski podražaji omogućuju cvjetanje kreativnog mišljenja. Prednost leži u strukturi: oni koji prihvaćaju svoj prirodni ritam i štite te sate za duboki rad nerijetko postižu kvalitetnije rezultate, čak i ako počinju kasnije. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA