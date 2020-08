Koliko ste doista komplicirani? Lavovi nimalo, Vodenjak najviše

U manje 'komplicirane' znakove horoskopa spadaju Djevice, Bikovi, Jarčevi, Lavovi i Rakovi, a na drugom kraju spektra 'kompleksnosti' nalaze se Ovnovi, Vage, Blizanci, Strijelci te ponajviše - Vodenjaci

<p>Jeste li ikad primijetili kako se riječi poput 'kompliciran' i 'jednostavan' olako daju kod opisivanja pojedinca, a to može imati i negativne konotacije. Nema ništa loše u tome da je netko 'kompleksna osoba', no ponekad se to miješa s doživljajem da je s njim generalno 'teško' ophoditi se.</p><p>Jednako tako, riječ 'jednostavan' često se koristi za opisivanje nekoga tko je predvidljiv i dosadan, kad stvarno znači nekoga tko može biti pouzdan i razborit. Obje riječi imaju negativne konotacije, ali obje mogu biti i pozitivne - sve ovisi kako na njih gledamo.</p><p>Evo što horoskop kaže o tome koliko je vaš znak kompliciran, odnosno jednostavan:</p><h2>Ovan</h2><p>Pripadnici ovog znaka prvenstveno su komplicirani sami sebi, a kad nešto odluče jedni su od najodlučnijih članova Zodijak obitelji. Znaju kao odrediti ciljeve i kako ih postići, a to ne može za sebe reći puno ljudi.</p><p>Ovdje se situacija ipak komplicira. Za nekoga tko se može držati strogog rasporeda ili postaviti ciljeve i srušiti ih snagom volje i odlučnošću, možete biti nevjerojatno impulzivni. Može biti teško znati kada ćete biti ozbiljni Ovan ili onaj koji ne razmišlja prije donošenja odluka.</p><h2>Bik</h2><p>Za pripadnike ovog znaka, odgovornost je jedna od najvažnijih stvari u životu. Odgovornost - kada je riječ o ljubavi, financijama i karijeri - nešto je zbog čega se osjećate sigurno i sigurno. Zapravo, sve što je iskreno i jednostavno u životu čini da se osjećate sigurno.</p><p>Zbog toga se pripadnike ovog znaka svrstava u 'jednostavne'. Vaša upornost, odgovoran stav i izravnost čine vas nekim na koga se može računati.</p><h2>Blizanci</h2><p>Pripadnici ovog znaka nisu baš slavni po sposobnosti zadržavanja pažnje i fokusa, što je jedan od glavnih razloga zašto ih se smatra kompliciranima. Može vam biti teško (i nevjerojatno dosadno) da sve svoje vrijeme provodite na jednom projektu ili osobi, pa neprestano tražite načine kako začiniti svoj život.</p><p>Teško donosite odluke i možete se preplaviti mogućnostima, zbog čega je vama (ili bilo kome drugom) teško da znate što želite, a vaše se raspoloženje i vaš interes za stvari neprestano mijenja, što pogoduje kompliciranoj osobnosti.</p><h2>Rak</h2><p>Kad ih ljudi zovu predvidivima, Rakovi bi trebali znati da to nije u negativnom kontekstu. Ono što zapravo znači je da nisu komplicirani u smislu da se mora nagađati što misle ili žele, što je često olakšavajuća okolnost u ophođenju s ljudima.</p><p>Pripadnici ovog znaka su obično drage i ljubazne osobe čija se priroda ne mijenja, što ih svrstava u jedne od najstabilnijih, nepokolebljivih horoskopskih znakova na koje se može računati.</p><h2>Lav</h2><p>Direktnost pripadnika ovog znaka čini ih jednim od najmanje kompliciranih znakova Zodijaka - oni kažu onako kako je. Ne samo da su jedni od najiskrenijih, oni ne vjeruju u zavaravanje drugih.</p><p>Ta nekomplicirana osobnost Lava mnogima je osvježavajuća, vole se predstaviti ljudima baš kakvi jesu, bez obzira sviđalo im se to ili ne. Ako im se ne sviđa, njihov gubitak.</p><h2>Djevica</h2><p>Pripadnici ovog znaka vode se principom korisnosti i pomoći, te to nude drugima. Ne želite biti poznati kao netko tko je previše kompliciran za odnos ili razumijevanje, zato pokušavate biti što iskreniji.</p><p>Ne samo da nemate strpljenja za komplicirane ljude, nego nemate strpljenja da objasnite drugima što stvarno mislite. Radije biste bili što jednostavniji, tako da ne gubite vrijeme pokušavajući objasniti sebe kada biste svoje vrijeme mogli koristiti za važnije stvari.</p><h2>Vaga</h2><p>Vaši motivi mogu biti pomalo zbunjujući i zbog toga vas čine prilično kompliciranom osobom za razumijevanje. Uvijek tražite sklad - unutar sebe i s drugima. Iako je to dobra osobina, upravo vas ona čini kompliciranom.</p><p>Vi ste diplomata po prirodi što vam može otežati odabir strana, ali istovremeno želite što više ljudi usrećiti. Pokušavate biti nepristrani, ali želite udovoljiti svima istovremeno. Možda ćete razumjeti što radite, ali nitko drugi to ne uspijeva. Nitko ne može poreći da ste dobar prijatelj, ali sigurno je da ste komplicirani.</p><h2>Škorpion</h2><p>Ljudi koji vas slabo poznaju često vas doživljavaju kao kompliciranu osobu, ali to uopće nije istina. Povjerenje i iskrenost izuzetno su vam važni i ne volite puštati ljude u svoj život dok ne budete sigurni da oni to znaju i poštuju o vama.</p><p>Život i sve u njemu prilično su crno-bijeli za vas - nema puno mjesta za sivo područje. Pod tim za vas stvari ili jesu ili nisu, kao i ljudi.</p><h2>Strijelac</h2><p>Strijelci znaju što žele u životu, no teško im je to objasniti drugima. Zbog toga drugi teško shvaćaju vaše motive i namjere.</p><p>Razlog zašto ste toliko komplicirani je taj što želite određene stvari u životu - poput avantura ili ljubavi - ali želite ih na svoj način. Želite vezu koja je jednostavna i uzbudljiva, ali ne želite se vezati za jednu osobu. Želite izaći i istražiti avanture, ali sviđa vam se i ideja da jedno mjesto učinite svojim domom. Komplicirano je biti vi, ali i definitivno uzbudljivo.</p><h2>Jarac</h2><p>Pripadnici ovog znaka kao da su 'programirani' na iskrenost i direktnost, pa već od rane dobi postaju poznati po tome. </p><p>Znaju što žele od života te su jedan od najambicioznijih znakova horoskopa s jasno izraženim ciljevima. Pokušavate biti iskreni prema sebi i drugima jer to ostavlja malo prostora za zbrku i pitanja. Nemate vremena okolišati i općenito se u životu pokušavate kloniti takvih ljudi, naprosto vam idu na živce.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Pripadnici ovog znaka su jedan od najkompliciranijih horoskopskih znakova, ako ne i najsloženiji znak. Komplicirani ste u svojim emocijama, idejama, kako volite i što želite od života.</p><p>Način na koji vaš mozak radi različit je od drugih ljudi, što vam ponekad otežava odnošenje s njima, kao i njihovo shvaćanje vas. Istodobno, vi volite što se ne možete povezati sa svima i što vas to čini posebnima.</p><h2>Ribe</h2><p>Mirne vode brege deru - a to se osobito odnosi na pripadnike ovog znaka koji su na površini vrlo jednostavni te su generalno složeniji nego drugi ljudi shvaćaju. Vrlo ste tajanstveni i zbunjujući, ali ne možete si u tome pomoći, premda biste voljeli da vas drugi više razumiju. </p><p>Stalno vodite unutarnje borbe - da li otkriti svoje misli, držati li stvari zaključane, kome možete vjerovati, hoće li vas ljudi prihvatiti - u vašem kompliciranom mozgu uvijek se nešto događa, piše <a href="https://www.yourtango.com/2019321627/why-you-are-complex-zodiac-sign-astrology">Your Tango.</a></p>