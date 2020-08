7 najboljih astro kombinacija za brak: Jarac i Bik, Vaga i Blizanci

Iako je svaka kombinacija horoskopskih znakova sposobna za sretan, zdrav brak, nekima je to puno lakše postići jer su im želje i karakteri sukladni, a u njih spada ovih 7 parova Zodijaka

<p>Kada razmišljamo o astrološkoj kompatibilnosti, obično mislimo na seksualnu kemiju, ili drugim riječima gledamo kratkoročno. No, zvijezde nam daju uvid i u dugoročne prognoze, kao što je kompatibilnost za brak. Astrolozi tako izdvajaju najbolje horoskopske kombinacije znakova za uspješan i sretan odnos.</p><p>I dok kratkoročna i dugoročna kompatibilnost mogu dijeliti neke zajedničke osobine, poput toga da li vaši karakteri dobro funkcioniraju zajedno, uz emocionalnu i seksualnu harmoniju, bračna kompatibilnost uzima u obzir dodatne faktore. Na primjer, da bi znakovi bili kompatibilni za brak, moraju imati zajedničke elemente poput sličnih vrijednosti, ciljeva i preferiranog načina života, jer na kraju krajeva, dijele ga.</p><p>Iako je svaka kombinacija horoskopskih znakova sposobna za sretan, zdrav brak, nekima je to puno lakše postići, a u njih spadaju ovih 7 parova:</p><h2>1. Ovan i Lav</h2><p>Oni se čine prirodnim suputnicima. Kao vatreni znakovi, njih dvoje su željni izvući najviše što mogu od uživanja u životu. Oboje žele partnera koji je spreman ići na avanture i vidjeti svijet s njima. Pod vladavinom Marsa Ovan unosi strast u vezu, dok Lav pod vladavinom Sunca nudi razum i ravnotežu. Zajedno čine vatreni dvojac s velikim izgledima za 'dok nas smrt ne rastavi'.</p><h2>2. Bik i Jarac</h2><p>Bik kojim vlada Venera usmjeren je na stvaranje doma, to je znak koji želi stvoriti najsigurniji i najluksuzniji život koji mogu, a njihov je san pronaći nekoga s kime će ga dijeliti. Tu u jednadžbu ulazi Jarac, znak koji žudi za sigurnošću, strukturom i partnerom s kojim će marljivo graditi život. Kad ovo dvoje završe zajedno, to je nevjerojatna sila koju je teško zaustaviti te postižu velike stvari, pritom postajući sve snažniji kao par. Osim toga, imaju odlične predispozicije za njegovanje dugoročne strasti.</p><h2>3. Blizanci i Vaga</h2><p>Za oba pripadnika ova znaka ulazak u brak zapravo predstavlja ostvarenje strahova - onih u kojima se 'smiruju' te su ograničeni. Oni zahtijevaju stalnu mentalnu stimulaciju i izazove, a potreban im je partner s kojim nikada neće izgubiti teme za razgovor. Srećom, u tome se odlično nadopunjavaju. Primjerice, Vagama je potrebno vrijeme za sebe da bi se napunili energijom, što Blizancima pak daje priliku da slijede vlastite interese i strasti. To je samo jedna vrsta ravnoteže koja opisuje kako njihov brak funkcionira kao odlično životno partnerstvo.</p><h2>4. Riba i Rak</h2><p>Ne postoje tako romantično idealistički znakovi poput Riba, a one često imaju tendenciju predati se potpuno u vezama kako bi ostvarili ljubavnu fantaziju za sebe. Zbog toga završavaju sa slomljenim srcem, no najmanje su šanse da im se to dogodi s Rakom. Pripadnici tog znaka, iza svoje 'zaštitne ljuske' kriju ranjivu stranu i veliku empatičnost te razumiju emotivnu prirodu Riba. Ova romantična veza među njima ima duboke korijene, puna je nježnosti i međusobne povezanosti.</p><h2>5. Djevica i Bik</h2><p>Teško je Djevici naći partnera koji živi u skladu s njihovim standardima i koji također može podnijeti konstruktivnu kritiku u dobronamjernom duhu u kojem je dana. Bik je i tvrdoglav i dovoljno samouvjeren da ostane vjeran sebi. Uz to, Bik u Djevici može probuditi osobine koje nije ni znala da ima. Partner koji vam pomaže da budete najbolji? To je ono što želiš pored sebe cijeli život.</p><h2>6. Škorpion i Jarac</h2><p>Škorpion, kojim vlada Pluton (planet povezan s moći), uglavnom je dominantan partner u većini odnosa, ali kad sretnu Jarca, otkriju da su zapravo najsretniji u vezi s uravnoteženom dinamikom snage. To je zato što je Jarac pod vladavinom Saturna te ima vlastiti pokretački pogon. Ono što ih posebno zbližava je činjenica da Jarac ima energiju zbog koje mu je Škorpion spreman vjerovati, otvoriti se i prepustiti, što rijetko čine. Ovaj je odnos nabijen strašću i međusobnim divljenjem.</p><h2>7. Strijelac i Vodenjak</h2><p>Kad se vatreni Strijelac susretne s Vodenjakom oni zapale plamen onoga što ih čini jedinstvenim, umjesto da pokušavaju ukrotiti njihovu individualnost. Oba ova znaka su fokusirana na slobodu i treba im puno prostora da bi bili samo ono što jesu. Jedno u drugom pronalaze partnera koji to iznutra razumije. To znači da postoji mali pritisak za usklađivanje, što za oba znaka može biti glavni ubojica odnosa. Ovo dvoje mogu dugoročno mirno koegzistirati, slaveći međusobnu jedinstvenost i izvrsno se provodeći na tom putu.</p>